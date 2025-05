Parádní skalp Lehečky! V Hamburku vyřadil Cerúndola a je na správné cestě ven z krize

ATP HAMBURK - Jiří Lehečka (23) přerušil v úvodním kole v Hamburku děsivý vzorec porážek a teď slaví velmi cenný skalp a první vítěznou sérii po třech měsících. Na německé pětistovce si vyšlápl po setech 7:5, 6:2 na nasazenou čtyřku a letos skvěle hrajícího Francisca Cerúndola (26), který patřil k největším favoritům turnaje. Ve čtvrtfinále změří síly s Camilem Ugem Carabellim, nebo Tomásem Martínem Etcheverrym.

Lehečka – Cerúndolo 7:5, 6:2

V posledních týdnech sbíral Lehečka hlavně porážky a nejčastěji po vyhraném úvodním setu. Tento vzorec však na probíhající akci v Hamburku zlomil, když si ve třísetové bitvě poradil s kvalifikantem Bornou Gojem. Zvedl si tak sebevědomí a v osmifinále zaskočil jednoho z největších favoritů turnaje a nasazenou čtyřku Cerúndola.

Úvodní dějství mělo pořádně divoký průběh. Lehečka dvakrát nepotvrdil brejk a od stavu 3:2 prohrál tři hry po sobě. Následně ovšem předvedl sérii čtyř vyhraných gamů a po 65 minutách se ujal i díky velkému počtu nevynucených chyb soupeře vedení.

Druhá sada už byla pro českého tenistu podstatně snadnější. Argentinci nenabídl ani jednu brejkbolovou šanci a také tento set uzavřel ziskem čtyř her v řadě. Jedná se o jeho první dvousetové vítězství od začátku dubna.

That’s very good win for Jiri Lehecka in Hamburg. pic.twitter.com/O4dWD6hMcS — José Morgado (@josemorgado) May 21, 2025

Lehečka měl vynikající vstup do sezony. V Brisbane získal druhý titul, na Australian Open prošel do osmifinále a ve čtvrtfinále v Dauhá slavil proti Carlosovi Alcarazovi svůj dosud nejcennější skalp. Jenže po postupu do semifinále v katarské metropoli spadl do krize a do Hamburku přijel s bilancí 1:7 z posledních osmi duelů.

Teď je ale zřejmě na správné cestě ven z krize. V Německu totiž zapsal svou první vítěznou sérii po třech měsících a zaznamenal slušný bodový zisk. Loni touto dobou bojoval s únavovou zlomeninou obratle, mimo jiné přišel o French Open a Wimbledon a na kurty se vrátil až v půlce srpna. V následujících týdnech tak může body jen připisovat.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Bývalý 22. a nyní 37. hráč světa nastoupí ve čtvrtek ke svému třetímu čtvrtfinále v sezoně. Letos je v této fázi stoprocentní, v Brisbane porazil Nicoláse Jarryho a v Dauhá si vyšlápl na Alcaraze.

V Hamburku bude i v dalším utkání čelit argentinskému protivníkovi, a to lepšímu z derby mezi Camilem Ugem Carabellim a Tomásem Martínem Etcheverrym.

Výsledky turnaje ATP 500 v Hamburku

