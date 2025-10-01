Po triumfu přišlo selhání. Teenagerka Samson prohrála s hráčkou ze šesté stovky žebříčku

DNES, 14:06
Aktuality 1
ITF BUKUREŠŤ - Laura Samson (17) dorazila na antukovou akci W75 v Bukurešti po triumfu v Bulharsku a radost ze získaného titulu jí příliš dlouho nevydržela. Česká teenagerka totiž v rumunském hlavním městě vypadla hned v prvním kole, když nedokázala zvládnout bitvu s domácí outsiderkou a členkou až šesté stovky žebříčku Marií Sarou Popaovou (20), přestože byla dva míčky od postupu.
Profily hráčů
Samson Laura
Popa Maria Sara
Laura Samson překvapivě skončila v Rumunsku hned po prvním zápase (© Radek Vebr / MFDNES + LN / Profimedia)

Samson – Popaová 6:3, 6:7, 1:6

V rozmezí pouhých tří dnů si Samson prožila obrovskou radost i velké zklamání. Do Rumunska dorazila okamžitě po suverénním triumfu v bulharském Pazardžiku, kde hrála svůj první turnaj po dvouměsíční pauze a získala pátý profesionální titul.

V Bukurešti ale naopak skončila hned v prvním kole po porážce s velkou outsiderkou a 552. ženou pořadí Popaovou. Česká teenagerka přitom začala zápas velmi dobře a navazovala na skvělé výkony z předchozího týdne. Úvodní set získala za pouhých 39 minut a na kurtu měla jasnou převahu.

Ta se ale od poloviny druhého dějství úplně vytratila. Samson sice dokázala zlikvidovat manko dvou brejků, nepříznivé skóre 2:5 a celkem tři setboly, nicméně soupeřka si vynutila pokračování v tie-breaku. Ve zkrácené hře česká tenistka prohrávala 3:6, ale srovnala krok. Popaová však získala následující dva body a tím i set.

Bývalá juniorská světová jednička Samson pak vzdorovala už jen v úvodu rozhodující sady. Od stavu 1:1 však nevyhrála ani jeden game a po dvou hodinách a 34 minutách se s rumunskou metropolí rozloučila.

Pro českou hráčku se jedná o nepříjemnou komplikaci v boji o možnost startovat v kvalifikaci lednového Australian Open. V live žebříčku se momentálně nachází na 273. místě a kvůli věkovému omezení už může v letošní sezoně odehrát jen pár turnajů.

Samson hned po pauze zazářila. Česká teenagerka zničila konkurenci a získala pátý titul

Výsledky turnaje ITF W75 v Bukurešti

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
HAJ
01.10.2025 14:37
A tak stane se. Ještě že Nikol otočila zápas proti Öz. Bál jsem se bál
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist