Očekávaný scénář. Rybakinová vyhodila italského kouče, nechá si jen kontroverzního Vukova

DNES, 21:30
Poslední zpráva z týmu Jeleny Rybakinové (26) zřejmě moc lidí nepřekvapí. Bývalá wimbledonská šampionka totiž už zase může spolupracovat s kontroverzním trenérem Stefanem Vukovem, který se úspěšně odvolal proti ročnímu zákazu od WTA. Zřejmě proto se aktuální světová desítka rozhodla ukončit spolupráci s italským koučem Davidem Sanguinettim.
Rybakina Elena
Jelena Rybakinová už bude spolupracovat jen se Stefanem Vukovem (© MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Podle informací italského portálu Spazio Tennis padlo rozhodnutí už před startem stále probíhajícího US Open. A rozhodně se nejedná o žádné překvapení. Sanguinetti měl totiž zřejmě fungovat hlavně jako malá náhrada za Vukova, kterému WTA na začátku roku udělila kvůli porušení etických pravidel roční zákaz a poté mu ho musela v srpnu kvůli úspěšnému odvolání Chorvata zrušit.

Rybakinová ovšem s Vukovem i přes zákaz nadále spolupracovala, i když ne oficiálně. Vukov nedostával od pořadatelů jednotlivých turnajů akreditaci a mohl se jich tak účastnit maximálně jako divák.

Vukov byl přítomný v boxu Rybakinové už na velké generálce v Cincinnati. Tam ji dovedl do semifinále a jejich tažení na US Open skončilo už v osmifinále po porážce s Markétou Vondroušovou.

Sanguinetti zahájil spolupráci s Rybakinovou v únoru. Prakticky ihned poté, co Rybakinová ukončila velmi krátké působení pod taktovkou Gorana Ivaniševiče. Oba ale zřejmě byli dost v pozadí, protože Rybakinová dál spolupracovala s Vukovem, který měl evidentně i přes zákaz hlavní slovo. I to je jeden z důvodů, proč Ivaniševič tým opustil.

"Nikdy jsem s ním neměla žádné problémy. Je prostě fajn ho vidět zpátky ve své lóži. Nikdy jsme neměli problém v komunikaci," chválila Rybakinová svého staronového kouče během letošního US Open.

Kontroverzní kouč Rybakinové se vrací. WTA dala Vukovovi zelenou

Vukov byl v minulosti obviněn z fyzického i psychického týrání ruské rodačky reprezentující Kazachstán. Rybakinová ale všechna obvinění popřela a chorvatského kouče, s nímž skoro nepřetržitě spolupracuje od roku 2019, vždy bránila. Údajně mají vztah i v soukromí.

Rybakinová propustila Vukova krátce před loňským US Open, ovšem velmi rychle ho chtěla zpátky do týmu. Ze strany WTA však přišla předběžná suspendace a pak v lednu zmíněný roční zákaz, takže spolupráci mohli oficiálně obnovit teprve před pár týdny.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

13
Přidat komentář
Liverpool22
04.09.2025 22:19
Rybka smile udělala správné rozhodnutí. Proč platit 2 trenéry. Navíc s Vukovem funguje chemie, ladí k sobě a pokud jsou i milenci, tak vše dává smysl. Teď ještě dojet tuto sezónu, kvalitně potrénovat a příští rok zase Rybka může útočit na další GS tituly smile
Reagovat
Kandinsky1
04.09.2025 22:33
Tak Vukova snad platí jen v naturáliích, ne ?
Reagovat
Liverpool22
04.09.2025 22:39
Ne, ne - má dvojí roli - trenér + milenec smile smile
Reagovat
Tomas_Smid_fan
04.09.2025 22:10
první foto - oči plaché laně
Reagovat
Liverpool22
04.09.2025 22:22
smile smile smile
Reagovat
aligo
04.09.2025 21:48
Brombora jedna
Reagovat
com
04.09.2025 21:57
Jsi hloupá, beze mě bys v Rusku sbírala brambory.

Stefan Vukov
Reagovat
com
04.09.2025 21:36
driv sem ji i fandil, ale ted mi prijde celkem vypatlana
Reagovat
hanz
04.09.2025 21:51
Přijde změna i u Kájíska?
Reagovat
Mantra
04.09.2025 22:19
Že by Hrdlu vyměnila?
Reagovat
Liverpool22
04.09.2025 22:20
smile není vypatlaná ale zamilovaná smile
Reagovat
com
04.09.2025 22:47
spravne je zmanipulovaná smile
Reagovat
hanz
04.09.2025 21:33
Když rozum zatemní PICH
Reagovat

