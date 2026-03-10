Parťačka Krejčíkové znovu prosí o pomoc. Češka zřejmě vynechává další turnaj Masters
Krejčíková a McNallyová se domluvily na deblové spolupráci pro sezonu 2026. Minimálně do konce března však společně neodehrají ani jeden turnaj. A to hlavně kvůli neustálým zdravotním problémům české tenistky.
Brněnská rodačka si už loni na podzim zranila koleno a při posledním vystoupení v Dubaji nenastoupila k zápasu druhého kola kvůli problémům se stehnem. To ji zřejmě vyřadilo i z probíhajícího turnaje Masters v Indian Wells a evidentně musela zrušit také start na další tisícovce v Miami.
Naznačila to totiž opětovná prosba McNallyové na sociálních sítích. Američanka žádala o pomoc už před Indian Wells, kde měla hrát čtyřhru právě s Krejčíkovou, a ke stejnému kroku se uchýlila před Miami, které startuje v neděli. Pokud se tato informace potvrdí, protáhne si Krejčíková aktuální pauzu na měsíc a půl.
"Čtyřhra v Miami? Prosím znovu o pomoc," napsala McNallyová s vysmátými emotikony. To musí znamenat, že Krejčíková jí účast v deblové soutěži odřekla. Seznam přihlášených dvojic vyšel teprve před pár dny a Krejčíková s McNallyovou v něm skutečně nefigurují.
Krejčíková zatím zůstává v listině pro dvouhru, ale vzhledem k okolnostem je dost pravděpodobné, že se vrátí na kurty až v průběhu antukového jara. Pokud jí to tedy zdraví dovolí. V únoru na Blízkém východě naopak zrušila starty ve dvouhře v Abú Zabí a Dauhá, ale hrála alespoň čtyřhru.
McNallyová nakonec spojila v Indian Wells síly s ruskou tenistkou Ljudmilou Samsonovovou a v prvním kole jasně prohrály s dalším rusko-americkým párem Jekatěrina Alexandrovová, Sofia Keninová. Uvidíme, zda si Američanka stihne najít parťačku i pro Miami. Od pořadatelů každopádně bude asi potřebovat divokou kartu.
