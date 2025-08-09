Kontroverzní kouč Rybakinové se vrací. WTA dala Vukovovi zelenou

DNES, 13:00
Jeho pověst je minimálně velmi problematická. Trenér Jeleny Rybakinové (26) Chorvat Stefano Vukov (38) dostal po předchozí suspendaci za možné porušení kodexu chování od WTA povolení k návratu na okruh. Vedení organizace v pátek potvrdilo, že Vukov má opět nárok na akreditaci, která mu umožní přístup do hráčských prostor i na tréninkové kurty během turnajů.
Rybakina Elena
Stefano Vukov na snímku s Jelenou Rybakinovou (@ ČTK / AP / Andy Wong)

Vukov byl suspendován v lednu, zatímco WTA prováděla vyšetřování ohledně jeho možného psychického týrání a urážek směřující k Rybakinové. V únoru organizace oznámila, že prošetřování bylo dokončeno, zákaz však zůstává v platnosti, aniž by zveřejnila, na jak dlouho.

Nyní vedení WTA informovalo, že trenér má opět oprávnění k akreditaci na svých akcích. "WTA se plně zavazuje poskytovat bezpečné a respektující prostředí pro všechny sportovce a účastníky, jak stanoví náš Kodex chování a Kodex ochrany," uvádí se v prohlášení organizace.

"Veškeré sankce uložené v důsledku porušení těchto pravidel jsou pečlivě posuzovány a je možné se proti nim odvolat u nezávislého soudu. Podrobnosti případu zůstávají důvěrné, můžeme však potvrdit, že pan Vukov má nárok na akreditaci na akcích WTA."

O zrušení zákazu pro Vukova jako první informoval deník The New York Times.

Elena Rybakinová před loňským US Open oznámila, že Vukov již nebude jejím trenérem. Před Australian Open však uvedla, že se k jejímu týmu opět připojí, a trvala na tom, že ji během spolupráce nikdy nezneužil.

O podivném vztahu mezi rodačkou z Moskvy a jejím trenérem promluvil nedávno i Goran Ivaniševič, který na začátku sezony s kazašskou tenistkou chvíli spolupracoval.

"Nechtěl jsem toho být součástí. Nechci zabíhat do podrobností o tom, co se stalo, ale mohu říct, že je to velmi smutný a zvláštní příběh. Uvědomil jsem si, že nejlepší věc, kterou mohu udělat, je dostat se odtamtud. Přeju Jeleně jen to nejlepší v její kariéře a v jejím životě," říkala chorvatská legenda.

Rybakinová, která je na 10. místě žebříčku WTA Tour, se nedávno probojovala do semifinále National Bank Open v Montrealu, kde podlehla pozdější šampionce kanadské teenagerce Victorii Mbokové.

Smutný a zvláštní příběh. Proč Ivaniševič raději spolupráci s Rybakinovou ukončil?

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

1
PatLa
09.08.2025 13:15
Kdyby nekdo videl z ATP, jak ja trenuji svoji zenu hrat tenis(ktery ona miluje), nebo me kamarady sve deti, tak nas nepusti na kurty minimalne dvacet let a jeste nas odsoudi k verejnemu zmrskani. Ale stale to nejsou kopance a rany pesti, kterymi si proslo dost hracu ATP a nikdo o tom radsi nevi a nemluvi se o tom. Je mi znacne sympaticke na Rybakine, ze si nenecha kroutit svuj zivot medii, verejnym mineni ci samozvanym expertum, co presne vedi si muze a nemuze rici par ve vztahu. Pak ani neverim, ze by se nedokazala ubranit Vukovovi a jeho intenzivnimu trenerskemu natlaku, s blbymi kecy. To mi prijde mnohem vetsi problem, kdyz se teniska drapne tak, ze si malem rozpare krcni tepny a nikdo ji neposle k psychiatrovi.
