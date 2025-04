Pála pochválil výkony Češek a vyhlíží duel se Španělkami. Budeme muset vyhrát, řekl

Kapitán českých tenistek Petr Pála byl po vítězství v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové 2:1 nad Brazílií spokojený, že se jeho tým přiblížil postupu do finálového turnaje. Hráčky chválil za předvedené výkony, vyzdvihl také domácí atmosféru v Ostravě. Na tiskové konferenci řekl, že chce uspět i v sobotním duelu se Španělskem a ovládnout skupinu B s dvěma výhrami.

"Jsem hrozně rád, že jsme vyhráli a v sobotu budeme hrát o postup do finálové části," uvedl Pála. "V hale byla skvělá atmosféra. Holky byly nadšené, před takovou kulisou jen tak nehrajou, takže to podle mě bylo skvělé," podotkl devětačtyřicetiletý kapitán.

Češky rozhodly o triumfu už po dvouhrách. První bod nejprve vybojovala Marie Bouzková, která porazila Lauru Pigossiovou 6:0, 7:6. "Bylo to, jak malinko člověk očekával. Maruška skvěle začala. Žebříček na papíře je jedna věc, ale výkon na kurtu druhá. Maruška má takovou hru, že si to musí uhrát, nebo počkat až soupeřka odpadne. V půlce druhého setu byla možná vidět menší obava, ale v tie-breaku to zvládla," uvedl Pála.

Rozhodující druhý bod poté přidala Linda Nosková, která v souboji týmových jedniček zvítězila nad světovou sedmnáctkou Beatriz Haddadovou Maiaovou 6:4, 6:0. "Linda skvěle servírovala. Jakmile soupeřku brejkla, byla vepředu a hnala ji. Také mě mile překvapila, jak returnovala na levácký servis. Na Haddadové Maiaové bylo vidět, že je furt pod tlakem, protože Linda výborně podávala," řekl Pála.

Češky neuspěly až v závěrečné čtyřhře, kde Nosková s Terezou Valentovou prohrály s Haddadovou Maiaovou a Luisou Stefaniovou 4:6, 6:7. "Debla jsem se obával a bylo vidět proč. Haddadová Maiaová se po prohrané dvouhře strašně zvedla a Stefaniová ukazovala holkám, jak vypadá čtyřhra. Měla skvělý postřeh na síti. Brazilky ten zápas musely vyhrát, aby ještě měly šanci na postup. A tak k tomu přistoupily," uvedl Pála.

Osmnáctiletou debutantku Valentovou však kapitán chválil. "Terka hrála výborně. Jsem za to hrozně rád a věřím, že jí to pomůže do budoucna. Měla dobrý servis i rychlou hru. Byla to od ní asi nejlepší prohraná premiéra, jakou jsem zažil," řekl Pála.

Rozhodující zápas čeká Češky v sobotu, kdy se utkají se Španělskem. To se dnes střetne s Brazílií. Ze skupiny B postoupí do finálového turnaje jen vítěz. "Člověk předpokládá, že musí vyhrát dva zápasy, aby mohl skončit první. Bude to těžké. I kdyby Španělky prohrály, stejně asi budeme muset vyhrát," doplnil Pála.