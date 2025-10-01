Po triumfu přišlo selhání. Teenagerka Samson prohrála s hráčkou ze šesté stovky žebříčku
Samson – Popaová 6:3, 6:7, 1:6
V rozmezí pouhých tří dnů si Samson prožila obrovskou radost i velké zklamání. Do Rumunska dorazila okamžitě po suverénním triumfu v bulharském Pazardžiku, kde hrála svůj první turnaj po dvouměsíční pauze a získala pátý profesionální titul.
V Bukurešti ale naopak skončila hned v prvním kole po porážce s velkou outsiderkou a 552. ženou pořadí Popaovou. Česká teenagerka přitom začala zápas velmi dobře a navazovala na skvělé výkony z předchozího týdne. Úvodní set získala za pouhých 39 minut a na kurtu měla jasnou převahu.
Ta se ale od poloviny druhého dějství úplně vytratila. Samson sice dokázala zlikvidovat manko dvou brejků, nepříznivé skóre 2:5 a celkem tři setboly, nicméně soupeřka si vynutila pokračování v tie-breaku. Ve zkrácené hře česká tenistka prohrávala 3:6, ale srovnala krok. Popaová však získala následující dva body a tím i set.
Bývalá juniorská světová jednička Samson pak vzdorovala už jen v úvodu rozhodující sady. Od stavu 1:1 však nevyhrála ani jeden game a po dvou hodinách a 34 minutách se s rumunskou metropolí rozloučila.
Pro českou hráčku se jedná o nepříjemnou komplikaci v boji o možnost startovat v kvalifikaci lednového Australian Open. V live žebříčku se momentálně nachází na 273. místě a kvůli věkovému omezení už může v letošní sezoně odehrát jen pár turnajů.
