Obrovské trápení nemá konce. Gauffová v Dubaji spáchala 44 dvojchyb a zlobila se na trenéra

DNES, 09:00
Aktuality 4
Coco Gauffová (21) už má delší dobu problémy s podáním a zápasy si zbytečně komplikuje velkým množstvím dvojchyb. To se rozhodla řešit najmutím specialisty Gavina MacMillana, jeho rady však Američance nepomáhají. "Posledních šest měsíců dělám všechno, co po mě chceš," zlobila se poté, co v Dubaji během duelu s Elinou Svitolinovou spáchala jednu z 44 dvojchyb, které trefila v tomto týdnu.
Profily hráčů
Gauff Coco
Coco Gauffová v Dubaji zahrála 44 dvojchyb a rozčilovala se na trenéra (@ Mohamed Faiz Khan / Alamy / Profimedia)

Podání trápí Gauffovou už velmi dlouho a její problém se zatím nepodařilo vyřešit ani specialistovi Gavinu MacMillanovi, který takto pomohl třeba aktuální světové jedničce Aryně Sabalenkové. S Američanem navázala spolupráci už před US Open, dvojciferný počet dvojchyb je u světové čtyřky však znovu na denním pořádku.

V Dubaji servírovala mizerně v každém duelu. V prvním kole s Annou Kalinskou a poté i v bitvách s Elise Mertensovou a Elinou Svitolinovou spáchala shodně 12 dvojchyb. O trochu lépe na tom byla proti Alexandře Ealaové, proti které jich trefila pouze osm. To je dohromady 44 dvojchyb ve čtyřech zápasech. Pro porovnání, její soupeřky jich v těchto utkáních zahrály pouze deset.

Ve semifinálovém duelu s Ukrajinkou Svitolinovou už Američance došla trpělivost. "Posledních šest měsíců dělám všechno, co po mě chceš," zlobila se směrem ke svému týmu na MacMillana po jedné z dvojchyb, kterou trefila za stavu 4:6 a 3:3.

Ze zbytečně ztracených bodů po nepovedených servisech byla Gauffová pořádně naštvaná a během duelu se raketou mlátila do hlavy. V neskutečně dramatické bitvě poté po více než třech hodinách boje padla a Svitolinové porážku z Austraian Open neoplatila.

Své podání si přitom dvojnásobná grandslamová šampionka v posledních týdnech pochvalovala. V Dauhá sice vypadla hned na úvod, trefila však pouze tři debly a na Australian Open na nechvalné dvojciferné číslo nedosáhla.

Bezradná Gauffová promluvila o mentálním bloku

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

4
Přidat komentář
Mantra
21.02.2026 10:27
Kvitová. Eso DF Eso DF DF Eso
Reagovat
Krisboy
21.02.2026 09:52
Jasně, podává za tebe trenér
Reagovat
aape
21.02.2026 09:26
Po shlédnutí zápasu Cori se Elinou se mi zdá, že trable s podáním by Gauf měla řešit spíš nějakou terapií, protože to je evidentně psychický problém, v tom jí specialista na podání pomoct nemůže
Reagovat
Nola
21.02.2026 09:55
jj, hracka, ktora mala kedysi skvely servis a pomahala si s nim, dnes prehrava zapasy vdaka dvojchybam, alebo sa pretrapi k vyhre, asi vyvija na sebe prilis velky tlak, pretoze uz nie je iba tou velkou nadejou, ale GS sampionkou a ocakavaju sa od nej viac menej iba vyhry
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist