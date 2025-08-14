POHLED: Berdychova nominace na Davis Cup? Vize i strategie
Berdych se do prostředí tenisu vrátil po delší pauze. Sám mluvil o tom, že o něm několik let nechtěl ani slyšet. Jeho návrat ale působí velmi svěže. Na setkáních s médii vidíte uvolněného a pozitivního člověka, muže, který umí mluvit k věci a dokáže problémy i přesně pojmenovat.
Když hodnotil nepovedený Wimbledon, neomlouval nic a uměl říci, že se jeho svěřencům travnatý grandslam nepovedl. "Já jsem v těchto věcech naprosto upřímný," vyprávěl vážně. To odráží nejen důvěru, kterou k němu hráči mají, ale i skutečnost, že si ho hráči jako kapitána velmi váží a kritiku umí přijmout. Berdych také samozřejmě dokáže být diplomat. A zároveň postupně přidává nové prvky.
Možná si vzpomenete na nepříjemnou dohru posledního vystoupení dlouholetého nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila, který na turnaj základní skupiny vyrazil loni jen se čtveřicí mužů. Únava, následné zranění jeho svěřenců a logická frustrace z prohry vyústila v relativně nedůstojný konec. Vždyť pod Navrátilem Češi vyhráli “salátovou mísu” hned dvakrát.
Ale vyhazov dříve úspěšného muže byla logická věc.
Berdych už od začátku dává najevo, že dveře do týmu jsou otevřené. Naplno využívá místa v nominaci. A stejně jako proti Koreji, tak i nyní do duelu proti USA zve nastupující mládí. A je jedno, že jde o kluky, kteří se v rankingu ATP pohybují až někde v páté stovce pořadí. Maxim Mrva si užil atmosféru doma v Ostravě a dokonce si zahrál. Petr Brunclík možná ve start ani nedoufá. Ale být u toho, když Menšík, Lehečka či Macháč budou bojovat se Sheltonem či Fritzem, bude také velká zkušenost.
Berdych ale v Brunclíkově nominaci nachází i jiný smysl a ukazuje, že myslí na detaily a je duší stratég. Klíčovým faktorem pro nominaci mladíka je jeho levá ruka. Američané, proti kterým bude český tým hrát, mají ve světové špičce ve výborné formě hrajícího levorukého Bena Sheltona. A tak je pro český tým zásadní mít možnost trénovat s levákem, zvykat si na specifické úhly a rotace a nacvičovat odlišné herní situace. Brunclík tak rozhodně nebude jen v roli diváka a podpory na lavičce. Bude cenným sparingpartnerem, který pomůže týmu se optimálně připravit. A možná právě tento detail se nakonec ukáže jako rozdílový faktor.
Český daviscupový tým se v USA představí i v nových reprezentačních dresech, jejichž ztvárnění je zatím tajemstvím. Je ale jisté, že tenisté za Berdychem jdou a chtějí pod ním hrát. On sám to popisoval ve velkém rozhovoru pro Livesport Zprávy, kdy si pochvaloval, že narozdíl od jiných zemí jsou daviscupové zápasy pro české kluky prioritou i zážitkem.
"Myslím, že kluci jsou za tu změnu rádi, že občas změní ten úmorný režim ježdění z turnaje na turnaj. Chtějí si tuhle soutěž užít, protože je to pro tenis nevšední věc. Zároveň vnímám, že Davis Cup mají rádi a chtějí ho hrát," vyprávěl.
Koneckonců i on je možná jednou z nejdůležitějších person, které před dekádou zažehly v malých českých tenistech touhu reprezentovat. Na to, jak zvedal s Radkem Štěpánkem slavnou trofej, se nezapomíná.
Zápas s USA ve floridském tenisovém chrámu v Delray Beach bude pro Berdycha samozřejmě další zkouškou. Češi nebudou v roli favoritů. V podstatě není co ztratit. Ale odhodlání uspět je na hony cítit. Stejně tak nastavení a zdravý rozum.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
