Od porážky k porážce. Takový je koloběh života i kariéry, smutní Djokovič

Věk je jen číslo. Této poněkud ohrané frázi dával Novak Djokovič (37) dlouhou dobu docela nový rozměr. Přestože oslaví za necelý měsíc 38. narozeniny, stále je schopen na kurtu prohánět a porážet i o dvacet let mladší soupeře. I legendární Srb však nemá problém připustit fakta. "Tohle je nová realita, muselo se to stát," říkal po madridské porážce s Italem Matteem Arnaldim, která byla jeho třetí v řadě, Srb.

Donedávna to byla ještě nepředstavitelná představa. Novak Djokovič a třetí porážka v řadě? Nesmysl. Zvlášť poté, co dokázal na loňské pařížské olympiádě v nádherném finálovém zápase porazit Carlose Alcaraze a dojít si pro vytouženou zlatou olympijskou medaili.

To vše se teď zdá jako dávná minulost. Djokovič v letošní sezoně nastoupil do sedmi turnajů, dojem ale udělal jen na dvou. V dobře známém Miami mu cestu za 100. titulem zatarasil ve finále Jakub Menšík, na Australian Open došel do semifinále, kde vzdal duel ve druhém setu Alexanderu Zverevovi.

Novak Djokovic against Italians:



First 50 matches: 47-3

Next 16 matches: 8-8



Vendetta. pic.twitter.com/qVso2rYVVR — Bastien Fachan (@BastienFachan) April 26, 2025

Už čtyřikrát se však pakoval hned po úvodním duelu. Naposledy právě v sobotu v Madridu, kde nestačil na zmiňovaného Arnaldiho. Ital tak šampionovi připravil po Menšíkovi z Miami a Tabilovi z Monte Carla třetí porážku v řadě.

"Doufal jsem, že bych tady mohl odehrát o jeden dva zápasy víc než v Monte Carlu. Snažil jsem se myslet jen na konkrétní duel a ne na to, jak daleko bych měl dojít. Tohle jsou prostě úplně jiné pocity, než jaké jsem měl za více než 20 let v profesionálním tenisu," říkal upřímně čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion.

I na své poměry mizerných výsledcích však hledá bělehradský rodák pozitiva. "Je to pro mě nová psychická výzva. Musím čelit jiným pocitům, než na které jsem byl zvyklý. Končit na turnajích takhle brzo je prostě zvláštní," pokračuje Srb, který třikrát po sobě prohrál naposledy v roce 2018; v probíhající sezoně se mu to však povedlo už podruhé.

První podobnou sérii zaznamenal bezprostředně po Australian Open, kde na vypadnutí se Zverevem navázal porážkami v Dauhá s Matteem Berrettinim a v Indian Wells s Botticem van de Zandschulpem. "Jasně, necítím se vůbec dobře. Letos jsem už prohrál poněkolikáté v prvním kole. Dobře jsem ale věděl, jak těžký pro mě tento duel bude. Arnaldi je opravdu dobrý hráč," vysekl svému přemožiteli poklonu Djokovič.

"Na antuce jsem neodehrál příliš mnoho zápasů. Hodně jsem sice na ní trénoval, ale zápasy, to je něco úplně jiného. Pozitivní alespoň je, že jsem si zápas užíval mnohem více než v Monte Carlu. Ale samozřejmě úroveň mé hry není tam, kde bych si ji přál mít. Ale takový je koloběh života i kariéry, nakonec se to prostě muselo stát," pokračovala legenda.

Djokovič v Madridu třikrát zvítězil. Povedlo se mu to v letech 2011, 2016 a 2019. Naposledy se zde představil v sezoně 2022, kdy vypadl v semifinále s Alcarazem.

I přes špatné období si vítěz 99 turnajů na okruhu ATP nepřestává věřit. "Tlak je součástí našeho sportu. Nikdy nezmizí. Jen je teď trošku jiný. Ale pokaždé, když vstoupím na kurt, cítím nervy, cítím stres, cítím všechno, co asi cítí všichni ostatní hráči. Ale také vzrušení. Teď je všechno pro mě trochu náročnější, to musím přiznat. Ale i do budoucna budu dělat maximum, abych uspěl," uzavírá jeden z nejlepších hráčů historie.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.