Bezradná Gauffová promluvila o mentálním bloku. Přiznala, že nezvládá hrát pod velkým tlakem
Gauffová letos utrpěla už třetí porážku a každá z nich byla v nějakém negativním slova smyslu speciální. Proti Jessice Bouzasové v United Cupu spáchala 14 dvojchyb a schytala kanára, po výprasku do Eliny Svitolinové na Australian Open zdemolovala raketu a způsobila aféru, v Dauhá jasně nestačila na dosud oblíbenou Cocciarettovou a potvrdila, že se jí v Kataru vůbec nedaří.
Po prohře s italskou outsiderkou si stěžovala, že ji v tréninku jde vše dobře, ale nezvládá svou formu přenést do ostrého utkání. "V posledních několika duelech jsem nepředvedla svou nejlepší výkonnost. Mám prostě pocit, že některé věci, na kterých jsem pracovala v tréninku, se v zápasech nepromítají, což je hrozně frustrující," komentovala.
"Snažila jsem se být agresivnější, a proto jsem dělala více nevynucených chyb. Když jsem naopak chtěla být trochu pasivnější a nekazit, brala míč velmi brzy a útočila," vysvětlovala průběh zápasu Američanka. "Musím přijít na to, jak hrát proti hráčkám, jako je ona, které hrají velmi ploché údery a berou všechno brzy. Poslední dva zápasy ukázaly, že s tím mám problém. Na tom musím v tréninku zapracovat," zhodnotila..
Pro úřadující šampionku French Open jsou turnaje na Blízkém východě každoročně nepříjemnou výzvou. Loni vypadla hned na úvod v Dauhá i v Dubaji. Ve Spojených arabských emirátech se své zaváhání pokusí napravit v příštím týdnu.
Američanka už několikrát ukázala, že se dokáže zvednout i ve špatných dnech, ale přiznala, že ji trápil jakýsi mentální blok, který jí bránil přenést své silné stránky z tréninku do zápasů. "Fyzicky vím, že to dokážu, když nejsem pod velkým tlakem. Musím akorát přijít na to, jak to udělat, když jsou ode mě velká očekávání."
I přes nepovedený výkon, našla Gauffová i nějaké zlepšení ve své hře. "Dnes jsem trefila pouhé tři dvojchyby, což je to pozitivní. Totéž platí pro zápasy, které jsem měla v Austrálii," zmínila zlepšené podání, které ji v posledních měsících výrazně trápilo.
