Otevřený Fritz o své slabině: Moje největší přednost může být i mou největší chybou
Je právem považován za člena nejužší světové špičky. Fritz je tenisovými experty nejvíce oceňován nejen pro dělový servis a precizní hru, ale především pro taktickou a herní inteligenci či analytické schopnosti, s nimiž přistupuje ke každému zápasu. Ale právě to může být podle slov samotného tenisty kontraproduktivní.
"Moje sebevědomí bylo vždy obrovské. Mým cílem jako tenisty je být pragmatický, najít způsoby, jak co nejvíce využít své silné stránky a odhalit slabiny soupeře. Dokážu to, protože všechno do hloubky analyzuji, ale když hraji špatně, může to být proto, že o věcech příliš přemýšlím. Mám pocit, že občas o tenisu přemýšlím až příliš. V jistém smyslu se moje největší přednost může stát i mou největší chybou," uvedl Fritz.
Pečlivá analýza zápasů, rozbor soupeřů a důraz na detaily jsou součástí jeho přístupu k tréninku i turnajům. Rodák ze Santa Fe zdůraznil, že hodnoty a přístup k výkonu mu vštěpovali jeho rodiče, oba bývalí tenisté. "Moji rodiče mi vždy zdůrazňovali potřebu vydat ze sebe maximum, důležitost snahy o maximum a nikdy se nevzdávat, protože to je neodpustitelné a pak se budete cítit špatně," doplnil Američan.
Fritz se kromě United Cupu v letošní sezoně zatím představil na třech turnajích. Na Australian Open skončil ve čtvrtém kole na výborně hrajícím Lorenzem Musettim, v Dallasu nestačil ve finále na krajana Bena Sheltona, kterému podlehl po velké bitvě 5:7 ve třetím setu. Na probíhajícím turnaji v Delray Beach byl nad jeho síly ve čtvrtfinále Tommy Paul.
Fritzovým maximem na grandslamových podnicích zůstává finálová účast na US Open v roce 2024, kde ve třech setech podlehl Janiku Sinnerovi. Na své první turnajové vítězství v letošní sezoně se pokusí zaútočit na úvodních tisícovkách letošní sezony v Indian Wells a Miami.
Hvězdné americké finále ovládl Shelton. V dramatické koncovce odvrátil mečboly, slaví čtvrtý titul
