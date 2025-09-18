Paoliniové se povedl skvělý obrat a pomohla i v deblu. Italkám zařídila postup do finále BJKC
Itálie – Ukrajina 2:1
Ukrajinky poslala do vedení v úvodní dvouhře Marta Kosťuková, která potvrdila roli velké favoritky a přehrála Elisabettu Cocciarettovou 6:2, 6:3. 26. hráčka žebříčku WTA ani jednou nečelila ani jednomu brejkbolu a sama čtyři z osmi šancí využila, v každém setu dvě. Na servisu ztratila v celém zápase pouze 10 míčků. A i druhou dvouhru v tomto týdnu zvládla ve dvou setech.
Také druhý singlový zápas se zpočátku vyvíjel v neprospěch úřadujících šampionek. Elina Svitolinová ovládla první set 6:3 a ve druhém vedla 4:2, Paoliniová však dokázala utkání otočit. Získala čtyři hry v řadě a stav zápasu srovnala na 1:1 na sety. I závěrečné třetí dějství ovládla poměrem 6:4 a o postupu do finále tak musel rozhodnout debl.
V rozhodující čtyřhře spolu s Erraniovou dokázaly, že jsou jedním z nejlepších párů součastnosti a nedaly Kosťukové s Ljudmylou Kičenokovou šanci. Za hodinu a 22 minut zvítězily hladce 6:2, 6:3 a zajistily, že si Italky znovu zahrají o trofej.
Do finále soutěže družstev dříve známé jako Fed Cup postoupily Italky potřetí za sebou. O obhajobu loňské trofeje z Málagy se v neděli v Shenzhenu utkají s vítězkami druhého semifinále, v němž proti sobě v sobotu nastoupí týmy USA a Velké Británie.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře