POHLED: Menšíkův vstup do sezony? Nic lepšího si nešlo přát, brána mezi elitu je otevřená!
Stále je v mediálním stínu o rok mladšího Joaa Fonsecy, který je brán jako možná největší talent současné nastupující generace. Pokud jde ale o výsledky v úvodních týdnech letošní sezony, svého brazilského konkurenta zahrabal Menšík hluboko do tenisového suterénu. Zatímco vychvalovaný Brazilec si zapsal tři porážky a jen jedinou výhru, a to ještě nad 208. hráčem světa, krajanem Thiagem Monterem, Menšík se pohybuje v úplně jiných dimenzích.
Vynecháme-li úvodní United Cup, vyhrál dvanáct utkání, jen ve dvou odcházel z kurtu jako poražený. Tato statistika mimo jiné zahrnuje zisk druhého turnajového triumfu v Aucklandu… Vezměme to ale popořádku. Na United Cupu si Menšík připsal dvě prohry a jen jedinou výhru. Pokud jde o následné individuální turnaje, předvedl svůj mimořádný talent.
V již zmiňovaném Aucklandu ztratil během cesty za titulem pouhé dva sety, na Australian Open zastavily jeho jízdu až v osmifinále problémy s břišním svalem. Jak by jeho duel s Novakem Djokovičem dopadl, už zůstane navždy otázkou. Tou naopak nejsou jeho další výkony.
Po zotavení předvedl svou třídu v Dauhá, kde si ve čtvrtfinále poradil i s kalibrem z největších – Jannikem Sinnerem. "Jakub hrál i podával vážně dobře a odehrál vynikající tie-break. Jsem trochu zklamaný z toho, jak jsem odehrál některé pasáže zápasu, ale to se může stát. Udělal jsem dvě nebo tři špatná rozhodnutí a on toho skvěle využil," ocenil svého přemožitele hvězdný Ital.
Pomineme-li United Cup, první porážka letošní sezony přišla v semifinále v Dauhá s Francouzem Arthurem Filsem, ta druhá ve čtvrtfinále probíhajícího turnaje v Dubaji s výborně hrajícím Nizozemcem Tallonem Griekspoorem. To je vše.
A co je možná ještě důležitější – prostějovskému rodákovi drží zdraví, které ho v minulosti už několikrát potrápilo. To vše vyústilo v životní třinácté místo žebříčku. Ve dvaceti letech je navíc Menšík nejmladším tak vysoko postaveným tenistou. Stejně starý Learner Tien je na 23. příčce.
Pokud svěřenci Tomáše Josefuse vydrží zdraví, není otázkou zda, ale kdy si definitivně rozrazí dveře do elitní desítky. Tenisové schopnosti na to má už teď, dostat se na úroveň psychické odolnosti těch vůbec největších hvězd je záležitostí času. A toho má mladý Čech více než dost…
Nejsledovanějším tenistou na aplikaci Livesport byl v roce 2025 Menšík, bavilo i finále French Open
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Jannik v Dauha mel i jine starosti
https://www.youtube.com/watch?v=j3f8O80jpys
talent?
úderová technika někdy vypadá jako "awkward"
když si nalejeme čistého vína nebo čistou whiskey nebo něco ještě ostřejšího (např. svěcenou vodu požehnanou Ježíšem), tak zjistíme, že Menšík hlavně těží ze servisu a ve výměnách je slabý (po 2. servisu je skoro nejhorší z top 50)
to je daň za 2 metry výšky, to může stačit max. na 1 GS, podívejte na Zvereva
Skoro
Skôr by som sa bavil o priestore, v ktorom sa ocitol, aby v ňom dokázal zotrvať, nie o bránach, ktorými už prešiel