Paoliniová je znovu po roce hrdinkou. Zajistila Italkám obhajobu titulu v BJKC
Itálie – USA 2:0
Italky znovu potvrdily, jak moc silné jsou v týmových soutěžích. Ve finále Billie Jean King Cupu porazily tým Američanek, které sice neměly své nejlepší hráčky, ale i přesto byly lehkými favoritkami ve dvouhrách. Oba zápasy však zvládly lépe loňské šampionky a obhájily titul. Rozhodující druhý bod znovu po roce přidala Paoliniová, která proti Američance Pegulaové odehrála skvělé utkání.
Obě hráčky si v prvních devíti gamech suverénně držely podání. Na přijmu jako první uspěla Paoliniová, když za stavu 5:4 využila svůj vůbec první brejkbol, který byl zároveň setbolem. Italka v prvním setu zlikvidovala všechny čtyři šance Američanky, tři z nich v dlouhém osmém gamu.
Zisk sady světová osmička skvěle využila, přestože si na úvod druhého dějství prohrála servis, na to však zareagovala ziskem pěti her v řadě. V sedmém gamu na podání ještě nevyužila celkem tři mečboly a koncovku si lehce zkomplikovala. O hru později však už uspěla a mohla se společně s týmem radovat z obhajoby titulu.
Paoliniová byla v tomto týdnu nejdůležitější hráčkou svého týmu. O vítězství se postarala jak proti Číňankám, tak v semifinále proti Ukrajinkám, přestože v obou těchto dvouhrách prohrála úvodní sadu. Společně se Sarou ErraniovouSarou Erraniovou přidala v boji o finále také bod ve čtyřhře a je zaslouženě hrdinkou Itálie.
Úvodní velmi důležitý bod pro italský tým získala Cocciarettová, která překvapila trápící se Navarrovou. 91. hráčka žebříčku vyhrála 6:4, 6:4, když v prvním setu ani jednou nepřišla o své podání a ve druhé sadě předvedla otočku z 2:4.
