Plíšková v Torontu porazila i světovou čtyřku Sakkariovou a je ve čtrvtfinále

WTA TORONTO - Karolína Plíšková po výměně trenéra vyhrála čtvrtý z pěti zápasů. Narůstající formu potvrdila na podniku WTA 1000 v Torontu proti světové čtyřce Marii Sakkariové z Řecka, kterou porazila 6-1 6-7 6-3 a oplatila jí porážku z loňského US Open. Ve čtvrtfinále se utká s čínskou teenagerkou Qinwen Zheng.

Karolína Plíšková před odletem na US Open Series vyměnila trenéra a pod dohledem Leoše Friedla s herně i výsledkově zvedá.



Tento týden na turnaji WTA 1000 v Torontu porazila už tři soupeřky, což se jí na 13. letošním turnaji povedlo teprve podruhé. Navíc postoupila přes tři silné soupeřky.



Nejprve si proti krajance Barboře Krejčíkové připsala první letošní skalp hráčky Top 20, následně si v odvetě za týden starou porážku poradila s 22. hráčkou světa Amandou Anisimovovou a v osmifinále si vyšlápla i na světovou čtyřku Mariu Sakkariovou.



Plíšková začala proti Sakkariové výborně, až do stavu 5-0 povolila soupeřce v každém gamu maximálně jediný fiftýn. Ve druhé sadě vedla už 4-2 a 5-3, jenže nakonec ztratila i tie-break v poměru 9-11, byť měla tři mečboly.



Do rozhodující sady 14. hráčka světa a bývalá jednička Plíšková opět vlétla ziskem brejku. Za stavu 5-2 měla další mečbol a game později po dvou a půl hodinách při vlastním podání osmifinálovou bitvu ukončila. Pomohla si 10 esy.







Plíšková na Canadian Open obhajuje loňské finále, tehdy se hrálo v Montrealu. Třináctou výhrou v sezoně v 25. duelu zlomila bilanci v sezoně na kladnou. Její příští soupeřka, devatenáctiletá Qinwen Zheng z Číny, přehrála domácí naději Biancu Andreescuovou 7-5 5-7 6-2.



Prestižní turnaj už pokračuje bez světové jedničky Igy Šwiatekové. Polská hvězda, jež v této sezoně získala šest titulů, nestačila překvapivě na Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou.