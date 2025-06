Obrovská šance! Trio Čechů může dojít do osmifinále Wimbledonu, největší nadějí je Lehečka

V hlavní soutěži letošního ročníku Wimbledonu se představí čtyři čeští muži. Zatímco Vítovi Kopřivovi (28) se moc šancí nedává, další tři naše naděje jsou mezi nasazenými a mají velmi solidní příležitost zahrát si ve druhém týdnu nejslavnějšího turnaje. Příznivý los vyfasovali Jakub Menšík (19), Tomáš Macháč (24) i Jiří Lehečka (23).

Stejně jako na French Open má český tenis čtyřnásobné zastoupení v hlavní soutěži mužské dvouhry. Zatímco na pařížské antuce to vypadalo už po rozlosování se šancemi na postup některé z našich nadějí do druhého týdne bledě, ve Wimbledonu by to měl alespoň jeden z českého kvarteta zvládnout.

Nejmenší šanci má Kopřiva a největší naděje se vkládají do Lehečky. Solidní příležitost mají také Menšík, kterému však travnatý povrch zatím moc nesedí, a Macháč, jenž není v ideální formě.

Menšík ani Macháč si nemůžou na los stěžovat

Česká žebříčková jednička Menšík i dvojka Macháč rozhodně mohli dostat mnohem těžší los. Ačkoli nejsou v ideální formě, existuje velmi solidní šance, že budou hrát ve druhém týdnu. Začněme s Menšíkem, který se v březnu stal prvním českým šampionem na úrovni Masters po dlouhých 20 letech a bude plnit roli nasazené patnáctky.

Že by mohl být úspěšný i na trávě ukázal při loňském debutu ve Wimbledonu, když vedl o dva sety nad Alexanderem Bublikem. Zápas ale nakonec prohrál a pořád čeká na první výhru v All England Clubu. Té by se měl dočkat proti Hugovi Gastonovi. Hratelný určitě bude také antukový specialista Camilo Ugo Carabelli a případně Marcos Giron, který je z těchto tří největší hrozbou.

Ve třetím kole by Menšík mohl čelit Flaviovi Cobollimu. Ital stejně jako český tenista sbírá na trávě zkušenosti a zatím nijak nezazářil. Pro oba by se tak jednalo o jedinečnou příležitost na účast ve druhém týdnu.

V osmifinále by s největší pravděpodobností čekal jeden z největších favoritů a domácí jednička Jack Draper, nebo rozjetý Bublik, který přijel po triumfu v Halle, kde skolil světovou jedničku Jannika Sinnera. To už by bylo hodně těžké a čtvrtfinále nejspíše s Novakem Djokovičem se jeví jako ještě složitější.

Podobně jako Menšík je na tom Macháč. Také on byl nalosován do druhé čtvrtiny pavouka, ale je ve druhé půlce této sekce. Na trávě jeho pestrá hra platí. Rodák z Berouna umí zahrát každý úder a má za sebou solidní přípravnou akci v Halle, kde se i vinou neustálých zdravotních problémů dočkal své první vítězné série od března.

Další by mohl zapsat ve Wimbledonu. Na posvátném londýnském pažitu nejprve nastoupí proti Damirovi Džumhurovi a v případě postupu by potkal Quentina Halyse, nebo kvalifikanta Augusta Holmgrena. To jsou rozhodně hratelní soupeři, pokud bude Macháč stoprocentně fit.

Každá další výhra by už znamenala mnohem cennější skalp. Do třetího kola totiž nejspíše dojde Alex de Minaur a v osmifinále by Macháč zřejmě vyzval sedminásobného šampiona a rekordmana Djokoviče.

Lehečka je největší nadějí, Kopřiva to bude mít těžké

Největší českou nadějí v mužské dvouhře je Lehečka. Na kontě má osmifinále ve Wimbledonu, kde loni kvůli únavové zlomenině obratle nestartoval, a je z českých zástupců na trávě jednoznačně nejúspěšnější. Navíc dorazil po finálové účasti v londýnském Queen's Clubu, kde mimo jiné porazil Alexe de Minaura a Jacka Drapera.

