Paoliniová šokující finále neobhájí. Na French Open zahodila tři mečboly a úplně odpadla

FRENCH OPEN - Jasmine Paoliniová (29) měla nakročeno k dalšímu čtvrtfinále na grandslamových turnajích. Italská jednička ale v osmifinále nevyužila celkem tři mečboly, podlehla 6:4, 6:7, 1:6 Elině Svitolinové (30) a senzační loňskou finálovou účast nezopakuje. Zároveň přišla o sérii devíti vítězství. Ukrajinka se o své premiérové semifinále v areálu Rolanda Garrose porve s Igou Šwiatekovou, či Jelenou Rybakinovou.

Paoliniová – Svitolinová 6:4, 6:7, 1:6

Svitolinová zřejmě nebude oblíbenou soupeřkou Paoliniové. Náskok setu proti Ukrajince totiž světová čtyřka nedokázala dotáhnout ani ve třetím kole letošního Australian Open a na rozloučenou vyfasovala potupného kanára. V Paříži sice v posledním setu uhrála game, nicméně tahle porážka musí bolet mnohem víc.

Až do stavu 6:4, 5:3 měla totiž Paoliniová utkání pod kontrolou. Jenže duel nedopodávala, pak na returnu neproměnila dva mečboly v řadě a další šanci promarnila v dramatickém tie-breaku, který nakonec ztratila poměrem 6:8. Poté už psychicky úplně odpadla, v rozhodující sadě si ani jednou neuhájila servis a po dvou a půl hodinách padla.

Paoliniová poprvé překročila druhé kolo na grandslamech teprve na loňském Australian Open. Následně ovšem předvedla šokující tažení do finále na French Open i ve Wimbledonu. Titul jí sebraly Šwiateková a Barbora Krejčíková.

Na letošní ročník pařížského majoru se naladila nejlepším možným způsobem, když na domácí půdě v Římě slavila svůj druhý kariérní triumf na prestižních tisícovkách. Povedený závěr antukového jara jí ale teď pořádně zhořkl. Navzdory velké bodové ztrátě by se mohla udržet na čtvrtém místě žebříčku.

"Pořád nemůžu uvěřit, že jsem zápas dotáhla, v hlavě jsem pořád v něm, byla to velká bitva. Jasmine hrála výborně a bylo to s ní těžké. Jsem ráda, že jsem dokázala zůstat v klidu a bojovala jsem až do konce," řekla Svitolinová na kurtu. "Abych uhrála druhý set, musela jsem být agresivní, soustředit se na svůj plán a využít každou malou příležitost. Rozhodl jeden nebo dva fiftýny a jsem ráda, že jsem je získala. Ve třetím setu už jsem hrála dobře," dodala.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Také Svitolinová prožívá vynikající období. Na antuce letos vyhrála 16 z 18 zápasů, počítaje i kvalifikaci BJK Cupu, tak 18 z dvaceti. Ve čtvrtfinále French Open je bývalá světová trojka už popáté v kariéře.

Do další fáze se však nikdy nedostala. To se pokusí změnit v úterním souboji s obhájkyní titulu a čtyřnásobnou šampionkou Šwiatekovou, nebo Rybakinovou.

Výsledky dvouhry žen na French Open