Paoliniová bez šance. Pegulaová vládla a drží naději na semifinále Turnaje mistryň
Pegulaová – Paoliniová 6:2, 6:3
Karty byly před zápasem rozdány jasně. Pegulaová vstupovala do duelu s Paoliniovou s vědomím, že jen výhra ji může posunout do semifinálových bojů. Italka, která jako jediná tenistka na turnaji bojovala i ve čtyřhře, už naopak s jistotou věděla, že pro ni turnaj skončí.
A úvodní gamy tomu také nasvědčovaly. Světová pětka vzala s virózou bojující Italce ve třetím gamu poprvé podání, brejk bez větších problémů potvrdila a šla do vedení 3:1. Unaveně působící Paoliniová si nedokázala poradit ani se svým dalším podáním. Na agresivně a přesně hrající Američanku neměla zbraň a prohrávala už 1:4.
Záblesk naděje měla v následujícím gamu, rodačka z Buffala ale žádné problémy nehodlala připustit, brejkovou hrozbu odvrátila a sadu dovedla do vítězného konce za 29 minut 6:2.
Druhý set začal ve stejných kolejích jako ten první. Znovu to byla třetí hra, ve které Paoliniová přišla o podání, a ztrátu už nedohnala. Američanka si často pomáhala výborným servisem a svou soupeřku na returnu nepouštěla do žádných větších šancí.
Italka doplácela i na velké množství nevynucených chyb, kterých nasbírala oproti své soupeřce dvojnásobek.
Pegulaová za stavu 5:3 vzala soupeřce podruhé v setu servis, zápas dovedla za hodinu a pět minut k vítězství 6:2, 6:3 a připsala si své druhé vítězství ve skupině. Ve svém úvodním vystoupení si poradila s krajankou Gauffovou, ve druhém podlehla ve třech setech Sabalenkové.
Paoliniová se s Turnajem mistryň loučí bez vyhraného zápasu i setu. Z postupu se nemohla radovat ani ve čtyřhře, zde si ale po boku krajanky Sary Erraniové alespoň připsaly jednu výhru, když ve svém úvodním vystoupení porazily americko-nizozemskou dvojici Asiu Muhammadovou a Demi Schuursovou.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Ještě zbývá aby Sabalenka vyřadila Gauffovou a v semifinále budou jen hráčky kterým jsem to přál ...