Parťačka Krejčíkové znovu prosí o pomoc. Češka zřejmě vynechává další turnaj Masters

DNES, 18:30
Aktuality 3
Barbora Krejčíková (30) s největší pravděpodobností po Indian Wells vynechá i další turnaj Masters v Miami. Dvojnásobná grandslamová šampionka, kterou v posledních měsících neustále trápí zdravotní potíže, se sice zatím z floridského podniku oficiálně neodhlásila, nicméně její parťačka Caty McNallyová (24) znovu prosí o pomoc.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
McNally Caty
Barbora Krejčíková zřejmě vynechává i Masters v Miami (© John Patrick Fletcher / Action P / Actionplus / Profimedia)

Krejčíková a McNallyová se domluvily na deblové spolupráci pro sezonu 2026. Minimálně do konce března však společně neodehrají ani jeden turnaj. A to hlavně kvůli neustálým zdravotním problémům české tenistky.

Brněnská rodačka si už loni na podzim zranila koleno a při posledním vystoupení v Dubaji nenastoupila k zápasu druhého kola kvůli problémům se stehnem. To ji zřejmě vyřadilo i z probíhajícího turnaje Masters v Indian Wells a evidentně musela zrušit také start na další tisícovce v Miami.

Naznačila to totiž opětovná prosba McNallyové na sociálních sítích. Američanka žádala o pomoc už před Indian Wells, kde měla hrát čtyřhru právě s Krejčíkovou, a ke stejnému kroku se uchýlila před Miami, které startuje v neděli. Pokud se tato informace potvrdí, protáhne si Krejčíková aktuální pauzu na měsíc a půl.

"Čtyřhra v Miami? Prosím znovu o pomoc," napsala McNallyová s vysmátými emotikony. To musí znamenat, že Krejčíková jí účast v deblové soutěži odřekla. Seznam přihlášených dvojic vyšel teprve před pár dny a Krejčíková s McNallyovou v něm skutečně nefigurují.

Krejčíková zatím zůstává v listině pro dvouhru, ale vzhledem k okolnostem je dost pravděpodobné, že se vrátí na kurty až v průběhu antukového jara. Pokud jí to tedy zdraví dovolí. V únoru na Blízkém východě naopak zrušila starty ve dvouhře v Abú Zabí a Dauhá, ale hrála alespoň čtyřhru.

McNallyová nakonec spojila v Indian Wells síly s ruskou tenistkou Ljudmilou Samsonovovou a v prvním kole jasně prohrály s dalším rusko-americkým párem Jekatěrina Alexandrovová, Sofia Keninová. Uvidíme, zda si Američanka stihne najít parťačku i pro Miami. Od pořadatelů každopádně bude asi potřebovat divokou kartu.

Velký přehled Miami

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

3
com
10.03.2026 18:53
s Big4Krejčou už nebude chtít žádná hrát smile
Reagovat
Mantra
10.03.2026 19:11
Bych se na to vysral, být big4Krejča
Reagovat
GaelM
10.03.2026 19:36
Bych se vysral na big4Krejču, být kdokoliv kdo má v deblu nějaké ambice smile
Reagovat

