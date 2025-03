Pád z vrcholu do podprůměru. Krize Sakkariové je alarmující, po letech musela opustit elitu

Maria Sakkariová (29) byla ještě před půlrokem stabilní členkou TOP 10 světového hodnocení. Po problémech s ramenem a mizerných výsledcích v poslední době ovšem svou pozici ztratila a nyní ji čeká bezpochyby náročný pokus o výšlap zpět do horních pater žebříčku. Řecká jednička prožívá nejslabší období své kariéry a zatím nedokázala najít cestu ven z krize ani v dosavadním průběhu letošní sezony.

Velmi kvalitní tenistky samozřejmě najdeme i mimo TOP 50 žebříčku, ale na standardy Sakkariové je takové umístění jednoznačně podprůměrné. Kdysi byla adeptkou na ty největší trofeje a mnozí očekávali, že získá i grandslamový titul. Možná právě i absence triumfu na majorech stojí za její momentální krizí a Sakkariové prostě dochází síly.

V žebříčku to před třemi lety dotáhla až na post světové trojky. Na takový ranking jsou ale pouhé dva tituly opravdu málo. Ještě k tomu z malé akce v Rabatu (2019) a z tisícovky v Guadalajaře (2023), kde využila slabší konkurenci.

Mezi elitou se ale dlouho držela hlavně díky stabilním výsledkům. Ke zmíněným dvěma triumfům je potřeba dodat osm finálových účastí a nespočet postupů do semifinálové fáze, která byla pro rodačku z Atén vždy velkým strašákem (bilance 10:24).

V poslední době se ovšem k takovým metám vůbec nepřiblížila a její letošní výsledky jsou už alarmující. Vždyť jen bilance 5:10 je na její poměry hrozivá. A pokud hodlá v takovém trendu pokračovat, tak by mohla poprvé od roku 2012, kdy ještě působila na nejnižším okruhu ITF, zakončit sezonu s negativní zápasovou bilancí.

To ale není zdaleka všechno. Poslední semifinálovou účast zapsala na začátku loňského dubna na zelené antuce v Charlestonu. A teď přijde s ohledem na její kvality ta nejhorší statistika. Dvě utkání po sobě naposledy zvládla na konci července na olympijském turnaji v Paříži.

Pak už sice v loňském roce odehrála jen US Open, kde kvůli zranění ramene po skreči v prvním kole ukončila sezonu, nicméně žádné zlepšení se v tomto roce nekoná. V probíhající sezoně tu máme jasné porážky s Jessicou Bouzasovou, Dajanou Jastremskou a třeba Zeynep Sönmezovou. Hráčky takového kalibru Sakkariová během svého nejlepšího období s celkem železnou pravidelností porážela.

Finaliste à Indian Wells en 2024 et battue au troisième tour cette année, Maria Sakkari va QUITTER le TOP 50. ❌



L’ancienne n°3 a encore de nombreux points à défendre et pourrait même se rapprocher d’une zone hors TOP 100.



La chute libre de Sakkari ️https://t.co/rNG5JyCq3u — Univers Tennis (@UniversTennis) March 11, 2025

Výrazně negativní letošní bilance, dlouhé čekání na vítěznou sérii, alarmující krize... Sakkariové určitě v takovém rozpoložení neprospěje fakt, že po téměř šesti letech opustila nejlepší padesátku žebříčku. V té se držela nepřetržitě od května 2019 a momentálně jí patří až 51. pozice. A to byla ještě v září v TOP 10.

Sakkariové nelze upřít, že ve svých nejlepších sezonách nebyla pro nikoho snadnou a oblíbenou soupeřkou. V červenci oslaví jubilejní 30. narozeniny, a pokud zatím neplánuje rodinu, pořád má čas se vyšplhat zpět mezi elitu. Není totiž žádným tajemstvím, že vždy patřila mezi fyzicky nejlépe připravené hráčky na okruhu.

Pokus o návrat mezi elitu nebude jednoduchý

S návratem na výsluní to bude mít minimálně v následujících týdnech velmi těžké. Naopak si může ještě více srazit sebevědomí. Obhajuje totiž čtvrtfinále v Miami, semifinále v Charlestonu a osmifinále v Madridu a Římě. Na druhou stranu počínaje French Open už může body jen získávat, loni totiž do konce sezony zapsala body do žebříčku pouze postupem do třetího kola Wimbledonu.

S náročnějším návratem ovšem počítá. "První zápas s Bouzasovou v United Cupu (výprask 2:6, 1:6) zafungoval jako budíček. Ukázal mi, že to nepůjde tak hladce, jak bych očekávala. Ale měla jsem kvalitní přípravu na sezonu a ze zranění jsem se zotavila dobře. Ostatní hráči mi řekli, že to bude trvat, takže nikam nespěchám," řekla v únorovém rozhovoru pro WTA Insider.

Ačkoli může časem vypadnout dokonce z TOP 100 žebříčku, ranking neřeší. "Jsem teď mnohem šťastnější než dřív, kdy jsem pořád bojovala o udržení se v elitní desítce. Mám pocit, že mi ta pauza velice prospěla. Někdy prostě přestávku potřebujete. S věkem přibývají zkušenosti a věci vidíte jasněji."