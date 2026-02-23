Odpočinek po prestižním titulu? Ani náhodou. Pegulaová letí z Dubaje rovnou do Austinu
Stížnosti na nabitý kalendář či odpočinek po jednom z největších titulů kariéry? To u Pegulaové rozhodně nehledejte. Američanka se v sobotu stala novou královnou tisícovky v Dubaji, kde porazila Elinu Svitolinovou a získala jubilejní 10. titul, čtvrtý z tisícovek. Po velmi krátkých oslavách se téměř ihned začala připravovat na další turnaj.
Světová pětka potvrdila svou účast na menším domácím podniku WTA 250 v texaském Austinu, kde bude v roli nasazené jedničky obhajovat loňský triumf. Musí se tak za zhruba tři dny po skončení dubajského finále přesunout přibližně 13 230 kilometrů vzdušnou čarou, a připravit se na turnaj v jiných podmínkách.
Její první soupeřkou v Texasu bude 102. hráčka světa Šramková, se kterou hrála pouze před 11 lety na malém podniku ITF. Slovenka letos neprožívá úplně povedený start do sezony a rozhodně bude v roli velké outsiderky. Je však otázkou, jak se Pegulaová s takto velkým přesunem za krátkou dobu popasuje.
Američanka tak pořadatele domácího podniku i fanoušky rozhodně potěšila. Ukázala tak, že rozhodně není tenistkou, která by si stěžovala na nabitý kalendář či si potřebovala po velkém triumf odpočinout. A volno nebude mít ani po Austinu. Na něj totiž navazují americké tisícovky v Indian Wells a Miami, které si rozhodně nenechá ujít.
