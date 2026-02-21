Obrovské trápení nemá konce. Gauffová v Dubaji spáchala 44 dvojchyb a zlobila se na trenéra
Podání trápí Gauffovou už velmi dlouho a její problém se zatím nepodařilo vyřešit ani specialistovi Gavinu MacMillanovi, který takto pomohl třeba aktuální světové jedničce Aryně Sabalenkové. S Američanem navázala spolupráci už před US Open, dvojciferný počet dvojchyb je u světové čtyřky však znovu na denním pořádku.
V Dubaji servírovala mizerně v každém duelu. V prvním kole s Annou Kalinskou a poté i v bitvách s Elise Mertensovou a Elinou Svitolinovou spáchala shodně 12 dvojchyb. O trochu lépe na tom byla proti Alexandře Ealaové, proti které jich trefila pouze osm. To je dohromady 44 dvojchyb ve čtyřech zápasech. Pro porovnání, její soupeřky jich v těchto utkáních zahrály pouze deset.
Ve semifinálovém duelu s Ukrajinkou Svitolinovou už Američance došla trpělivost. "Posledních šest měsíců dělám všechno, co po mě chceš," zlobila se směrem ke svému týmu na MacMillana po jedné z dvojchyb, kterou trefila za stavu 4:6 a 3:3.
Ze zbytečně ztracených bodů po nepovedených servisech byla Gauffová pořádně naštvaná a během duelu se raketou mlátila do hlavy. V neskutečně dramatické bitvě poté po více než třech hodinách boje padla a Svitolinové porážku z Austraian Open neoplatila.
Své podání si přitom dvojnásobná grandslamová šampionka v posledních týdnech pochvalovala. V Dauhá sice vypadla hned na úvod, trefila však pouze tři debly a na Australian Open na nechvalné dvojciferné číslo nedosáhla.
