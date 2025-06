Pozná Wimbledon další senzační šampionku? Sabalenková má těžký los, Šwiatekové se moc nevěří

Ženská dvouhra v letošním ročníku slavného Wimbledonu je naprosto otevřená a jednoznačnou favoritku nemá. Mohli bychom se tak už čtvrtým rokem po sobě dočkat senzační šampionky. Mezi největší adeptky na triumf patří Aryna Sabalenková (27), Coco Gauffová (21), Jelena Rybakinová (26) a Iga Šwiateková (24). Ani jedna však není v ideálním rozpoložení a pouze bývalá vítězka Rybakinová tady hrála finále.

Poslední tři ročníky dámské dvouhry ve Wimbledonu skončily pořádným šokem. V roce 2022 triumfovala Rybakinová a v posledních dvou letech si nejslavnější tenisový turnaj podmanily Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková. Senzační šampionku bychom klidně mohli poznat i letos.

U žádné z největších favoritek, kterými jsou Sabalenková, Gauffová, Rybakinová a Šwiateková, se totiž nedá spoléhat na to, že dojde do finále. Zatímco Sabalenková je v horní polovině pavouka, další tři její největší kurzové rivalky okupují dolní půlku. Světová jednička má ovšem před sebou i tak několik těžkých soupeřek.

Sabalenková schytala těžký los

Největší kurzovou favoritkou na triumf je Sabalenková. Hned na úvod je ale potřeba zmínit, že ještě nikdy nevyhrála turnaj na trávě a ve Wimbledonu byla nejdál v semifinále, konkrétně při posledních dvou startech v letech 2021 a 2023.

Navíc na generálce v Berlíně odvracela mečboly Rybakinové a jasně prohrála s Markétou Vondroušovou, na kterou může v All England Clubu brzy narazit. Ještě k tomu se jí letos nedaří ve finálových duelech (bilance 3:4) a na obou grandslamech v této sezoně padla ve finále.

Pojďme se už ale podívat na její možnou cestu do finále. Ta rozhodně nebude úplně jednoduchá, přestože její hlavní rivalky jsou v opačné polovině pavouka. V úvodním kole by měla potvrdit roli favoritky proti kvalifikantce Carson Branstineové a větší komplikace se neočekávají ani proti loňské čtvrtfinalistce Lulu Sunové, nebo Marii Bouzkové, která byla mezi nejlepší osmičkou v roce 2022.

Aryna Sabalenka’s possible path to the Wimbledon title



R1 - Branston



R2 - Sun / Bouzkova



R3 - Vondrousova / Raducanu



R4 - Svitolina / Mertens



QF - Keys / Badosa / Vekic



SF - Zheng / Paolini / Ostapenko / Shnaider / Anisimova



F - Gauff / Pegula / Swiatek / Rybakina /… pic.twitter.com/ketX5PGWIP — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 27, 2025

Třetí kolo už ale představuje výrazné nebezpečí. Sabalenková by v něm mohla potkat jednu z největších nenasazených hrozeb a předloňskou šampionku Markétu Vondroušovou, s níž prohrála v Berlíně. Snadnou soupeřkou nemusí být ani McCartney Kesslerová, jež kralovala na generálce v Nottinghamu. Navíc je tady i domácí hvězda Emma Raducanuová.

Do osmifinále se nabízí její dobrá kamarádka a bývalá deblová parťačka Elise Mertensová a hlavně nebezpečná Elina Svitolinová. Do čtvrtfinále se může dostat Madison Keysová, s níž Sabalenková těsně prohrála finále na lednovém Australian Open. V semifinále mohou čekat loňská finalistka Jasmine Paoliniová, Qinwen Zheng, Jelena Ostapenková, Amanda Anisimovová či Diana Šnajderová.

Sabalenková by podle papírových předpokladů do finále projít měla, nicméně hrozeb po cestě do závěrečného kola má hned několik. V každém zápase bude favoritkou, ale zda se nenechá psychicky rozhodit a nebude mít nějaký slabší den, se dozvíme až v průběhu turnaje.

Gauffová ve Wimbledonu neumí

V pouhých 15 letech Gauffová ve Wimbledonu zazářila postupem z kvalifikace až do osmifinále. Zatímco od té doby učinila obrovský progres a nyní je dvojnásobnou grandslamovou šampionkou ve dvouhře, na nejslavnějším turnaji je jejím maximem pořád osmifinálová fáze.

Mezi nejlepší šestnáctku tady prošla celkem třikrát, loni v osmifinále jasně prohrála s krajankou Emmou Navarrovou. Na trávě stejně jako Sabalenková ještě nikdy netriumfovala. Také Američanka startovala na generálce v Berlíně. V Německu se poroučela hned po úvodním zápase, v němž po mizerném výkonu hladce nestačila na kvalifikantku a pozdější finalistku Xinyu Wang.

Ve Wimbledonu by se měla takovému scénáři vyhnout, nicméně na úvod ji čeká nevyzpytatelná ranařka Dajana Jastremská a v následujícím kole možná bývalá světová jednička Viktoria Azarenková. Dále tu máme krajanku Sofii Keninovou, kterou v obou letošních soubojích jednoznačně porazila a v Miami jí nadělila dva kanáry.

Coco Gauff’s possible path to the Wimbledon title



R1 - Yastremska



R2 - Azarenka / Zakharova



R3 - Kenin / Townsend / Bouzas Maneiro



R4 - Kasatkina / Samsonova



QF - Swiatek / Rybakina / Tauson / Kostyuk / Kalinskaya



SF - Pegula / Andreeva / Krejcikova / Navarro / Muchova… pic.twitter.com/vRljQxr1EO — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 27, 2025

Od osmifinále už to bude mít Gauffová ohromně těžké. Premiérový postup do čtvrtfinále Wimbledonu by však zapsat mohla, protože Darja Kasatkinová není v nejlepší formě a Ljudmila Samsonovová se prezentuje nestabilní výkonností.

Už ve čtvrtfinále může potkat další hlavní adeptky na triumf. A sice Šwiatekovou, nebo Rybakinovou. Cesta do finále pak vede přes Mirru Andrejevovou, či Jessicu Pegulaovou, pokud bychom se řídili nasazením. Někdo z tria Gauffová, Šwiateková a Rybakinová by měl bojovat o titul.

Šwiateková a Rybakinová se mohou utkat v osmifinále

Ve stejné čtvrtině jako Gauffová se nachází Šwiateková s Rybakinovou. To znamená, že do semifinále může projít jen jedna z těchto tří hráček, které se řadí mezi největší favoritky turnaje. Šwiateková i Rybakinová by se měly utkat stejně jako na nedávném French Open v osmifinále.

Žádnou výraznější hrozbu po cestě do osmifinálové fáze nemají, ale své soupeřky určitě nepodcení. Šwiateková se naladila na Wimbledon postupem do svého premiérového finále na trávě v kariéře, v Bad Homburgu v něm prohrála s Jessicou Pegulaovou. Jedná se o její jedinou finálovou účast po loňském triumfu na French Open.

Také Rybakinová nedávno ukončila dlouhé čekání na finálovou účast. Na poslední antukové generálce ve Štrasburku brala titul a zahrála si o něj poprvé od loňského dubna. Ani ona není v optimální formě, jelikož na přípravné akci v Berlíně nevyužila mečboly proti Sabalenkové a v londýnském Queen's Clubu nestačila na senzační šampionku Tatjanu Mariaovou.

Iga Swiatek’s possible path to the Wimbledon title



R1 - Polina Kudermetova



R2 - McNally / Burrage



R3 - Kostyuk / Collins / Osorio



R4 - Rybakina / Tauson / Kalinskaya



QF - Gauff / Kasatkina / Samsonova / Kenin



SF - Pegula / Andreeva / Krejcikova / Navarro / Muchova



F -… pic.twitter.com/8D1gQasq4F — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 27, 2025

Šwiateková, která ovládla wimbledonskou juniorku, ovšem mezi dospělými byla na nejslavnějším turnaji nejdál ve čtvrtfinále, by se měla vypořádat s Polinou Kuděrmetovovou i Caty McNallyovou, či domácí Jodie Burrageovou. Ve třetím kole by měla odehrát souboj s Danielle Collinsovou, nebo Martou Kosťukovou.

Rybakinová je na tom celkem podobně. Zaváhání proti Elině Avanesjanové ani Marii Sakkariové, či Anně Blinkovové se neočekává. A také ona má menší hrozbu v podobě jedné nasazené (Clara Tausonová) a nenasazené (Anna Kalinská) hráčky do třetího kola.

Střetnutí Šwiatekové a Rybakinové na trávě by bylo rozhodně zajímavé. Rybakinová je totiž na tomto povrchu mnohem úspěšnější a na Šwiatekovou umí zahrát na antuce i betonu. Vítězka by ve čtvrtfinále s největší pravděpodobností potkala Gauffovou. A jak už bylo řečeno výše, cesta do finále by nejspíše pokračovala přes Pegulaovou, nebo Mirru Andrejevovou.

Vizitky největších favoritek

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Aryna Sabalenková je naprosto zaslouženě suverénní světovou jedničkou. V letošní sezoně má bilanci 42:8 a hrála už sedm finálových duelů. Na druhou stranu jen tři z nich dokázala přetavit v triumf a na svůj čtvrtý grandslamový titul pořád čeká, přestože o něj bojovala v lednu na Australian Open i nedávno na French Open. Nad její síly byly ve finálových třísetových bitvách Madison Keysová a Coco Gauffová.

Nejlepší letošní výsledky: Madrid, Miami, Brisbane (triumf); French Open, Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší letošní úspěchy na trávě: Berlín (semifinále)

Letošní bilance: 42:8

Letošní bilance na trávě: 2:1

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (finále)

Tráva je zatím jejím nejslabším povrchem a svou jedinou letošní wimbledonskou generálku neměla zrovna povedenou. V Berlíně měla potíže už ve čtvrtfinále s Jelenou Rybakinovou, v němž odvracela čtyři mečboly v řadě. Následně v semifinále jasně prohrála s pozdější šampionkou Markétou Vondroušovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Berlín (semifinále)

Loňský ročník Wimbledonu, který je jejím nejhorším grandslamem, musela vynechat. Může tak navýšit svůj obrovský náskok v čele žebříčku. Za sebou má pět startů a nejlépe dopadla při posledních dvou v letech 2021 a 2023, kdy skončila v semifinále.

Kariérní bilance: 11:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2021, 2023)

Loňský výsledek: nehrála



Možná cesta turnajem

1K: Branstineová

2K: Sunová / Bouzková

3K: (32) Kesslerová

OF: (24) Mertensová / (14) Svitolinová

ČF: (9) Badosaová / (22) Vekičová / (29) Fernandezová / (6) Keysová

SF: (4) Paoliniová / (13) Anisimovová / (12) Šnajderová / (5) Qinwen Zheng

F: (7) M. Andrejevová / (3) Pegulaová / (8) Šwiateková / (2) Gauffová

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport / Enetpulse)

Coco Gauffová měla parádní závěr loňské sezony, když ovládla mimo jiné Turnaj mistryň. Na začátku té letošní protáhla svou neporazitelnost, ovšem po čtvrtfinále na Australian Open spadla do krize. Z té se vyhrabala až v průběhu antukového jara, během něhož hrála finále v Madridu a Římě a na French Open po skalpu Aryny Sabalenkové získala svůj druhý grandslamový titul ve dvouhře a slavila první letošní triumf.

Nejlepší letošní výsledky: French Open (triumf); Řím, Madrid (finále)

Největší letošní úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Letošní bilance: 31:9

Letošní bilance na trávě: 0:1

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf)

Návrat na kurty po prvenství v areálu Rolanda Garrose rozhodně neměla povedený. Dokonce do Londýna odjela bez jediného vítězství v přípravě. Jedinou generálku totiž absolvovala v Berlíně a v úvodním zápase jasně prohrála s rozjetou kvalifikantkou a pozdější finalistkou Xinyu Wang.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Berlín (osmifinále)

Wimbledon je jejím jediným grandslamem, na kterém ještě nepřekročila osmifinále. V All England Clubu v něm byla třikrát, naposledy v loňském roce, kdy ji v této fázi zastavila krajanka Emma Navarrová. Bude se jednat o její šestý start na nejslavnějším turnaji.

Kariérní bilance: 11:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019, 2021, 2024)

Loňský výsledek: osmifinále



Možná cesta turnajem

1K: Jastremská

2K: Azarenková / Zacharovová

3K: (28) Keninová

OF: (16) Kasatkinová / (19) Samsonovová

ČF: (8) Šwiateková / (26) Kosťuková / (23) Tausonová / (11) Rybakinová

SF: (7) M. Andrejevová / (10) Navarrová / (15) Muchová / (3) Pegulaová

F: (1) Sabalenková / (6) Keysová / (4) Paoliniová / (5) Qinwen Zheng

Vizitka Jeleny Rybakinové. (@ Livesport / Enetpulse)

Jelena Rybakinová se na poslední antukové generálce ve Štrasburku dočkala svého prvního finále a zároveň triumfu od loňského dubna, nicméně pořád postrádá svou nejlepší formu. V letošní sezoně má bilanci 29:12 a stále se pohybuje okolo hranice elitní desítky světového pořadí. Vzhledem ke svým kvalitám by určitě měla sbírat lepší výsledky. Na grandslamech měla smůlu na los a už v osmifinále narazila na Madison Keysovou a Igu Šwiatekovou.

Nejlepší letošní výsledky: Štrasburk (triumf)

Největší letošní úspěchy na trávě: Berlín, Queen's Club (čtvrtfinále)

Letošní bilance: 29:12

Letošní bilance na trávě: 3:2

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (osmifinále)

Její příprava na Wimbledon určitě nebyla ideální. Ve čtvrtfinále v londýnském Queen's Clubu senzačně prohrála s kvalifikantkou a pozdější šampionkou Tatjanou Mariaovou. V Berlíně ve stejné fázi nestačila na světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, přestože měla čtyři mečboly v řadě.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Queen's Club (čtvrtfinále), Berlín (čtvrtfinále)

Na Wimbledon 2022 nikdy nezapomene, protože tehdy vybojovala svůj jediný dosavadní grandslamový titul. V hlavní soutěži nejslavnějšího turnaje účinkovala čtyřikrát a pokaždé se podívala do druhého týdne. Loni prohrála semifinálovou bitvu s pozdější šampionkou Barborou Krejčíkovou.

Kariérní bilance: 19:3

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: semifinále



Možná cesta turnajem

1K: Avanesjanová

2K: Sakkariová / Blinkovová

3K: (23) Tausonová

OF: (8) Šwiateková / (26) Kosťuková

ČF: (16) Kasatkinová / (19) Samsonovová / (28) Keninová / (2) Gauffová

SF: (7) M. Andrejevová / (10) Navarrová / (15) Muchová / (3) Pegulaová

F: (1) Sabalenková / (6) Keysová / (4) Paoliniová / (5) Qinwen Zheng

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport / Enetpulse)

Iga Šwiateková dokonala loni hattrick na French Open a pokračovala ve své dominanci na ženském okruhu, zejména na antuce. Od té doby ovšem nezapsala ani jeden triumf a více než rok čekala na postup do finále. Ještě na začátku sezony naprosto nemyslitelný scénář. Polská hvězda má proto v tuto chvíli velmi daleko k návratu na post světové jedničky. Navíc teď hraje svou obvykle nejvíce náročnou část sezony. V minulosti za sebou aspoň měla povedené antukové jaro.

Nejlepší letošní výsledky: Bad Homburg (finále)

Největší letošní úspěchy na trávě: Bad Homburg (finále)

Letošní bilance: 35:11

Letošní bilance na trávě: 3:1

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále)

Před Wimbledonem se na travnatých kurtech představila pouze v posledních dnech v Bad Homburgu. V Německu zapsala své první kariérní finále na trávě, nicméně čekání na premiérový titul od loňského French Open neukončila. Ve finále byla nad její síly Jessica Pegulaová.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Bad Homburg (finále)

Ve Wimbledonu ovládla juniorku, ale na profesionální úrovni se jedná o její nejslabší grandslam. Tři z pěti startů včetně toho loňského zakončila už v úvodním týdnu. Jejím maximem je předloňské čtvrtfinále.

Kariérní bilance: 11:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo



Možná cesta turnajem

1K: P. Kuděrmetovová

2K: McNallyová / Burrageová

3K: (26) Kosťuková

OF: (23) Tausonová / (11) Rybakinová

ČF: (16) Kasatkinová / (19) Samsonovová / (28) Keninová / (2) Gauffová

SF: (7) M. Andrejevová / (10) Navarrová / (15) Muchová / (3) Pegulaová

F: (1) Sabalenková / (6) Keysová / (4) Paoliniová / (5) Qinwen Zheng

Wimbledon 2025

• Shrnutí •

Loňské finále: Krejčíková (31-ČR) - Paoliniová (7-It.) 6:2, 2:6, 6:4

Nejvýše nasazené: Sabalenková, Gauffová, Pegulaová, Paoliniová, Qinwen Zheng, Keysová, M. Andrejevová, Šwiateková

Češky: Muchová, Krejčíková, Nosková, Bouzková, Vondroušová, Siniaková, Kvitová, L. Fruhvirtová

Divoké karty: Kvitová, Burrageová, Dartová, Jonesová, Klugmanová, Stojsavljevicová, Watsonová, Xuová

Kategorie: grandslam

Místo konání: Londýn, Velká Británie

Povrch: tráva

Dotace: 53.500.000 liber



• Možná čtvrtfinále •

Sabalenková (1-) - Keysová (6-USA)

Paoliniová (4-It.) - Qinwen Zheng (5-Čína)

M. Andrejevová (7-) - Pegulaová (3-USA)

Šwiateková (8-Pol.) - Gauffová (2-USA)



• Možná osmifinále •

Sabalenková (1-) - Svitolinová (14-Ukr.)

Badosaová (9-Šp.) - Keysová (6-USA)

Paoliniová (4-It.) - Anisimovová (13-USA)

Šnajderová (12-) - Qinwen Zheng (5-Čína)

M. Andrejevová (7-) - Navarrová (10-USA)

Muchová (15-ČR) - Pegulaová (3-USA)

Šwiateková (8-Pol.) - Rybakinová (11-Kaz.)

Kasatkinová (16-Austr.) - Gauffová (2-USA)



• Soupeřky českých tenistek v 1. kole •

Muchová (15-ČR) - Xinyu Wang (Čína)

Krejčíková (17-ČR) - Ealaová (Fil.)

Nosková (30-ČR) - Peraová (USA)

Bouzková (ČR) - Sunová (N. Zél.)

Vondroušová (ČR) - Kesslerová (32-USA)

Siniaková (ČR) - Qinwen Zheng (5-Čína)

Kvitová (ČR) - Navarrová (10-USA)

L. Fruhvirtová (ČR) - Mertensová (24-Belg.)

Kompletní los