Je Wimbledon poslední šancí pro Djokoviče? Alcaraz opět trefil jackpot a má umetenou cestu

Novak Djokovič (38) už téměř dva roky čeká na grandslamový titul a 25. triumf na těchto turnajích, kterým by se definitivně odpoutal od Margaret Courtové. Nejúspěšnější hráč všech dob se řadí mezi největší favority a mnozí považují jeho letošní vystoupení ve Wimbledonu za poslední šanci na prvenství na podnicích velké čtyřky. Carlos Alcaraz (22) má opět umetenou cestu až do finále a na Djokoviče, Jannika Sinnera (23), nebo Jacka Drapera (23) může narazit až v poslední hrací den.

S Djokovičem se pořád musí na grandslamech počítat. Obzvláště ve Wimbledonu, kde je sedminásobným šampionem a v posledních dvou ročnících ho skolil až Alcaraz ve finále. Na stejné finálové složení by mohlo dojít i v letošní edici, ve které Djokovič zaútočí na rekordní 25. grandslamový titul a také osmý triumf v All England Clubu, kterým by vyrovnal Rogera Federera.

Zatímco Alcaraz má na papíře cestu do finále podobně jako na nedávném French Open snadnější, Djokovič by se musel nejspíše vypořádat s domácím Draperem ve čtvrtfinále a světovou jedničkou Sinnerem v semifinále. Itala potkal v této fázi také před pár týdny na pařížské antuce a neuspěl. Tito čtyři tenisté jsou největšími adepty na triumf.

Djokoviče čeká několik nástrah v čele se Sinnerem

Ve Wimbledonu má Djokovič fenomenální historii. Trofej pro šampiona zvedl nad hlavu sedmkrát a v posledních šesti ročnících hrál finále, přičemž neuspěl jen v těch závěrečných dvou proti rivalovi Alcarazovi. Není tak překvapením, že se řadí mezi největší favority a má velkou šanci na titul.

Mnozí ale predikují, že se jedná zároveň o jeho poslední možnost na grandslamech triumfovat. Ani tato informace není překvapivá. Poslední prvenství na podnicích velké čtyřky totiž slavil na US Open 2023 a stále nedokázal vybojovat 25. titul, kterým by se definitivně odpoutal od Margaret Courtové. Navíc od začátku loňské sezony kraloval jen na olympiádě a menší akci v Ženevě.

Do druhého týdne letošního Wimbledonu by měl projít s přehledem. Výraznější hrozbu nepředstavují Alexandre Müller, domácí divoké karty Daniel Evans s Jayem Clarkem ani nasazený Alex Michelsen.

Od osmifinále už to bude pro srbského rekordmana podstatně zajímavější. Nepříjemný může být Alex de Minaur, který na trávě hrát umí, i Tomáš Macháč, jenž má pestrou hru a už Djokoviče dokázal skolit. Ani tady se však klopýtnutí nečeká.

Djokovičovu sérii postupů do finále v tomto dějišti by mohl jako první výrazněji ohrozit Draper ve čtvrtfinále. Domácí favorit se ale musí nejprve mezi nejlepší osmičku dostat. Jeho největší hrozbou je rozhodně Alexander Bublik, který nedávno v Halle skolil světovou jedničku Sinnera a patří k hlavním černým koňům turnaje. Ve stejné části pavouka je také Jakub Menšík.

Draperovi se zatím na domácím grandslamu vůbec nedaří. Jeho maximem je druhé kolo, které by určitě měl vylepšit. V cestě mu stojí antukový specialista Sebastián Báez a Raphael Collignon, nebo veterán a bývalý finalista Marin Čilič ve druhém kole.

Pokud na čtvrtfinálový souboj mezi Djokovičem a Draperem dojde, bude favoritem rodák z Bělehradu. V All England Clubu je totiž podstatně úspěšnější a wimbledonská tráva bude ve druhém týdnu o něco pomalejší, takže Draper si nebude schopný až tak moc pomáhat svým dělovým servisem.

