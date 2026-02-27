Ostuda pro pátý grandslam. S tímhle tady máme hrát? Tenisté v Indian Wells se zlobí

DNES, 13:39
Aktuality 11
Když se loni vypravili tenisté do Indian Wells, nestačili se divit. Organizátoři slibovali nový povrch. Jenže novinka se úplně nepovedla. Betonový kurt hru spíš zpomaloval a ukončit výměnu dalo mnohdy o hodně víc práce, než na antukových kláních. A hlavně, trpěly žluté míče, ze kterých se rychle stávaly spíš chlupaté a pomalu letící koule…
Míče pro turnaj v Indian Wells. (@ HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Rok uplynul jako voda a kalifornský "pátý grandslam" je zase připraven. Nádherné prostředí uprostřed nevadské pouště láká kompletní špičku, málokdo si tenhle turnaj kategorie Masters nechá utéct.

A i výrobci míčků se pokaždé pyšní dodávaným artiklem. I letos se na oficiálních účtech objevila prezentace speciální edice značky Dunlop. Míče vyrobené právě pro turnaj v Indian Wells měly zářit.

Jenže do veškeré té slávy hodila vidle hned první tréninkový den Aljiksandra Sasnovičová, která se pochlubila na svém instagramu krásnou fotkou se zvláštní žlutou chlupatou koulí, připomínající tenisák. "Takhle to vypadá po 25 minutách hry," konstatovala suše.

V tenisovém ráji je zjevně něco špatně. Loni si stěžoval Daniil Medveděv, že poté, co mu vypadla raketa z ruky, musel instalovat novou omotávku, neboť povrch kurtu připomínal spíše než beton poctivý smirklový papír. A do letoška se zřejmě nic nezměnilo. Podle prvních náznaků se dá očekávat zatraceně pomalý betonový tenis plný odřených kolen a zničených míčů.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Krisboy
27.02.2026 14:55
Nejlepší míče byly stejně bilý Optimity.
Ty by slušely jak IW, tak Wimbledonu.
PTP
27.02.2026 15:10
A zelenej výplet za 30,- Kčs nebo saturna
Sincaraz
27.02.2026 14:37
Nakoniec im budú dobré aj Wilson US Open, na ktoré kolektívne pindali
PTP
27.02.2026 14:53
A co oficiální míče ČTS?
pantera1
27.02.2026 14:57
https://share.google/sR4I7QYhXke9oghmV

To chce nasadit tvrdej kalibr
PTP
27.02.2026 15:05
To by Larry Ellison čuměl.
Sincaraz
27.02.2026 15:05
to sú Tecnifibre X-One ?
Tennisfan77
27.02.2026 14:06
Ty americké a kanadské Masters jsou největší hnus. Na Toronto/Montreal se nedalo dívat nikdy, Miami to je topspin párty kde nejde zahrát winner a Indian Wells se tomu zdatně přibližuje poslední roky taky. Na Paříž se nedá dívat a nejlepší povrch na čumendu je asi poslední roky paradoxně antuka, kde to nemají už jak doyebat.
Krisboy
27.02.2026 13:59
Indian Wells přesunout na červen a nasadit trávu!
Reagovat
Krisboy
27.02.2026 13:57
S Dunlopama mám taky špatnou zkušenost. Před pár lety byly super, jedny z nejlepších, ale poslední dvě plechovky byly po jednom 2-hodinovým hraní na vyhození. Dunlop no more.
Ale je jasné, že hrubej beton musí dávat zabrat všem míčům.
PTP
27.02.2026 13:52
K neuvěření