Travnatý povrch jeho dynamické hře a silnému servisu náramně sedí a ukázat to může také v All England Clubu. Úvodní dvě kola by měl Lehečka zvládnout naprosto s přehledem. Začne proti antukovému specialistovi Hugovi Dellienovi a pak tam má Mattiu Bellucciho, nebo divokou kartu Olivera Crawforda.

A postupem do třetího kola jeho tažení zdaleka končit nemusí. Hratelný by byl totiž i Frances Tiafoe a v těchto podmínkách by mohl porazit také své neoblíbené protivníky Roberta Bautistu a Camerona Norrieho. Obzvláště Bautista by mohl představovat problém, jelikož se v posledních dnech na pažitech výrazně zlepšil. Šanci by měl i proti Holgerovi Runemu, nebo Tallonovi Griekspoorovi v osmifinále. Ve čtvrtfinále by nejspíše jeho jízdu zastavil Carlos Alcaraz.

Kopřiva je v úplně jiné situaci než jeho krajané. Už jedna výhra by totiž znamenala obrovský úspěch. Roli výrazného outsidera bude plnit hned v úvodním kole proti Jordanovi Thompsonovi. Australan je na trávě velmi silný, nicméně v letošní sezoně se trápí zdravotně, odehrál jen 17 zápasů a na poslední generálce skrečoval.

Pokud by Kopřiva využil jeho neideálního rozpoložení, zahrál by si ve druhém kole pravděpodobně se semifinalistou posledních dvou ročníků a bývalým lídrem světového pořadí Daniilem Medveděvem.

Rodák z Bílovce teprve nedávno debutoval v TOP 100 žebříčku a v posledních týdnech si užívá luxus v podobě přímých startů v hlavních soutěžích na grandslamech. Poprvé nemusel do kvalifikace na nedávném French Open a na pařížské antuce si připsal svůj premiérový postup do druhého kola na podnicích velké čtyřky.

Vizitky českých hráčů

Vizitka Jakuba Menšíka. (@ Livesport / Enetpulse)

Jakub Menšík loni prožil průlomovou sezonu a v té letošní svou kariéru posunul na další úroveň. V Miami skolil ve finále svůj idol Novaka Djokoviče a stal se prvním českým šampionem na úrovni Masters po dlouhých 20 letech. Navíc se vyšplhal do TOP 20 žebříčku a nyní je světovou sedmnáctkou a českou jedničkou. Na nejvyšším okruhu zaregistroval ještě další čtyři čtvrtfinálové účasti v probíhajícím tenisovém roce.

Nejlepší letošní výsledky: Miami (triumf)

Největší letošní úspěchy na trávě: Eastbourne (čtvrtfinále)

Letošní bilance: 25:14

Letošní bilance na trávě: 2:2

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo)

V posledních týdnech se spíš trápí a většinu turnajů zakončil po překvapivé porážce. Ve druhém kole French Open nedotáhl náskok dvou setů proti obrovskému outsiderovi Henriquemu Rochovi a na domácím challengeru v rodném Prostějově vypadl hned v prvním kole. Ideální formu nemá ani na trávě, na které pořád sbírá zkušenosti. V osmifinále v Queen's Clubu prohrál s Robertem Bautistou a ve čtvrtfinále v Eastbourne nestačil na Alejandra Davidoviche.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: Queen's Club (osmifinále), Eastbourne (čtvrtfinále)

Debut ve Wimbledonu si odbyl v loňském roce a musel skousnout pořádné zklamání. V úvodním kole vedl o dva sety nad Alexanderem Bublikem, a přesto opouštěl kurt jako poražený.

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2024-25)

Loňský výsledek: 1. kolo

Vizitka Tomáše Macháče. (@ Livesport / Enetpulse)

Tomáš Macháč měl v úvodních měsících sezony výbornou formu a na začátku března se v Acapulcu radoval ze svého premiérového triumfu na nejvyšším okruhu. Poté se ale velmi často trápil se zdravotními problémy a šest z následujících sedmi turnajů zakončil nejpozději na druhém soupeři. Aby toho nebylo málo, tak na čtyřech akcích v tomto období skrečoval či odstoupil. Přesto se pořád pohybuje okolo svého žebříčkového maxima, 20. pozice.