Vítěz každopádně v semifinále s největší pravděpodobností potká Sinnera a to už bude pořádný oříšek. Djokovič s lídrem žebříčku prohrál v semifinále nedávného French Open a nezvládl s ním už čtyři duely po sobě. Draper to má se Sinnerem 1:1.

Sinner by neměl v semifinále chybět

Djokovič, pokud se naplní papírové předpoklady, by měl v semifinále stejně jako na nedávném French Open vyzvat světovou jedničku Sinnera. Ital byl o pár dní později kousek od triumfu na pařížské antuce, jenže neproměnil tři mečboly v řadě, bitvu nedopodával a nakonec s rivalem Alcarazem padl v super tie-breaku rozhodujícího setu.

Tato porážka ho určitě poznamenala, hovořil o tom i jeho kouč Darren Cahill. Necelé dva týdny po krutém nezdaru obhajoval titul na trávě v Halle, kde senzačně prohrál již v osmifinále s pozdějším šampionem Alexanderem Bublikem. Jednalo se o jeho první prohru s někým jiným než rivalem Alcarazem od srpna.

Sám pak přiznal, že nebylo snadné takto brzy po porážce ve finále French Open hrát soutěžní zápasy. A bude určitě zajímavé sledovat, zda už se dal psychicky dohromady a bude drtit konkurenci ve Wimbledonu, kde v posledních třech ročnících nechyběl ve čtvrtfinále, ale jeho maximem je jen jedno semifinále.

Úřadující šampion Australian Open a US Open by měl cestu do semifinále zvládnout i s případnou slabší výkonností. Italské derby s Lucou Nardim by mělo být pouhou formalitou, stejně jako druhé kolo proti Chun-Hsin Tsengovi, nebo Aleksandarovi Vukicovi.

První ostřejší test by měl přijít ve třetím kole proti bývalému semifinalistovi Denisovi Shapovalovovi. Kanaďan by ovšem musel předvést životní výkon nejen na servisu, aby mohl pomýšlet na výhru.

Do osmifinále se nabízí Grigor Dimitrov, nebo Tommy Paul. Ani jeden není letos v nejlepší formě či kondici. Ve čtvrtfinále by mohl Sinner narazit na Bena Sheltona, nebo Lorenza Musettiho. Shelton může být se svým dělovým servisem nebezpečný, ale platí pro něj podobný scénář jako pro Shapovalova. Musetti by byl větší hrozbou na antuce, přestože tady loni hrál semifinále.

Alcaraz se opět vyhnul největším favoritům

Zase si může mnout ruce. Alcaraz stejně jako na nedávném French Open, kde i díky odvráceným třem mečbolům v řadě ve finále se Sinnerem obhájil titul, může potkat další tři z největších favoritů nejdříve ve finálovém souboji.

Španěl v posledních letech mimo tvrdé povrchy naprosto dominuje. Momentálně má na kontě 18 vítězství v řadě, během antukového jara prohrál jen jeden zápas a na Wimbledon se naladil triumfem v londýnském Queen's Clubu. Přitom tam dorazil krátce po oslavách na Ibize.

V jeho polovině pavouka není žádná výraznější hrozba, takže jakákoli porážka před finále by byla senzací. Vítěz posledních dvou ročníků začne proti veteránovi Fabiovi Fogninimu a pak se utká s Oliverem Tarvetem, či Leandrem Riedim. Jako první by mohl zlobit Félix Auger-Aliassime ve třetím kole, ovšem proti Alcarazovi bude jeho jedinou zbraní servis, což by stačit nemělo.

