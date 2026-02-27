POHLED: Menšíkův vstup do sezony? Nic lepšího si nešlo přát, brána mezi elitu je otevřená!

Pokud by právě teď uzavírala soupiska pro Turnaj mistrů, Jakub Menšík by mezi elitní osmičkou nechyběl. Nesmysl, samozřejmě! Dívat se na ranking pro účast na závěrečném podniku pro nejlepší tenisty sezony na konci února opravdu není směrodatné. Jedno však tato čísla ukazují jasně. Prostějovskému rodákovi vyšel vstup do sezony 2026 excelentně. A důvodů k optimismu je víc…
Jakub Menšík začal letošní sezonu parádně (© IZHAR KHAN / AFP / AFP / Profimedia)

Stále je v mediálním stínu o rok mladšího Joaa Fonsecy, který je brán jako možná největší talent současné nastupující generace. Pokud jde ale o výsledky v úvodních týdnech letošní sezony, svého brazilského konkurenta zahrabal Menšík hluboko do tenisového suterénu. Zatímco vychvalovaný Brazilec si zapsal tři porážky a jen jedinou výhru, a to ještě nad 208. hráčem světa, krajanem Thiagem Monterem, Menšík se pohybuje v úplně jiných dimenzích.

Vynecháme-li úvodní United Cup, vyhrál dvanáct utkání, jen ve dvou odcházel z kurtu jako poražený. Tato statistika mimo jiné zahrnuje zisk druhého turnajového triumfu v Aucklandu… Vezměme to ale popořádku. Na United Cupu si Menšík připsal dvě prohry a jen jedinou výhru. Pokud jde o následné individuální turnaje, předvedl svůj mimořádný talent.

V již zmiňovaném Aucklandu ztratil během cesty za titulem pouhé dva sety, na Australian Open zastavily jeho jízdu až v osmifinále problémy s břišním svalem. Jak by jeho duel s Novakem Djokovičem dopadl, už zůstane navždy otázkou. Tou naopak nejsou jeho další výkony.

Po zotavení předvedl svou třídu v Dauhá, kde si ve čtvrtfinále poradil i s kalibrem z největších – Jannikem Sinnerem. "Jakub hrál i podával vážně dobře a odehrál vynikající tie-break. Jsem trochu zklamaný z toho, jak jsem odehrál některé pasáže zápasu, ale to se může stát. Udělal jsem dvě nebo tři špatná rozhodnutí a on toho skvěle využil," ocenil svého přemožitele hvězdný Ital.

Pomineme-li United Cup, první porážka letošní sezony přišla v semifinále v Dauhá s Francouzem Arthurem Filsem, ta druhá ve čtvrtfinále probíhajícího turnaje v Dubaji s výborně hrajícím Nizozemcem Tallonem Griekspoorem. To je vše.

A co je možná ještě důležitější – prostějovskému rodákovi drží zdraví, které ho v minulosti už několikrát potrápilo. To vše vyústilo v životní třinácté místo žebříčku. Ve dvaceti letech je navíc Menšík nejmladším tak vysoko postaveným tenistou. Stejně starý Learner Tien je na 23. příčce.

Pokud svěřenci Tomáše Josefuse vydrží zdraví, není otázkou zda, ale kdy si definitivně rozrazí dveře do elitní desítky. Tenisové schopnosti na to má už teď, dostat se na úroveň psychické odolnosti těch vůbec největších hvězd je záležitostí času. A toho má mladý Čech více než dost…

Nejsledovanějším tenistou na aplikaci Livesport byl v roce 2025 Menšík, bavilo i finále French Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
alcaraz.dva
27.02.2026 10:20
...jednickou

alcaraz.dva
27.02.2026 10:21
Pod Mantru.. v trojce jednickou

alcaraz.dva
27.02.2026 10:15
Vitezstvi nad Sinnerem Kubu nesmi uspat..

Jannik v Dauha mel i jine starosti
https://www.youtube.com/watch?v=j3f8O80jpys

Martinice
27.02.2026 09:35
Kuba je neskutečnej .....přeju mu hlavně hodně zdraví a moc mu fandím!!!!!!!!!!!!!!!....Kubo z těch blbejch keců rádoby trenérů a světových jedniček v čemkoli si tu vůbec nevšímej, nic nedokázali ani nikdy nedokážou!!!!!!!!!!!!!!! Můžou ti jen závidět...

Sincaraz
27.02.2026 09:42

paddy
27.02.2026 09:12
většina lidí řekne, že na Fonsecu nemá smile

talent?
úderová technika někdy vypadá jako "awkward"
když si nalejeme čistého vína nebo čistou whiskey nebo něco ještě ostřejšího (např. svěcenou vodu požehnanou Ježíšem), tak zjistíme, že Menšík hlavně těží ze servisu a ve výměnách je slabý (po 2. servisu je skoro nejhorší z top 50)
to je daň za 2 metry výšky, to může stačit max. na 1 GS, podívejte na Zvereva smile

Georgino
27.02.2026 10:04
Já mám z jeho hry podobný pocit.

Blondie
27.02.2026 10:52
Počítají se výsledky, ne styl ;)

pantera1
27.02.2026 08:19
On už vyhrál první GS?

Mantra
27.02.2026 08:26
Dva.
Skoro

Sincaraz
27.02.2026 08:13
Opravte ma, ak sa mýlim, ale on už medzi tou elitou je
Skôr by som sa bavil o priestore, v ktorom sa ocitol, aby v ňom dokázal zotrvať, nie o bránach, ktorými už prešiel

3ryba16
27.02.2026 10:40

darek.vrana
27.02.2026 08:07
Teď to má na dostřel, ale po Miami asi spadne někam ke 30. místu a bude začínat od píky, takže na top ten si asi chvíli počkáme.

Mantra
27.02.2026 08:27
Přesně. Nevidim moc naděje na obhajobu.

darek.vrana
27.02.2026 09:24
On teď hraje dobře, určitě nějaké body v IW a v Miami uhraje, ale že by obhájil 1000, to je scifi.

Krisboy
27.02.2026 09:30
Miami neobhájí, ale vyhraje v Indian Wells.

Sinuhet1
27.02.2026 10:43
to jo, ledaze by udelal vyborny vysledek v Indian Wells, zas takove scifi to neni, ma formu....

gocii
27.02.2026 08:04
Nevim teda, u holek je to dle titulku sama hruza a obava z vyprasku a Menšík najednou snovy vstup do sezony?

Semi
27.02.2026 06:42
jj, brána je otevřená, ale copak.... Tallon mu tu bránu nepodržel otevřenou..... kdyby se vedl ranking sebevědomí, které Kubíkovi opravdu nechybí nechybí, to by v té osmičce už zaručeně byl.

Mantra
27.02.2026 08:27
V trojce


