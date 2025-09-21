Paoliniová je znovu po roce hrdinkou. Zajistila Italkám obhajobu titulu v BJKC

BJK CUP - Jasmine Paoliniová (29) ve finále Billie Jean King Cupu v čínském Shenzenu jednoznačně smetla Američanku Jessicu Pegulaovou (31) 6:4, 6:2 a stala se znovu po roce hrdinkou, která týmu Italek zajistila výhru v týmové soutěži. Úvodní dvouhru vyhrála Elisabetta Cocciarettová (24), která překvapila skalpem Emmy Navarrové (24) a Italky tak porazily Američanky už po dvouhrách.
Jasmine Paoliniová zajistila Italkám obhajobu Billie Jean King Cupu (@ ČTK / AP / Andy Wong / Profimedia)

Itálie – USA 2:0

Italky znovu potvrdily, jak moc silné jsou v týmových soutěžích. Ve finále Billie Jean King Cupu porazily tým Američanek, které sice neměly své nejlepší hráčky, ale i přesto byly lehkými favoritkami ve dvouhrách. Oba zápasy však zvládly lépe loňské šampionky a obhájily titul. Rozhodující druhý bod znovu po roce přidala Paoliniová, která proti Američance Pegulaové odehrála skvělé utkání.

Obě hráčky si v prvních devíti gamech suverénně držely podání. Na přijmu jako první uspěla Paoliniová, když za stavu 5:4 využila svůj vůbec první brejkbol, který byl zároveň setbolem. Italka v prvním setu zlikvidovala všechny čtyři šance Američanky, tři z nich v dlouhém osmém gamu.

Zisk sady světová osmička skvěle využila, přestože si na úvod druhého dějství prohrála servis, na to však zareagovala ziskem pěti her v řadě. V sedmém gamu na podání ještě nevyužila celkem tři mečboly a koncovku si lehce zkomplikovala. O hru později však už uspěla a mohla se společně s týmem radovat z obhajoby titulu.

Paoliniová byla v tomto týdnu nejdůležitější hráčkou svého týmu. O vítězství se postarala jak proti Číňankám, tak v semifinále proti Ukrajinkám, přestože v obou těchto dvouhrách prohrála úvodní sadu. Společně se Sarou ErraniovouSarou Erraniovou přidala v boji o finále také bod ve čtyřhře a je zaslouženě hrdinkou Itálie.

Úvodní velmi důležitý bod pro italský tým získala Cocciarettová, která překvapila trápící se Navarrovou. 91. hráčka žebříčku vyhrála 6:4, 6:4, když v prvním setu ani jednou nepřišla o své podání a ve druhé sadě předvedla otočku z 2:4.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

3
com
21.09.2025 15:14
Džasmínka smile

Townsednka se obetovala pro trapnej BJK Cup a stejne ji to bylo prd platny a prisla o post jednicky
PTP
21.09.2025 15:12
Jasmínka a její sexy sukýnka smile
Herbert_Hoover
21.09.2025 15:11
Taková roztomilá, a krade...výhru favoritkám. Errani je mi krajně nesympatická, ale zbytku týmu to přeju. Emma je totálně v lese..když máš bohatého tatínka, proč chrlit zápal pro hru že..ale u ní mi to nevadí tolik jako třeba dřív u Gulbise. Ten kdyby neměl prachy, tak může být na špici. Dokázal přehrát kohokoliv, když mu to kliklo. Kdyby trošku zkonsolidoval celkový herní obraz, tak se drží vysoko. Emma nemá tak průraznou hru :) Porazit USA v babách je top strop a Jasmine hrdinka víkendu, singl i debl hrát.. klobouček.