Suverénně by měl zvládnout i případné osmifinále s trápícími se Andrejem Rubljovem, nebo Stefanosem Tsitsipasem. Do čtvrtfinále by mohl vyfasovat Holgera Runeho, Jiřího Lehečku, či Francese Tiafoea. S posledním jmenovaným měl tady obrovské problémy loni ve třetím kole, dokonce potřeboval pět setů. Rune zatím na trávě moc neumí a Lehečku zdolal ve třech setech nedávno ve finále v Queen's Clubu.

Semifinále by paradoxně mohlo být snadnější než čtvrtfinále. Taylor Fritz letos nemá dobrou formu, Daniil Medveděv je už dlouho v krizi a pro Alexandera Zvereva je Wimbledon jasně nejslabším grandslamem, dokonce na něm ještě nepřekročil osmifinále.

Alcaraz by tedy měl projít do finále s přehledem. Je však potřeba připomenout jeho loňské tažení, kdy ztrácel velmi často aspoň jeden set. Pokud bude nepřesvědčivý podobně jako loni tady ve Wimbledonu nebo nedávno v Queen's Clubu, může mít proti soupeři, který předvede životní výkon, velké potíže. Psychicky je ale ohromně silný a s největší pravděpodobností by komplikace opět vyřešil.

Vizitky největších favoritů

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport / Enetpulse)

Jannik Sinner hlavně vinou tříměsíčního dopingového trestu stihl v letošní sezoně odehrát zatím jen čtyři turnaje. Před přípravou na Wimbledon se zúčastnil Australian Open, kde obhájil loňský triumf, domácího Masters v Římě a French Open. Na obou prestižních antukových akcích prohrál ve finále s rivalem Carlosem Alcarazem a obzvláště nezdar v areálu Rolanda Garrose byl pro něj hodně krutý.

Nejlepší letošní výsledky: Australian Open (triumf); French Open, Řím (finále)

Největší letošní úspěchy na trávě: Halle (osmifinále)

Letošní bilance: 19:3

Letošní bilance na trávě: 1:1

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (finále)

Ve finále French Open nevyužil tři mečboly v řadě a zápas nedoservíroval. Nejdelší finále v historii turnaje nakonec v pěti setech prohrál, přestože ho mohl zvládnout i bez ztráty setu. Do akce se vrátil asi až moc rychle a při obhajobě titulu na trávě v Halle skončil již ve druhém kole na raketě pozdějšího šampiona Alexandera Bublika.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Halle (osmifinále)

Wimbledon je jeho nejhorším grandslamem. Na ostatních třech byl už ve finále, kdežto v All England Clubu je jeho maximem předloňské semifinále. Do druhého týdne nejslavnějšího turnaje se podíval při posledních třech startech, kdy hrál minimálně čtvrtfinále.

Kariérní bilance: 13:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále



Možná cesta turnajem

1K: Nardi

2K: Chun-Hsin Tseng / Vukic

3K: (27) Shapovalov

OF: (19) Dimitrov / (13) Paul

ČF: (10) Shelton / (18) Humbert / (29) Nakashima / (7) Musetti

SF: (4) Draper / (15) Menšík / (11) De Minaur / (6) Djokovič

F: (5) Fritz / (3) Zverev / (8) Rune / (2) Alcaraz

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport / Enetpulse)

Carlos Alcaraz prožívá další vynikající období a letos má na kontě už pět triumfů. Jeden titul mu tak chybí k vyrovnání osobního maxima na jednu sezonu. Po nepříliš povedených úvodních měsících se neskutečně rozjel na antuce a vyhrál 22 z 23 duelů, přičemž v tom jediném prohraném ve finále v Barceloně nebyl stoprocentně fit. Momentálně má na kontě sérii 18 vítězství, což je jeho nejdelší taková šňůra v kariéře.

