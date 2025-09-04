Očekávaný scénář. Rybakinová vyhodila italského kouče, nechá si jen kontroverzního Vukova
Podle informací italského portálu Spazio Tennis padlo rozhodnutí už před startem stále probíhajícího US Open. A rozhodně se nejedná o žádné překvapení. Sanguinetti měl totiž zřejmě fungovat hlavně jako malá náhrada za Vukova, kterému WTA na začátku roku udělila kvůli porušení etických pravidel roční zákaz a poté mu ho musela v srpnu kvůli úspěšnému odvolání Chorvata zrušit.
Rybakinová ovšem s Vukovem i přes zákaz nadále spolupracovala, i když ne oficiálně. Vukov nedostával od pořadatelů jednotlivých turnajů akreditaci a mohl se jich tak účastnit maximálně jako divák.
Vukov byl přítomný v boxu Rybakinové už na velké generálce v Cincinnati. Tam ji dovedl do semifinále a jejich tažení na US Open skončilo už v osmifinále po porážce s Markétou Vondroušovou.
Sanguinetti zahájil spolupráci s Rybakinovou v únoru. Prakticky ihned poté, co Rybakinová ukončila velmi krátké působení pod taktovkou Gorana Ivaniševiče. Oba ale zřejmě byli dost v pozadí, protože Rybakinová dál spolupracovala s Vukovem, který měl evidentně i přes zákaz hlavní slovo. I to je jeden z důvodů, proč Ivaniševič tým opustil.
"Nikdy jsem s ním neměla žádné problémy. Je prostě fajn ho vidět zpátky ve své lóži. Nikdy jsme neměli problém v komunikaci," chválila Rybakinová svého staronového kouče během letošního US Open.
Kontroverzní kouč Rybakinové se vrací. WTA dala Vukovovi zelenou
Vukov byl v minulosti obviněn z fyzického i psychického týrání ruské rodačky reprezentující Kazachstán. Rybakinová ale všechna obvinění popřela a chorvatského kouče, s nímž skoro nepřetržitě spolupracuje od roku 2019, vždy bránila. Údajně mají vztah i v soukromí.
Rybakinová propustila Vukova krátce před loňským US Open, ovšem velmi rychle ho chtěla zpátky do týmu. Ze strany WTA však přišla předběžná suspendace a pak v lednu zmíněný roční zákaz, takže spolupráci mohli oficiálně obnovit teprve před pár týdny.
