POHLED: Debakl místo zasloužené rozlučky. Kvitová měla skončit už ve Wimbledonu
Jistě, bylo hodně milé, že se Kvitová chtěla vrátit po mateřské pauze zpátky na kurty. Vždyť tenis byl jejím životem a velkou láskou. Jenže zvolila trochu jiný přístup, než jiné hráčky, které se opravdu pokouší o comeback. Nedokázala se přinutit k pořádnému tréninku, neobjížděla malé turnaje, aby se rozehrála. Šla jednoduše rovnou na věc. A brzy bylo zřejmé, že taková cesta správná není.
Návratová epizoda trvala osm zápasů. Na začátku to nebylo beznadějné. V pěti utkáních dokázala vyhrát první sady. Jenže s přibývajícím časem zápasů se vždy projevila únava a nedostatek sil a soupeřky prostě daly Kvitové najevo, že bez fyzičky se zápas vyhrát nedá. Výjimkou byl zápas s Irinou Beguovou v Římě, tam rumunskou vrstevnici nakonec přehrála. Byl to ale pohříchu její jediný vítězný zápas.
Když přišlo uvědomění, že restartovat kariéru nepůjde, oznámila plány rozlučky. Ještě chtěla objet Londýn a New York. Wimbledon, kde dvakrát triumfovala, pro ni uspořádal zápas na kurtu číslo 1. Jasně, nebyl to centr, ale s Emmou Navarovou šla do hry v hlavní večerní čas ve druhé největší aréně. Kdyby tam řekla 'Sbohem!' všichni by jí upřímně zatleskali navzdory prohře 3:6 a 1:6.
Jenže v plánu byl ještě výlet do New Yorku. Chtěla prostě objet všechny grandslamy, na které mohla díky pravidlu o chráněném žebříčku. Bohužel tohle vystoupení už za nic nestálo. Poslední zápas Kvitové se sice hrál na Grandstandu, tedy třetí největší aréně, ale zároveň v pondělí dopoledne v 11 hodin. Tribuny zely prázdnotou a prázdný byl i výkon někdejší "české lvice". Jediný vyhraný game, spousta nevynucených chyb, na konci kanár završený mizerným bekhendem do autu. Takhle by šampioni končit neměli.
Petra už dávno měla splněno. Zápas s Diane Parryovou, která patří až do druhé stovky rankingu, byl zbytečný a navíc. Ale není samozřejmě jedinou, která nezvládla odchod. Výjimečných sportovců, kteří natolik milovali svůj sport a hráli jej tak dlouho, jak to šlo, bylo v historii stovky.
Petře teď definitivně začíná nová životní etapa. Na tenis se bude už jen dívat, možná se časem vrátí jako trenérka. A snad bude v životě šťastná tak, jak byla na kurtech, když rozdávala radost.
Kariéra Kvitové v číslech: Nejvíce výher ve Wimbledonu i šest titulů v reprezentaci
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Fandina si dnes naposledy mohla říct
"Petruška skvěle!"
myslím, že nedávno ve Stromovce sice přišlo více diváků, ale ty dvě Asiatky s českou vlajkou české fanoušky plně zastoupily
Petra Kvitova Retirement Ceremony | 2025 US Open
https://www.youtube.com/watch?v=-vyaFo00RS0
https://www.youtube.com/watch?v=WjDX0X_VJVA
Ale snad jí ty prachy za ten debakl stály.
Nicméně souhlas s tím, že Wimbledon by jako tečka slušel víc.