Nejlepší letošní výsledky: Queen's Club, French Open, Řím, Monte Carlo, Rotterdam (triumf); Barcelona (finále)

Největší letošní úspěchy na trávě: Queen's Club (triumf)

Letošní bilance: 42:5

Letošní bilance na trávě: 5:0

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf)

Po triumfech v Římě a na French Open, kde přežil ve finále s Jannikem Sinnerem tři mečboly v řadě a returnoval na setrvání v zápase, se pětinásobný grandslamový šampion vydal oslavovat na Ibizu. Přesto dokázal bez pořádné přípravy už podruhé ovládnout pažit v londýnském Queen's Clubu. Na trávě je v posledních dvou letech nejúspěšnějším hráčem a v tomto období vyhrál 25 z 26 duelů.

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Generálka: Queen's Club (triumf)

V tuto chvíli je úřadujícím šampionem Wimbledonu. Dokonce ovládl poslední dva ročníky, přestože ve finále pokaždé čelil sedminásobnému vítězi Novakovi Djokovičovi. Nejslavnější turnaj si zahraje popáté, po druhém kole v roce 2021 a osmifinále před třemi lety přišly zmíněné triumfy.

Kariérní bilance: 18:2

Nejlepší výsledek: triumf (2023-24)

Loňský výsledek: triumf



Možná cesta turnajem

1K: Fognini

2K: Tarvet / Riedi

3K: (25) Auger-Aliassime

OF: (14) Rubljov / (24) Tsitsipas

ČF: (8) Rune / (31) Griekspoor / (23) Lehečka / (12) Tiafoe

SF: (5) Fritz / (9) Medveděv / (16) F. Cerúndolo / (3) Zverev

F: (1) Sinner / (7) Musetti / (4) Draper / (6) Djokovič

Vizitka Novaka Djokoviče. (@ Livesport / Enetpulse)

Novak Djokovič sice před pár týdny v Ženevě slavil svůj první triumf od Turnaje mistrů 2023, pokud tedy nepočítáme loňskou olympiádu v Paříži, a jubilejní 100. titul, nicméně pořád prožívá jedno z nejhorších období své kariéry. Na grandslamech měl letos docela smůlu, jelikož v semifinále Australian Open skrečoval a na French Open potkal ve stejné fázi skvěle hrajícího Jannika Sinnera, který byl pak o pár dní později třikrát jediný míček od triumfu. Výkonnostní i výsledkový propad je vzhledem k pokročilému věku pochopitelný.

Nejlepší letošní výsledky: Ženeva (triumf); Miami (finále)

Největší letošní úspěchy na trávě: první turnaj

Letošní bilance: 21:8

Letošní bilance na trávě: 0:0

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále)

Před Wimbledonem obvykle žádný přípravný turnaj neabsolvuje a letošní sezona není v tomto ohledu výjimkou. Do nejslavnějšího turnaje tak vstoupí bez ostrého přípravného zápasu, nicméně alespoň se zúčastní exhibice.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Generálka: žádná

Wimbledon si zahraje podvacáté v kariéře a pouze ve třech případech se nepodíval do druhého týdne. Ve finále posledních dvou ročníků podlehl Carlosovi Alcarazovi, přičemž předloni si připsal svou první porážku v tomto dějišti od roku 2017, kdy vzdal kvůli zranění lokte čtvrtfinále s Tomášem Berdychem. Letos bude útočit na osmý triumf, kterým by vyrovnal rekordmana Rogera Federera, a celkově 25. grandslamový titul, s pomocí něhož by se osamostatnil v čele historických tabulek.

Kariérní bilance: 97:12

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014-15, 2018-19, 2021-22)

Loňský výsledek: finále



Možná cesta turnajem

1K: Müller

2K: Evans / Clarke

3K: (30) Michelsen

OF: (11) De Minaur / (21) Macháč

ČF: (4) Draper / (28) Bublik / (22) Cobolli / (15) Menšík

SF: (1) Sinner / (13) Paul / (10) Shelton / (7) Musetti

F: (5) Fritz / (3) Zverev / (8) Rune / (2) Alcaraz

Vizitka Jacka Drapera. (@ Livesport / Enetpulse)

Jack Draper už na rozdíl od Alexandera Zvereva triumfoval na trávě na nejvyšším okruhu a i díky životnímu období byl zařazen mezi kvarteto největších favoritů místo německé jedničky. Britský tenista předvádí neustálý progres a na další úroveň posunul svou kariéru letos, když nečekaně ovládl Masters v Indian Wells a vyšplhal se do elitní desítky světového pořadí. Letos má výbornou bilanci 28:8 a zlepšil se i na antuce, svém nejslabším povrchu.

Nejlepší letošní výsledky: Indian Wells (triumf); Madrid, Dauhá (finále)

Největší letošní úspěchy na trávě: Queen's Club (semifinále)

Letošní bilance: 28:8

Letošní bilance na trávě: 3:1

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (osmifinále)

Po velmi solidních výsledcích na antuce, které zahrnují finále v Madridu, se připravoval na domácí grandslam na trávě v londýnském Queen's Clubu. Tam nebyl v nejlepší formě a po vydřených výhrách nad Alexeiem Popyrinem a Brandonem Nakashimou prohrál semifinálovou bitvu s Jiřím Lehečkou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Queen's Club (semifinále)

Sice se řadí mezi největší favority letošního ročníku Wimbledonu, nicméně na domácím majoru se mu absolutně nedaří. Hlavní soutěž si zahrál třikrát a nikdy nepřešel přes druhé kolo. Loni v něm neuhrál set s krajanem Cameronem Norriem a bude zajímavé sledovat, zda během aktuálního životního období splní alespoň povinnost postupu do druhého týdne.

Kariérní bilance: 2:3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022, 2024)

Loňský výsledek: 2. kolo



Možná cesta turnajem

1K: Báez

2K: Collignon / Čilič

3K: (28) Bublik

OF: (22) Cobolli / (15) Menšík

ČF: (11) De Minaur / (21) Macháč / (30) Michelsen / (6) Djokovič

SF: (1) Sinner / (13) Paul / (10) Shelton / (7) Musetti

F: (5) Fritz / (3) Zverev / (8) Rune / (2) Alcaraz

Wimbledon 2025

• Shrnutí •

Loňské finále: Alcaraz (3-Šp.) - Djokovič (2-Srb.) 6:2, 6:2, 7:6 (7:4)

Nejvýše nasazení: Sinner, Alcaraz, Zverev, Draper, Fritz, Djokovič, Musetti, Rune

Češi: Menšík, Macháč, Lehečka, Kopřiva

Divoké karty: Clarke, Crawford, Evans, Fery, Loffhagen, Monday, Pinnington Jones, Searle

Kategorie: grandslam

Místo konání: Londýn, Velká Británie

Povrch: tráva

Dotace: 53.500.000 liber



• Možná čtvrtfinále •

Sinner (1-It.) - Musetti (7-It.)

Draper (4-Brit.) - Djokovič (6-Srb.)

Fritz (5-USA) - Zverev (3-Něm.)

Rune (8-Dán.) - Alcaraz (2-Šp.)



• Možná osmifinále •

Sinner (1-It.) - Paul (13-USA)

Shelton (10-USA) - Musetti (7-It.)

Draper (4-Brit.) - Menšík (15-ČR)

De Minaur (11-Austr.) - Djokovič (6-Srb.)

Fritz (5-USA) - Medveděv (9-)

F. Cerúndolo (16-Arg.) - Zverev (3-Něm.)

Rune (8-Dán.) - Tiafoe (12-USA)

Rubljov (14-) - Alcaraz (2-Šp.)



• Soupeři českých tenistů v 1. kole •

Menšík (15-ČR) - Gaston (Fr.)

Macháč (21-ČR) - Džumhur (Bosna)

Lehečka (23-ČR) - H. Dellien (Bol.)

Kopřiva (ČR) - Thompson (Austr.)

Kompletní los