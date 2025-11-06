Paoliniová bez šance. Pegulaová vládla a drží naději na semifinále Turnaje mistryň

DNES, 16:35
TURNAJ MISTRYŇ - Jessica Pegulaová (31) ve svém závěrečném utkání ve skupině Steffi Grafové na Turnaji mistryň porazila Italku Jasmine Paoliniovou (29) ve dvou setech 6:2, 6:3 a udržela si tak naději na postup do semifinále. O tom se definitivně rozhodne po druhém duelu mezi úřadující světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou (27) a obhájkyní titulu Coco Gauffovou (21).
Jessica Pegulaová drží naději na účast v semifinále (@ ČTK / AP / Fatima Shbair)

Pegulaová – Paoliniová 6:2, 6:3

Karty byly před zápasem rozdány jasně. Pegulaová vstupovala do duelu s Paoliniovou s vědomím, že jen výhra ji může posunout do semifinálových bojů. Italka, která jako jediná tenistka na turnaji bojovala i ve čtyřhře, už naopak s jistotou věděla, že pro ni turnaj skončí.

A úvodní gamy tomu také nasvědčovaly. Světová pětka vzala s virózou bojující Italce ve třetím gamu poprvé podání, brejk bez větších problémů potvrdila a šla do vedení 3:1. Unaveně působící Paoliniová si nedokázala poradit ani se svým dalším podáním. Na agresivně a přesně hrající Američanku neměla zbraň a prohrávala už 1:4.

Záblesk naděje měla v následujícím gamu, rodačka z Buffala ale žádné problémy nehodlala připustit, brejkovou hrozbu odvrátila a sadu dovedla do vítězného konce za 29 minut 6:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Druhý set začal ve stejných kolejích jako ten první. Znovu to byla třetí hra, ve které Paoliniová přišla o podání, a ztrátu už nedohnala. Američanka si často pomáhala výborným servisem a svou soupeřku na returnu nepouštěla do žádných větších šancí.

Italka doplácela i na velké množství nevynucených chyb, kterých nasbírala oproti své soupeřce dvojnásobek.

Pegulaová za stavu 5:3 vzala soupeřce podruhé v setu servis, zápas dovedla za hodinu a pět minut k vítězství 6:2, 6:3 a připsala si své druhé vítězství ve skupině. Ve svém úvodním vystoupení si poradila s krajankou Gauffovou, ve druhém podlehla ve třech setech Sabalenkové.

Paoliniová se s Turnajem mistryň loučí bez vyhraného zápasu i setu. Z postupu se nemohla radovat ani ve čtyřhře, zde si ale po boku krajanky Sary Erraniové alespoň připsaly jednu výhru, když ve svém úvodním vystoupení porazily americko-nizozemskou dvojici Asiu Muhammadovou a Demi Schuursovou.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

1
Přidat komentář
tommr
06.11.2025 16:55
Jsem rád že vyhrála Pegula i když Paolini je mi trochu líto. Pegula je ale prostě držák ...
Ještě zbývá aby Sabalenka vyřadila Gauffovou a v semifinále budou jen hráčky kterým jsem to přál ...
Reagovat

