Parádní jízda wimbledonskou kvalifikací. Dál jdou všechny Češky

18:08

Boissonová končí v prvním kole kvalifikace na Wimbledon

Byla to neuvěřitelná jízda. Do té doby širší tenisové veřejnosti prakticky neznámá Francouzka Lois Boissonová šokovala tenisový svět jízdou do semifinále French Open. To vše z pozice hráčky, které patřila před začátkem turnaje pozice v druhé polovině čtvrté stovky. Více informací najdete v článku.