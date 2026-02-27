Ostuda pro pátý grandslam. S tímhle tady máme hrát? Tenisté v Indian Wells se zlobí
Rok uplynul jako voda a kalifornský "pátý grandslam" je zase připraven. Nádherné prostředí uprostřed nevadské pouště láká kompletní špičku, málokdo si tenhle turnaj kategorie Masters nechá utéct.
A i výrobci míčků se pokaždé pyšní dodávaným artiklem. I letos se na oficiálních účtech objevila prezentace speciální edice značky Dunlop. Míče vyrobené právě pro turnaj v Indian Wells měly zářit.
Jenže do veškeré té slávy hodila vidle hned první tréninkový den Aljiksandra Sasnovičová, která se pochlubila na svém instagramu krásnou fotkou se zvláštní žlutou chlupatou koulí, připomínající tenisák. "Takhle to vypadá po 25 minutách hry," konstatovala suše.
V tenisovém ráji je zjevně něco špatně. Loni si stěžoval Daniil Medveděv, že poté, co mu vypadla raketa z ruky, musel instalovat novou omotávku, neboť povrch kurtu připomínal spíše než beton poctivý smirklový papír. A do letoška se zřejmě nic nezměnilo. Podle prvních náznaků se dá očekávat zatraceně pomalý betonový tenis plný odřených kolen a zničených míčů.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Ty by slušely jak IW, tak Wimbledonu.
To chce nasadit tvrdej kalibr
Ale je jasné, že hrubej beton musí dávat zabrat všem míčům.