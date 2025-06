Podívej se na mě, ty prasátko, provokoval Fognini. Šlágr bouřliváků nezklamal

10.06.

Raducanuová doma v Londýně dominovala

Emma Raducanuová suverénně vstoupila do travnaté části sezony. Bývalá šampionka US Open a dvojnásobná osmifinalistka Wimbledonu deklasovala v prvním kole na pětistovce v londýnském Queen's Clubu 6:1, 6:2 Španělku Cristinu Bucsaovou a prolétla do osmifinále. V něm někdejší světová desítka vyzve Barboru Krejčíkovou, nebo Rebeccu Šramkovou.