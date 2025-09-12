Obrovská rána pro Sao Paulo. Domácí hvězda a největší favoritka selhala ve čtvrtfinále
Haddadová Maiaová – Zarazúaová 6:7, 3:6
Do Sao Paula dorazila Haddadová Maiaová s katastrofální letošní bilancí 13:24, ovšem po osmifinálové účasti na US Open a jako jediná zástupkyně TOP 70 světového pořadí. Brazilka tak měla jedinečnou šanci na zisk prvního titulu po roce. Tu ale aktuální světová sedmadvacítka a bývalá desátá žena pořadí zahodila.
Coby největší favoritka turnaje totiž překvapivě skončila již ve čtvrtfinále. Poslední domácí naděje začala proti Zarazúaové velmi dobře a vedla 3:0. Náskok sice ztratila, nicméně za stavu 5:3 mohla úvodní sadu dopodávat. Jenže ani tehdy si vedení neudržela a 78minutový set nakonec ztratila poměrem 5:7 v tie-breaku.
Následující dějství trvalo bezmála hodinu a favorizovaná Haddadová Maiaová v něm nedokázala prolomit servis Mexičanky, dokonce si vypracovala jen jednu brejkbolovou možnost. Také Zarazúaová měla pouze jednu šanci na brejk a na rozdíl od Brazilky uspěla. Duel pak dopodávala a po dvou hodinách a čtvrt se mohla na rozdíl od publika radovat.
Zatímco Haddadová Maiaová se teď vydá obhajovat triumf na pětistovce v jihokorejském Soulu, Zarazúaová bude v sobotu hrát své druhé kariérní semifinále na nejvyšším okruhu. Jediné předchozí absolvovala v roce 2020 na domácí půdě v Acapulcu a hladce prohrála s Leylah Fernandezovou.
Na první finálovou účast na nejvyšším okruhu bude útočit proti 214. hráčce světa Tiantsoe Sarah Rakotomangaové Rajaonahové, která na této úrovni premiérově překročila čtvrtfinále.
Druhé semifinále obstarají kometa letošní sezony Janice Tjenová a nasazená šestka Francesca Jonesová. Je tedy jasné, že Sao Paulo v neděli odhalí zbrusu novou šampionku na úrovni WTA.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře