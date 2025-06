Krutý Wimbledon pro Češky: Vondroušová má brutální los, sbohem Kvitové, šance pro Noskovou

Osm českých tenistek bude startovat v hlavní soutěži letošního Wimbledonu a los se s nimi rozhodně nemazlil. Největší nadějí je Markéta Vondroušová (26), která patří k nejvýraznějším nenasazeným hrozbám. Předloňská šampionka však vyfasovala velmi těžkou cestu. Obhajobu titulu si vyzkouší Barbora Krejčíková (29), poslední vystoupení v All England Clubu absolvuje Petra Kvitová (35) a zajímavou šanci na postup do druhého týdne má Linda Nosková (20).

V hlavní soutěži letošního ročníku Wimbledonu účinkuje celkem 12 českých zástupců, z toho osm žen. Největší naděje se vkládají do předloňského šampionky Vondroušové a Noskové. Zatímco Vondroušová jako černý kůň turnaje vyfasovala velmi těžký los, Nosková má velmi zajímavou šanci projít do závěrečných kol.

Derniéra v tomto dějišti čeká dvojnásobnou královnu Kvitovou a konec hned v prvním kole by nebyl překvapením ani u obhájkyně titulu Krejčíkové, Karolíny Muchové, Marie Bouzkové, Kateřiny Siniakové a Lindy Fruhvirtové.

Vondroušová je největší nadějí

Největší českou nadějí je Vondroušová. Ještě před dvěma roky se u ní s ničím na travnatých kurtech nepočítalo. O to více šokující byl její předloňský triumf právě ve Wimbledonu. Že na trávě umí, předvedla také před pár dny v Berlíně, kde porazila Madison Keysovou, Dianu Šnajderovou, Ons Jabeurovou, světovou jedničku Arynu Sabalenkovou a Xinyu Wang a získala třetí titul.

Okamžitě se zařadila mezi černé koně letošního Wimbledonu a je největší nenasazenou hrozbou. Los k ní však byl velmi nemilosrdný a čeká ji jedna těžká soupeřka za druhou. Je také potřeba připomenout, že až na zmíněný předloňský triumf tady nikdy nepřekročila druhé kolo a čtyři ze šesti startů uzavřela v prvním kole, včetně loňské obhajoby.

Náročné může být hned úvodní kolo. McCartney Kesslerová totiž v posledním roce prožívá nejlepší období své kariéry, už třikrát triumfovala na turnajích WTA a stejně jako Vondroušová přijela po triumfu na trávě. V případě postupu by se měla Vondroušová utkat s domácí hvězdou a grandslamovou šampionkou Emmou Raducanuovou. Také Britka je na pažitech nebezpečná, přestože nemá nejlepší formu. Vondroušová by se musela vypořádat mimo jiné s bouřlivou podporou soupeřky.

Největší hrozba ale číhá ve třetím kole. Vondroušová by znovu po dvou týdnech mohla čelit Sabalenkové. Na generálce v Berlíně ji jednoznačně porazila a slavila svůj premiérový skalp světových jedniček. Běloruska, která je největší kurzovou favoritkou letošního ročníku Wimbledonu a hrála na obou letošních grandslamech finále, si ovšem tentokrát dá mnohem větší pozor. Vondroušová nicméně na Sabalenkovou umí, porazila ji v posledních dvou střetnutích a vzájemná bilance je vyrovnaná 4:4.

Nebude to vůbec jednoduché, ale pokud by Vondroušová prošla do druhého týdne, tak vypadá její cesta až do finále velmi hratelně. Další největší favoritky turnaje Iga Šwiateková, Coco Gauffová a Jelena Rybakinová jsou totiž ve druhé půlce pavouka.

Vondroušová by v osmifinále nejspíše potkala Elinu Svitolinovou, nebo Elise Mertensovou. Ve čtvrtfinále by to mohla být Keysová, kterou v Berlíně porazila. A ani semifinále nepředstavuje nic nehratelného. Když se budeme řídit nasazením, tak bude soupeřkou Vondroušové loňská finalistka Jasmine Paoliniová, nebo Qinwen Zheng.

Zajímavá šance pro Noskovou

Ve druhém týdnu by mohla být i Nosková. V posledních dnech si totiž vylepšila své maximum na trávě a na zelených pažitech ukončila několikaměsíční krizi. Další z největších českých nadějí si v Nottinghamu zahrála své první čtvrtfinále na travnatých kurtech a poté si ještě polepšila v Bad Homburgu. Tam dokonce v semifinále podávala na vítězství proti pozdější šampionce Jessice Pegulaové.

Pokud Nosková takovou formu udrží, tak by měla být ve Wimbledonu výraznou hrozbou. Ve srovnání s Vondroušovou má los v úvodních kolech velmi příznivý. Proti Bernardě Peraové půjde jako jasná favoritka a stejnou roli by měla splnit v duelu s Evou Lysovou, či Yue Yuan. Do třetího kola by nejspíše vyfasovala loňskou finalistku Jasmine Paoliniovou.

Italka by byla dosud nejtěžší překážkou. Na druhou stranu se Noskové podařilo v Bad Homburgu vyřadit Donnu Vekičovou a Mirru Andrejevovou. Navíc byla kousek od skalpu Pegulaové. Se svou agresivní hrou tak může uspět i proti Paoliniové.

V tuto chvíli je to samozřejmě strašně daleko, ale existuje tu šance na české semifinále s Noskovou a Vondroušovou. Pokud totiž Nosková zvládne nástrahy úvodního týdne, tak má podobnou šanci jako její krajanka Vondroušová.

Z nasazených by měla do osmifinále nebezpečnou Amandu Anisimovovou, nebo letos trápící se Beatriz Haddadovou Maiaovou. Do čtvrtfinále se nabízí Diana Šnajderová, Jelena Ostapenková, Ashlyn Kruegerová a Qinwen Zheng. To jsou pro Noskovou všechno hratelné soupeřky. Stejně jako Vondroušová to bude mít těžké, ale úvodní dvě kola na rozehrání má na papíře rozhodně snadnější.

Účast někoho dalšího ve druhém týdnu by byl velký úspěch

Vondroušovou a Noskovou výčet největších českých nadějí vlastně končí. Máme tu ještě šest našich zástupkyň, ale tam už by byl postup přes úvodní kola brán jako obrovský úspěch. Začněme s obhájkyní titulu Krejčíkovou.

Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře nemá dobrou formu a do letošní sezony naskočila teprve před necelými dvěma měsíci. Na poslední generálce v Eastbourne odvracela mečboly proti Harriet Dartové i Jodie Burrageové a finalistka tohoto turnaje Alexandra Ealaová by měla být mnohem těžším soustem.

Krejčíkovou navíc trápí pravé stehno, kvůli němuž ke čtvrtfinále v Eastbourne vůbec nenastoupila. Pokud by filipínskou hvězdičku porazila, čelila by Caroline Dolehideové, nebo Arantxe Rusové. Ve třetím kole by mohla sehrát derby s Kvitovou, či vyzvat nasazenou desítku Emmu Navarrovou.

Pro Krejčíkovou je teď každý zápas náročný a vlastně jakákoli výhra je považována za úspěch. Odepisovat ji by ale nebylo moudré. Bez formy totiž dorazila do All England Clubu i loni, a přesto si došla pro šokující triumf.

Podobně je na tom Muchová, která úvodní dva starty v hlavní soutěži Wimbledonu dotáhla do čtvrtfinále, ale každý z následujících ročníků uzavřela v prvním kole. Navíc není stoprocentně fit a nemůže kvůli problémům s levým zápěstím používat obouručný bekhend. O to těžší pro ni bude úvodní kolo s rozjetou Xinyu Wang, jež v Berlíně prošla z kvalifikace až do finále, v němž ji zastavila Vondroušová.

Konec hned v prvním kole hrozí i Siniakové, která vyzve nasazenou pětku Qinwen Zheng. Podobně jsou na tom Fruhvirtová a Bouzková. Kvalifikantka Fruhvirtová se utká s nasazenou Elise Mertensovou a Bouzková nastoupí proti úřadující čtvrtfinalistce Lulu Sunové. Bouzková je sama čtvrtfinalistkou Wimbledonu, a pokud by vyhrála, tak půjde v dalším kole s největší pravděpodobností na světovou jedničku Sabalenkovou.

Kvitová hraje Wimbledon naposledy

Celý tenisový svět bude ostře sledovat vystoupení Kvitové. Česká lvice získala právě ve Wimbledonu oba své grandslamové tituly, ale po druhém triumfu v roce 2014 se jí na oblíbeném londýnském pažitu úplně přestalo dařit a nejdál byla dvakrát v osmifinále.

Pouze čtyřikrát ztroskotala v All England Clubu hned v prvním kole a je dost reálné, že takový výsledek zapíše i letos. Do úvodního kola aktuální edice totiž vyfasovala nasazenou desítku a loňskou čtvrtfinalistku Emmu Navarrovou.

Kvitová už není stejnou hráčkou jako před lety. V únoru překvapila comebackem po mateřské pauze. Návrat jí však vůbec nevychází a ze sedmi odehraných zápasů porazila jen Irinu Beguovou v Římě. Rozjet se nedokázala ani na oblíbené trávě a rozhodla se, že je čas říct tenisové kariéře definitivní sbohem.

Letošní Wimbledon tak bude jejím posledním, kariéru chce ukončit za dva měsíce na US Open. V minulosti startovala ve Wimbledonu 15krát a v otevřené éře tenisu je jednou z osmi žen, které v tomto období kralovaly na nejslavnějším turnaji alespoň dvakrát.

České ženy slavily ve wimbledonské dvouhře celkem pět triumfů a o dva z nich se postarala rodačka z Fulneku, která inspirovala mnohé nejen svými úspěchy, ale i příběhem.

Vizitky českých hráček

Vizitka Karolíny Muchové. (@ Livesport / Enetpulse)

Karolína Muchová se zhruba před rokem vrátila po operaci zápěstí a se zdravotními problémy bojuje i v tomto období. Přesto momentálně figuruje na 15. místě světového hodnocení a je českou jedničkou. Na druhý kariérní titul však stále čeká a v posledních měsících odehrála jen dva turnaje. Po březnovém Miami se zúčastnila pouze grandslamového French Open, kde ztroskotala hned v prvním kole, a ještě travnaté generálky v Queen's Clubu.

Nejlepší letošní výsledky: Dubaj, Linec (semifinále)

Největší letošní úspěchy na trávě: Queen's Club (osmifinále)

Letošní bilance: 13:9

Letošní bilance na trávě: 1:1

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo)

Její aktuální forma se nedá moc hodnotit. V posledních měsících se totiž snaží konzervativním způsobem vyléčit problém naopak s levým zápěstí, který jí neumožňuje hrát obouručný bekhend. Přesto může být na trávě nebezpečná, v londýnském Queen's Clubu po bitvě s Maddison Inglisovou sebrala set pozdější a senzační šampionce Tatjaně Mariaové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: Queen's Club (osmifinále)

Hlavní soutěž Wimbledonu hrála pětkrát a úvodní dva takové starty dotáhla až do čtvrtfinále. V posledních třech ročnících ovšem vypadla hned v prvním kole, naposledy loni po hladké prohře s Paulou Badosaovou.

Kariérní bilance: 8:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019, 2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Vizitka Barbory Krejčíkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Barbora Krejčíková kvůli vleklému zranění zad odehrála v probíhající sezoně zatím jen čtyři turnaje a do letošního tenisového roku naskočila až ve druhé polovině května. Za sebou má pouhých šest zápasů s poloviční úspěšností 3:3. Po Wimbledonu jí hrozí výrazný propad v žebříčku, aktuální světová sedmnáctka totiž bude na posvátném londýnském pažitu obhajovat loňský šokující triumf a tedy 2 000 bodů.

Nejlepší letošní výsledky: Eastbourne (čtvrtfinále)

Největší letošní úspěchy na trávě: Eastbourne (čtvrtfinále)

Letošní bilance: 3:3

Letošní bilance na trávě: 2:1

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (2. kolo)

Přípravu absolvovala na dvou turnajích. Zatímco v londýnském Queen's Clubu se loučila hned na úvod po jasné porážce s Rebeccou Šramkovou, v Eastbourne vydřela dvě vítězství nad domácími outsiderkami. Dohromady likvidovala pět mečbolů, dva proti Harriet Dartové a tři v souboji s Jodie Burrageovou. Kvůli problémům s pravým stehnem nenastoupila ke čtvrtfinále a nad jejím zdravotním stavem visí otazník.

Bilance z posledních 10 zápasů: nemá po pauze odehráno tolik zápasů

Generálka: Queen's Club (1. kolo), Eastbourne (čtvrtfinále)

Hlavní soutěž Wimbledonu si vyzkoušela čtyřikrát a pokaždé přešla přes úvodní kolo. Ani loni nepřijela do Londýna v dobré formě, a přesto senzačně vybojovala svůj druhý grandslamový titul ve dvouhře. Po cestě za ním porazila mimo jiné Danielle Collinsovou, Jelenu Ostapenkovou, Jelenu Rybakinovou a Jasmine Paoliniovou.

Kariérní bilance: 13:3

Nejlepší výsledek: triumf (2024)

Loňský výsledek: triumf

Vizitka Lindy Noskové. (@ Livesport / Enetpulse)

Linda Nosková si ještě před dvěma týdny procházela pořádnou krizí. Po nepovedeném australském létu přišla naopak vydařena únorová tour na Blízkém východě, během níž uhrála semifinále v Abú Zabí, osmifinále v Dauhá a čtvrtfinále v Dubaji. Jenže pak nastalo několikaměsíční trápení a na následujících sedmi turnajích nedokázala porazit více než jednu soupeřku. Zlepšení zaznamenala až krátce před nejslavnějším turnajem.

Nejlepší letošní výsledky: Bad Homburg, Abú Zabí (semifinále)

Největší letošní úspěchy na trávě: Bad Homburg (semifinále)

Letošní bilance: 18:16

Letošní bilance na trávě: 5:2

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo)

Hned na své úvodní generálce v Nottinghamu si zahrála první kariérní čtvrtfinále na trávě, v němž nečekaně nestačila na Slovenku Rebeccu Šramkovou. V mnohem silnější konkurenci v Bad Homburgu vyřadila mimo jiné Mirru Andrejevovou a o stupínek si polepšila. Navíc v semifinále podávala na postup přes Jessicu Pegulaovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: Nottingham (čtvrtfinále), Bad Homburg (semifinále)

Wimbledon zatím asi moc v lásce nemá. Předloňský debut uzavřela hned v prvním kole po nečekané prohře s Dalmou Gálfiovou a loni se loučila ve druhém kole, když podlehla ve dvou setech grandslamové šampionce Biance Andreescuové.

Kariérní bilance: 1:2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Vizitka Marie Bouzkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Marie Bouzková si letos po solidním vstupu do sezony prošla dvouměsíční zdravotní pauzou a pořádně se zase rozjela až na antuce, přestože se jedná o její nejslabší povrch. Na čtyřech z pěti antukových turnajů zaregistrovala dvě vítězství. I tak má ale v letošním roce nepříliš lichotivou zápasovou bilanci 15 výher a 13 porážek a figuruje až na konci nejlepší padesátky světového pořadí.

Nejlepší letošní výsledky: Bogotá, Brisbane (čtvrtfinále)

Největší letošní úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Letošní bilance: 15:13

Letošní bilance na trávě: 0:1

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (3. kolo)

Jediná generálka na slavný Wimbledon se jí vůbec nepovedla. V týdnu před startem nejslavnějšího turnaje účinkovala v Eastbourne, kde i čtvrtý kariérní start zakončila hned v prvním kole. Tentokrát po třísetové porážce s Annou Blinkovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: Eastbourne (1. kolo)

Wimbledon je jejím nejúspěšnějším grandslamem. Právě na posvátném londýnském pažitu zapsala obě své kariérní účasti ve druhém týdnu podniků velké čtyřky, konkrétně v roce 2022 (čtvrtfinále) a předloni (osmifinále). Hlavní soutěž bude hrát pošesté.

Kariérní bilance: 9:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Vizitka Markéty Vondroušové. (@ Livesport / Enetpulse)

Markéta Vondroušová právě loni ve slavném Wimbledonu ukončila sezonu, když uzavřela obhajobu titulu hned v prvním kole. Po operaci levého ramene toho moc neodehrála, vlastně jen šest turnajů. Bývalá světová šestka tak vypadla z TOP 100 žebříčku. Na její jediné wimbledonské generálce ovšem přišla obrovská vzpruha a stala se první českou finalistkou ve dvouhře žen na nejvyšším okruhu v probíhající sezoně.

Nejlepší letošní výsledky: Berlín (triumf)

Největší letošní úspěchy na trávě: Berlín (triumf)

Letošní bilance: 11:5

Letošní bilance na trávě: 5:0

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (3. kolo)

A nakonec z toho byl na silně obsazené pětistovce v Berlíně titul. Po cestě za ním skolila Madison Keysovou, Dianu Šnajderovou, Ons Jabeurovou, Arynu Sabalenkovou a Xinyu Wang. Proti Sabalenkové slavila svůj premiérový skalp světových jedniček a v neděli se radovala ze třetího kariérního titulu, prvního po dvou letech. Triumf znamenal návrat do elitní stovky pořadí.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Berlín (triumf)

Ještě předloni vlastně nebyla na travnatých kurtech vůbec úspěšná a podle toho vypadá i její historie ve Wimbledonu. Při úvodních čtyřech startech vyhrála dohromady jen jeden zápas hlavní soutěže. O to více šokující byl předloňský triumf. Loňský ročník už jsme zmínili, obhajobu zakončila hned na úvod proti Jessice Bouzasové.

Kariérní bilance: 8:5

Nejlepší výsledek: triumf (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Vizitka Kateřiny Siniakové. (@ Livesport / Enetpulse)

Kateřina Siniaková prožívá letos velmi průměrnou sezonu, a navíc se jí přestává dařit i v její královské disciplíně. V deblu je sice pořád světovou jedničkou, nicméně od února nehrála finále. O moc lepší to není ve dvouhře, v níž letos překročila druhé kolo na nejvyšším okruhu pouze na dvou turnajích. Jejím maximem v tomto tenisovém roce je semifinálová účast na menší halové akci v Kluži.

Nejlepší letošní výsledky: Kluž (semifinále)

Největší letošní úspěchy na trávě: Bad Homburg, Berlín (2. kolo)

Letošní bilance: 19:15

Letošní bilance na trávě: 6:3

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo)

Na trávě přišlo mírné zlepšení. V Hertogenboschi sice vypadla hned v prvním kole s Annou Blinkovovou, ovšem na silně obsazených pětistovkách v Berlíně a Bad Homburgu se dostala z kvalifikace do druhého kola. V něm ji pokaždé zastavila silná soupeřka, jmenovitě Jelena Rybakinová a Jessica Pegulaová.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Hertogenbosch (1. kolo), Berlín (2. kolo), Bad Homburg (2. kolo)

Hlavní soutěž Wimbledonu absolvovala devětkrát a pouze ve třech případech ztroskotala hned v prvním kole. Jejím maximem je třetí kolo z ročníků 2016, 2018 a 2021. Loni se loučila ve druhém kole po porážce s Julií Putincevovou.

Kariérní bilance: 9:9

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2016, 2018, 2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Vizitka Petry Kvitové. (@ Livesport / Enetpulse)

Petra Kvitová překvapila v únoru návratem na kurty po mateřské pauze, nicméně comeback úspěšný není a nebude už dlouho pokračovat. Před pár dny dvojnásobná wimbledonská šampionka a jedna z nejúspěšnějších českých tenistek v historii oznámila, že US Open bude jejím posledním turnajem. Během návratu odehrála zatím sedm zápasů s bilancí 1:6, recept našla pouze na Irinu Beguovou na antukové tisícovce v Římě.

Nejlepší letošní výsledky: Řím (2. kolo)

Největší letošní úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Letošní bilance: 1:6

Letošní bilance na trávě: 0:1

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (1. kolo)

Na svůj poslední start ve Wimbledonu, kam dostala divokou kartu od pořadatelů, se i vinou zdravotního problému připravovala pouze v londýnském Queen's Clubu. Tam získala úvodní set, ale nakonec první kolo s Beatriz Haddadovou Maiaovou prohrála.

Bilance z posledních 10 zápasů: nemá po pauze odehráno tolik zápasů

Generálka: Queen's Club (1. kolo)

Letošní start ve Wimbledonu bude jejím 16. kariérním a zároveň posledním. Po zisku druhého titulu v roce 2014 se jí na nejoblíbenějším turnaji přestalo dařit a nejdál byla v osmifinále v letech 2019 a 2023. Loňský ročník vynechala.

Kariérní bilance: 38:13

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014)

Loňský výsledek: nehrála

Vizitka Lindy Fruhvirtové. (@ Livesport / Enetpulse)

Linda Fruhvirtová se v březnu vyhrabala z velmi dlouhé krize, dál stoupá žebříčkem a dělá vše potřebné k návratu do elitní stovky žebříčku. Bývalá členka TOP 50 po čtvrtfinálové účasti na větším podniku ITF v Trnavě došla z kvalifikace do třetího kola tisícovky v Miami a hrála finále na mexickém turnaji 125k. Po nepovedeném antukovém jaru, během něhož se od ní nic neočekávalo a angažovala nového trenéra Vladimíra Pláteníka, se zase rozjela na trávě.

Nejlepší letošní výsledky: Miami (3. kolo)

Největší letošní úspěchy na trávě: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Letošní bilance: 23:14

Letošní bilance na trávě: 7:1

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (kvalifikace)

Na nejrychlejším povrchu si vede výborně. Před cestou do Londýna hrála stopětadvacítku v Birminghamu a padla až ve finále s Greet Minnenovou. V tříkolové wimbledonské kvalifikaci dominovala a neztratila ani jeden set. Výraznější šanci nedala Lee Boškovičové, Nurii Párrizasové ani Eně Šibaharaové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: 125k Birmingham (finále)

Hlavní soutěž grandslamového turnaje absolvuje poprvé od loňského Australian Open. Ve Wimbledonu se jí zúčastnila jednou a asi na toto vystoupení nerada vzpomíná. V prvním kole předloňského ročníku se totiž zranila a musela vzdát Petře Martičové. Celkově hraje Wimbledon počtvrté.

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023, 2025)

Loňský výsledek: kvalifikace

Wimbledon 2025

• Shrnutí •

Loňské finále: Krejčíková (31-ČR) - Paoliniová (7-It.) 6:2, 2:6, 6:4

Nejvýše nasazené: Sabalenková, Gauffová, Pegulaová, Paoliniová, Qinwen Zheng, Keysová, M. Andrejevová, Šwiateková

Češky: Muchová, Krejčíková, Nosková, Bouzková, Vondroušová, Siniaková, Kvitová, L. Fruhvirtová

Divoké karty: Kvitová, Burrageová, Dartová, Jonesová, Klugmanová, Stojsavljevicová, Watsonová, Xuová

Kategorie: grandslam

Místo konání: Londýn, Velká Británie

Povrch: tráva

Dotace: 53.500.000 liber



• Možná čtvrtfinále •

Sabalenková (1-) - Keysová (6-USA)

Paoliniová (4-It.) - Qinwen Zheng (5-Čína)

M. Andrejevová (7-) - Pegulaová (3-USA)

Šwiateková (8-Pol.) - Gauffová (2-USA)



• Možná osmifinále •

Sabalenková (1-) - Svitolinová (14-Ukr.)

Badosaová (9-Šp.) - Keysová (6-USA)

Paoliniová (4-It.) - Anisimovová (13-USA)

Šnajderová (12-) - Qinwen Zheng (5-Čína)

M. Andrejevová (7-) - Navarrová (10-USA)

Muchová (15-ČR) - Pegulaová (3-USA)

Šwiateková (8-Pol.) - Rybakinová (11-Kaz.)

Kasatkinová (16-Austr.) - Gauffová (2-USA)



• Soupeřky českých tenistek v 1. kole •

Muchová (15-ČR) - Xinyu Wang (Čína)

Krejčíková (17-ČR) - Ealaová (Fil.)

Nosková (30-ČR) - Peraová (USA)

Bouzková (ČR) - Sunová (N. Zél.)

Vondroušová (ČR) - Kesslerová (32-USA)

Siniaková (ČR) - Qinwen Zheng (5-Čína)

Kvitová (ČR) - Navarrová (10-USA)

L. Fruhvirtová (ČR) - Mertensová (24-Belg.)

Kompletní los