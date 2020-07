O trofej solidarity a naděje: Forejtek vykročil za hattrickem, Krejčíková poprvé prohrála

Český tenisový svaz v době koronavirové pauzy pořádá řadu akcí a jednou z nich je čtyřdílný seriál turnajů O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta. První dva podniky Macha Lake Open ve Starých Splavech u Máchova Jezera a Moravia Open v Prostějově měly stejné šampiony, když bez jediné porážky triumfovali Jonáš Forejtek a Barbora Krejčíková.



Jonáš Forejtek začal vítězně i dnes na antuce v Liberci. Devatenáctiletý Čech si poradil 6-2 7-5 se sedmnáctiletým Martinem Krummichem a připsal si první bod do skupiny A. V té ho čekají ještě Zdeněk Kolář a Robin Staněk.



V soutěži žen došlo k překvapení na úkor Barbory Krejčíkové. Bývalá nejlepší deblistka světa po sérii 14 výher nestačila na Miriam Kolodziejovou, která zvítězila 6-4 7-6 a oplatila své soupeřce porážku z prostějovského semifinále.



Adam Pavlásek marně hledá formu i během koronavirové pauzy. Dnes ve svém prvním zápase na Svijany Open v Liberci podlehl 4-6 2-6 hráči šesté světové stovky Ukrajinci Vitaliji Sachkovovi a prohrál tak šestý z posledních sedmi duelů.



Naopak velmi dobrými výkony se dál prezentuje Veronika Vlkovská, jež ve světovém žebříčku figuruje až na 1003. místě. Dvaadvacetiletá Češka prošla kvalifikací na všech třech akcích projektu O trofej solidarity a naděje a poté, co v Prostějově došla až do semifinále, začala dnes v Liberci cennou výhrou nad Jesikou Malečkovou.



Souboje 16 tenistů a stejného počtu žen ve skupinách budou pokračovat do pátku, turnaj Svijany Open s dotací 980 tisíc korun vyvrcholí v neděli finálovými dvouhrami.

• O POHÁR SOLIDARITY A NADĚJE ČTS BY MONETA III •

LIBEREC / Svijany Open

středeční výsledky (29. 07. 2020) MUŽI • Skupina A • Forejtek - Krummich 6-2 7-5 Kolář - Staněk 7-5 6-1 • Skupina B • Šafránek - Gengel 6-1 6-1 Nejedlý - Svrčina 6-2 6-2 • Skupina C • Šátral - Pospíšil 7-6(5) 1-6 6-2 Poljak - Paulson 2-6 7-6(4) 7-5 • Skupina D • Vrbenský - Lehečka 6-4 4-6 6-2 Sachko - Pavlásek 6-4 6-2 ŽENY • Skupina A • Kolodziejová - Krejčíková 6-4 7-6(2) Viďmanová - Marková 6-4 4-6 6-3 • Skupina B • Vlkovská - Malečková 4-6 6-3 7-6(5) Bartůňková - Miklová 6-4 6-4 • Skupina C • Laboutková - Detiucová 6-4 6-1 Sisková - Havlíčková 6-0 6-4 • Skupina D • Smitková - Kubáňová 4-6 7-5 6-1 Bejlek - Horáčková 6-4 6-3