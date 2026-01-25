Pivo přímo na kurtu a bouřlivý aplaus: Tohle bylo víc, než jsem čekal, říkal loučící se Wawrinka
Ve čtyřiceti letech se Wawrinka stal nejstarším mužem, který se dostal do třetího kola Australian Open od Kena Rosewalla v roce 1978. Na kurtu nakonec nestačil na Fritze, přesto vyhrál druhý set a předvedl řadu výborných úderů.
"Můj přístup je pořád stejný. Nehraju tady jen proto, abych se rozloučil," řekl Wawrinka po zápase. "Je to můj poslední rok, takže je to samozřejmě loučení, ale pořád se chci měřit s ostatními a posouvat dál," říkal legendární Švýcar.
"Snažím se najít rovnováhu – soutěžit, vyhrávat, ale zároveň si užít chvíle s fanoušky a atmosféru. A tady to bylo víc, než jsem čekal. Každý zápas byl něco speciálního a toho si vážím."
Wawrinka má na kontě nejméně tři vítězství proti každému z "velké trojky", včetně Novaka Djokoviče, kterého porazil ve finále US Open 2016. Po svém sobotním zápase se o Wawrinkovi rozpovídal i samotný Srb:
"Jsem hrdý, že ho mohu nazývat přítelem i soupeřem. Inspiroval mě svou dlouhověkostí a oddaností hře. Je oddaný tenisu a jeho odkaz bude žít dál mezi mladšími generacemi," řekl Djokovič. "Je to skvělý šampion na kurtu i mimo něj, sympatický chlap. Zasloužil si každý potlesk, kterého se mu dostalo," dodal.
Wawrinka si pobyt v Austrálii užil naplno. Ve třech týdnech na kontinentu stihl United Cup, kde porazil Arthura Rinderkneche v tie-breaku třetího setu, a Flavia Cobolliho, Zizoua Bergse i Huberta Hurkacze pak donutil bojovat o výhru až do rozhodujícího setu. Ve dvacátém vystoupení na Australian Open pak porazil Lasla Djereho a Arthura Geu a postoupil do třetího kola.
"Nejsem svými výkony překvapen. Vím, že jsem trénoval a snažil se dostat na tuto úroveň," řekl Wawrinka. "United Cup byl perfektní start, dal mi spoustu času na přípravu proti špičkovým hráčům. I když jsem vyhrál jen jeden zápas, hrál jsem pět duelů a strávil hodně času na kurtu. To mi loni chybělo."
Wawrinka ukončí kariéru na konci sezóny, ale doufá, že forma z Austrálie mu pomůže v nadcházejících měsících. "Můj cíl je pořád stejný – posouvat své limity. To, že jsem hrál dobře tady, neznamená, že vyhraju spoustu zápasů v dalších měsících. Ale vím, kde je moje úroveň, co ještě můžu udělat, a s tím jsem spokojený," uzavřel rodák z Lausanne.
