Pod Berdychem jednou Davis Cup vyhrajeme a šanci proti USA máme, věří Menšík s Macháčem

Tomáš Macháč (24) a Jakub Menšík (19) cítí, že současný daviscupový výběr má nadějnou budoucnost, a udělají maximum, aby soutěž v budoucnu ovládli. Výběr nového kapitána Tomáše Berdycha porazil dnes v kvalifikaci Jižní Koreu 4:0 na zápasy a utká se v zářijové druhé fázi s týmem USA. Podle reprezentantů půjde o těžkého soupeře, na tiskové konferenci se ale shodli, že i tak nebudou Češi bez šancí.

"Je to silný soupeř. Uvidíme, v jaké sestavě nastoupí. Myslím, že (Taylor) Fritz bude hrát určitě, a je otázka, kdo se k němu přidá. Čtyřhru mají také dobrou a bude to náročné. My ale máme silný mančaft a dokazujeme, že ty hráče můžeme na normálních turnajích porážet. Oni si to budou pamatovat. Davis Cup je trochu jiná disciplína. Tu šanci máme," řekl pětadvacátý hráč světa Macháč.

Čeští reprezentanti postoupili z kvalifikace potřetí za sebou. Vedle čtyřiadvacetiletého Macháče a devatenáctiletého Menšíka přispěl k triumfu nad Jižní Koreou také třiadvacetiletý Jiří Lehečka. V závěrečné dvouhře přidal poslední bod sedmnáctiletý Maxim Mrva. I proto Menšík vnímá Česko jako tým s velkou budoucností.

"Vloni jsme proti Izraeli postoupili také poměrně hladce, ale výsledek hodně zkresluje. Herně i žebříčkově jsme se o dost zlepšili, což ukazuje, že ten tým jde nahoru," uvedl Menšík. "V týmu jsem se cítil velice komfortně. Tomáš (Berdych) nás hnal kupředu, měl dobré rady a postřehy z toho, co sám dřív absolvoval. Je to nová krev do týmu a určitě v blízké budoucnosti máme na to zvednout tu mísu nad hlavu," prohlásil rodák z Prostějova.

Vidina možného triumfu v Davis Cupu žene i Macháče. "Je to určitě jeden z cílů mé kariéry. Víme o tom, že máme momentálně tým, abychom o tu mísu usilovali. Je to náš obrovský cíl a víme, za čím jdeme. V předchozích ročnících jsme doufali, že by se to mohlo někdy stát, ale teď už víme, že tam ta meta je. A nejen vysněná, ale i hodně šancovní," podotkl Macháč.

Menšík s Macháčem si vyzkouší čtyřhru i na ATP

Oba hráči ocenili také vliv nového kapitána Berdycha, který vloni nahradil Jaroslava Navrátila. Berdych dnes Macháče a Menšíka postavil do debla, aby u nich viděl vzájemnou souhru. Český pár porazil korejskou dvojici 6:3, 6:1.

"Myslím, že se nám debl povedl. Těch variací jsme měli více, mohli jsme hrát kdokoliv. Jsem rád, že jsme to s Tomášem takto zvládli. Byla to pro nás premiéra, takže je to o to cennější. Korejci nebyli jednoduchými soupeři. Jsem rád, že jsme to dnes i včera dobře zvládli," řekl Menšík.

Přestože jsou pro ně prioritou singlové zápasy, čtyřhry chtějí během sezony také hrát. Oba hráči se již domluvili, že spolu odehrají turnaj v mexickém Acapulcu.

"S Tomášem si občas čtyřhru na některých turnajích rádi zahrajeme. Letos jsem hrál s Jirkou Lehečkou v Brisbane a s Adamem jsem odehrál spoustu Davis Cupů. Jedině s Tomášem to byla teď premiéra a do Davis Cupu je to výhoda. V Acapulcu jsme chtěli čtyřhru oba hrát, tak jsme se domluvili. Je to tedy win-win situace," doplnil Menšík.