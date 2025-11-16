Pálu po náročné čtyřhře potěšilo, že jeho tah vyšel. Bylo to hrozně těsné, řekl po derniéře
"Jsem hodně unavený. Ta čtyřhra měla grády. Bylo to o pár míčích. Myslím, že ale celkově byly holky o něco lepší. Bylo to hrozně těsné. Jsem hrozně rád, že se jim to a celému týmu povedlo," uvedl Pála po vítězství Češek, které duel s Chorvatkami otočily z 0:1 na zápasy. V první dvouhře nestačila Nikola Bartůňková na Marčinkovou. Stav srovnala Nosková proti Antonii Ružičové.
V závěrečné čtyřhře získaly Nosková s Havlíčkovou první set díky dvěma brejkům. Ve druhé sadě ale naopak dvakrát o servis přišly a Chorvatky vyrovnaly. V rozhodujícím setu Češky odvrátily v páté hře dva brejkboly a za stavu 4:3 samy v klíčovém momentu sebraly soupeřkám servis. Nosková poté duel dopodávala čistou hrou.
Češky díky triumfu nad Chorvatskem ovládly barážovou skupinu D a zajistily se jediné postupové místo. "Soupeřky po prvním setu změnily rozestavení. Šly do základní čáry. Holkám jsem tak připomínal, aby spíše hrály na Fettovou než Marčinkovou, která byla od včerejška v obrovském laufu. Aby, když to půjde, hrály na ni a odvážně. Nakonec to vyšlo," líčil Pála.
Padesátiletý trenér se loučí s funkcí kapitána po sedmnácti letech. Od roku 2008 získal s českými hráčkami šest trofejí v dřívějším Fed Cupu. U týmu ho od příštího roku nahradí Barbora Strýcová. Jaké má další plány, to Pála po utkání nerozebíral. "Nevím. Já byl hrozně položený v zápase a vůbec jsem nad tím nepřemýšlel," doplnil.