Nejlepší letošní výsledky: Acapulco (triumf)

Největší letošní úspěchy na trávě: Halle (čtvrtfinále)

Letošní bilance: 18:11

Letošní bilance na trávě: 2:1

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo)

Na slavný Wimbledon se chystal pouze na pětistovce v Halle. Na německém pažitu porazil Jespera De Jonga a Fábiána Marozsána a zapsal svou první vítěznou sérii od března. Ve čtvrtfinále mu vystavil stopku skvěle hrající pozdější šampion Alexander Bublik.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Generálka: Halle (čtvrtfinále)

Wimbledon si zahrál třikrát. Zatímco při debutu v roce 2021 vypadl v kvalifikaci, předloni tříkolovým sítem prošel. Jeho maximem je loňské druhé kolo, do něhož se dostal po neskutečném obratu proti Davidovi Goffinovi.

Kariérní bilance: 1:2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Vizitka Jiřího Lehečky. (@ Livesport / Enetpulse)

Jiří Lehečka zahájil sezonu tím nejlepším možným způsobem, když v Brisbane získal druhý titul z turnajů ATP. Navíc se pak podíval do osmifinále na Australian Open a ve čtvrtfinále v Dauhá si vyšlápl na Carlose Alcaraze a slavil svůj nejcennější skalp. Jenže pak se začal ohromně trápit a z následujících osmi zápasů dokázal vyhrát jen jeden. Zlepšení přišlo až před pár týdny a na posledních čtyřech akcích se radoval z minimálně dvou výher.

Nejlepší letošní výsledky: Brisbane (triumf); Queen's Club (finále)

Největší letošní úspěchy na trávě: Queen's Club (finále)

Letošní bilance: 24:13

Letošní bilance na trávě: 6:2

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo)

Na trávě dlouhou krizi definitivně ukončil. Ve Stuttgartu si zahrál své první čtvrtfinále na nejrychlejším povrchu a v Queen's Clubu své maximum ještě o dva stupínky posunul. Na londýnské pětistovce porazil mimo jiné Alexe de Minaura a Jacka Drapera a padl až v třísetovém finále s Carlosem Alcarazem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Stuttgart (čtvrtfinále), Queen's Club (finále)

Loni musel kvůli únavové zlomenině obratle kompletně vynechat travnatou část sezony, tedy i Wimbledon. Ten si zatím vyzkoušel dvakrát. V roce 2022 vypadl v prvním kole a předloni skrečoval osmifinále s Daniilem Medveděvem.

Kariérní bilance: 3:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Vizitka Víta Kopřivy. (@ Livesport / Enetpulse)

Vít Kopřiva prožívá v posledních měsících nejlepší období své kariéry, po letech úsilí se dočkal premiérového posunu do elitní stovky žebříčku a v tomto roce se už párkrát prosadil na nejvyšším okruhu. Dle očekávání posbíral nejlepší výsledky na oblíbených antukových dvorcích, třeba triumf na challengeru v Neapoli, čtvrtfinále v Marrákeši, třetí kolo na římském Masters či druhé kolo na French Open.

Nejlepší letošní výsledky: Marrákeš (čtvrtfinále)

Největší letošní úspěchy na trávě: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Letošní bilance: 27:13

Letošní bilance na trávě: 1:1

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (2. kolo)

Právě na French Open poprvé v kariéře nemusel do kvalifikace na grandslamové scéně a připsal si své první vítězství v hlavních soutěžích majorů. Po krachu v prvním kole domácího challengeru v Prostějově si vyzkoušel travnatou generálku na Mallorce, kde těsně prohrál finále kvalifikace.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Mallorca (kvalifikace)

Úvodní dva starty ve Wimbledonu v letech 2022-23 zakončil v kvalifikaci. Loni ji naopak zvládl, nicméně měl smůlu na los a v úvodním kole hlavní fáze nestačil na pozdějšího finalistu Novaka Djokoviče.

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2024-25)

Loňský výsledek: 1. kolo

