Paráda v Pekingu! Krejčíková, Muchová i Bouzková vládly a jsou ve třetím kole
Bouzková – Linetteová 7:5, 7:5
Bouzková si v prvním kole bez větších problémů poradila s ostřílenou Němkou Tatjanou Mariaovou a s tímto vědomím vstupovala i do duelu proti Linetteové, pro kterou šlo o první zápas na turnaji.
Dramatický první set se rozhodoval až v samotném závěru. Od stavu 4:4 si rodačka z Prahy jednou prohrála servis, její soupeřka o něj přišla dvakrát, a to Bouzkové stačilo. Za téměř hodinu hry tak získala úvodní sadu poměrem 7:5.
Ve druhé sadě měla vítězka letošního Livesport Prague Open zpočátku navrch. Linetteovou připravila o servis ve třetí a v páté hře a vypracovala si pohodlný náskok 4:1. Rodačka z Poznaně však zápas nezabalila.
Českou soupeřku dostala agresivní hrou pod velký tlak a dokázala srovnat skóre na 5:5. Závěr zápasu už ale patřil Bouzkové. Ta v 11. hře znovu uspěla na returnu a zápas už čistou hrou dopodávala.
Její další vyzyvatelkou bude Ruska Veronika Kuděrmetovová.
Krejčíková – Alexandrovová 7:5, 6:2
Ve výborném rozpoložení vstoupila Krejčíková do úvodních míčů duelu s Alexandrovovou. Během svých úvodních dvou gamů na podání nepřenechala soupeřce ani fiftýn, do prvních náznaků problémů se dostala v šesté hře, brejkovou hrozbu ale bez problémů odvrátila.
Sama naopak za stavu 3:3 poprvé vzala soupeřce podání, což následně i přes dvě hrozby ztráty podání potvrdila a šla do vedení 5:3. Rodačka z Čeljabinsku se nenechala nepříznivě se vyvíjejícím setem zaskočit, i ona poprvé uspěla na returnu a vyrovnala na 5:5.
Závěr úvodního dějství atraktivního duelu ale patřil dvojnásobné grandslamové šampionce. Alexandrovová jí k tomu pomohla v jedenáctém gamu při svém podání dvěma dvojchybami, čehož Krejčíková beze zbytku využila a set zakončila při svém servisu čistou hrou. Po 53 minutách ho tak získala poměrem 7:5 a šla do vedení.
Výborný výkon Krejčíkové pokračoval i ve druhém setu. Ruska držela krok jen do stavu 1:1, pak už na precizně hrající soupeřku nestačila. Svěřenkyně Jiřího Nováka dvakrát za sebou vzala Alexandrovové podání a utkání dovedla za hodinu a 26 minut k výhře 7:5, 6:2.
Další soupeřkou české tenistky bude Američanka McCartney Kesslerová.
Muchová – Cirsteaová 6:2, 6:3
Muchová začala cestu za obhajobou loňského finále ve velkém stylu. Nervózním dojmem působící Cirsteaová však situaci české hvězdě hodně ulehčila řadou nevynucených chyb a rychle nabrala těžko řešitelné manko 0:4.
Až poté se rodačka z Bukurešti dočkala při svém podání vyhraného gamu, na průběhu úvodního dějství ale už nic změnit nemohla. Muchová v osmé hře proměnila čtvrtý setbol a za 39 minut získala první set pohodlně 6:2.
I do druhého setu vstoupila Češka výborně a šla do vedení 2:0. Cirsteaová ale přeci jen zlepšila hru, na spolehlivě podávající Muchovou však marně hledala zbraň.
Rozhodující moment mohl přijít za stavu 3:1, kdy Muchová vedla při podání Rumunky 40:15, šance ale neproměnila.
Litovat toho nemusela. O chvíli později podruhé v sadě uspěla na returnu a po hodině a 24 minutách hry mohla slavit postup do třetího kola.
V něm čeká na olomouckou rodačku atraktivní duel se Španělkou Paulou Badosaovou.
Výsledky turnaje WTA Masters 1000 v Pekingu
Skalp Alexandrový je mimořádně cennej. Bára je první Češka která jí letos dokázala porazit. Předtím s ní letos prohrály Muchová, Nosková, Bouzková a Siniaková ...
Že by se do toho Bára konečně dostávala? Už se na to dá docela i dívat, není to chyba za chybou a uhaluzený obrat po mečbolech soupeřky.
No ještě bych radši pár zápasů počkal, ale vypadá to fakt nadějně...
Gratulace i Marii, los má dobrý, snad ještě kolo dá.
A Muška snad za chvíli naváže taky výhrou.
Ještě jsem se musel zasmát, jak si Bára šla takticky před podáním Káti vyměnit raketu zcela vláčným klidným krokem, žádný šup sem šup tam.
Příští týden má zapsanou v Číně nějakou WTA 125, ze které se doufám odhlásí, i kdyby v neděli ve 3. kole Pekingu prohrála. Takhle se vyčerpávat po dvou výhrách na tisícovce nepotřebuje.