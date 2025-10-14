Odměna pro vítěze Six Kings Slamu? Více než za triumf na grandslamu
Premiérový ročník Six Kings Slamu vyhrál v loňském roce Jannik Sinner, když ve finále porazil Carlose Alcaraze (6:7, 6:3, 6:3). Suverénně nejlepší současní tenisté budou na lukrativní akci bojovat i letos.
Společnost jim bude dělat trápící se světová trojka Alexander Zverev, čtvrtý hráč žebříčku Taylor Fritz, nechybí ani čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion Novak Djokovič, kterému v aktuálním rankingu patří pátá pozice.
Půltucet pozvaných tenistů doplní trochu překvapivě Řek Stefanos Tsitsipas, který se letošním ročníkem prakticky jen protrápil a patří mu až 24. pozice.Tsitsipas nahradil původně pozvaného Jacka Drapera, který před pár dny ukončil kvůli zdravotním problémům sezonu.
V premiérovém ročníku se kromě letošních jmen objevili Rus Daniil Medveděv, Dán Holger Rune a legendární Španěl Rafael Nadal. Právě Rune byl jediným účastníkem turnaje, který neměl ve své sbírce grandslamový titul.
Veškerá pravidla a systém mají ve svých rukou výhradně pořadatelé. Právě proto mezi nasazené nepatří loňský vítěz Sinner, role nasazených tenistů byla připsána Alcarazovi a Djokovičovi, kteří tak mají už teď bez boje zajištěnou účast v semifinále.
V úvodních čtvrtfinálových duelech tak změří síly Fritz se Zverevem a Tsitsipas se Sinnerem. Na vítěze americko-německého soupeře čeká Alcaraz, lepšího z druhého duelu prověří v semifinále Djokovič. Fanoušci mohou všechny zápasy sledovat živě na Netflixu.
Turnaj je naplánován od 15. do 17. října. Zápasy se hrají na tvrdém povrchu na dva vítězné sety. Kapacita ANB Arény, kde se všechny zápasy uskuteční, je osm tisíc fanoušků.
Úvodní čtvrtfinálový duel začíná ve středu v 18 hodin SELČ.
