Kontroverzní kouč Rybakinové se vrací. WTA dala Vukovovi zelenou
Vukov byl suspendován v lednu, zatímco WTA prováděla vyšetřování ohledně jeho možného psychického týrání a urážek směřující k Rybakinové. V únoru organizace oznámila, že prošetřování bylo dokončeno, zákaz však zůstává v platnosti, aniž by zveřejnila, na jak dlouho.
Nyní vedení WTA informovalo, že trenér má opět oprávnění k akreditaci na svých akcích. "WTA se plně zavazuje poskytovat bezpečné a respektující prostředí pro všechny sportovce a účastníky, jak stanoví náš Kodex chování a Kodex ochrany," uvádí se v prohlášení organizace.
"Veškeré sankce uložené v důsledku porušení těchto pravidel jsou pečlivě posuzovány a je možné se proti nim odvolat u nezávislého soudu. Podrobnosti případu zůstávají důvěrné, můžeme však potvrdit, že pan Vukov má nárok na akreditaci na akcích WTA."
O zrušení zákazu pro Vukova jako první informoval deník The New York Times.
Elena Rybakinová před loňským US Open oznámila, že Vukov již nebude jejím trenérem. Před Australian Open však uvedla, že se k jejímu týmu opět připojí, a trvala na tom, že ji během spolupráce nikdy nezneužil.
O podivném vztahu mezi rodačkou z Moskvy a jejím trenérem promluvil nedávno i Goran Ivaniševič, který na začátku sezony s kazašskou tenistkou chvíli spolupracoval.
"Nechtěl jsem toho být součástí. Nechci zabíhat do podrobností o tom, co se stalo, ale mohu říct, že je to velmi smutný a zvláštní příběh. Uvědomil jsem si, že nejlepší věc, kterou mohu udělat, je dostat se odtamtud. Přeju Jeleně jen to nejlepší v její kariéře a v jejím životě," říkala chorvatská legenda.
Rybakinová, která je na 10. místě žebříčku WTA Tour, se nedávno probojovala do semifinále National Bank Open v Montrealu, kde podlehla pozdější šampionce kanadské teenagerce Victorii Mbokové.
