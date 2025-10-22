POHLED: Zbytečná slova. Plíšková naštvala Vondroušovou. A není divu…
Vše odstartovalo vyjádřením Plíškové v podcastu Rakety, kde se rozpovídala o skreči Vondroušové, která vzdala na turnaji v Tokiu ve druhém setu duel s Karolínou Muchovou.
Diskuse přitom začala nevinně. "Nikdy není příjemné nastupovat dvakrát v řadě proti stejné soupeřce, to prostě nechcete. Obě trénují na Štvanici, myslím, že jsou kamarádky. Pro Markétu to bylo obzvlášť nepříjemné. S Karolínou prohrála teď v Tokiu, v Ningbo a i velký zápas v Indian Wells," říkala Plíšková.
Pak však bývalá světová jednička přitvrdila. "A opět téma skreč. Pardon, ale myslím si, že se to dnes dalo dohrát. Za mě je to podobné jako Tomáš Macháč v Šanghaji. Možná Markétu něco bolelo, ale spíš si myslím, že Markéta viděla, že nemá šanci, a z tohoto důvodu utkání vzdala. Asi dostanu opět hejt, ale dejte mi ho," pokračovala dvojnásobná grandslamová finalistka.
Asi těžko mohla tato slova zůstat bez odpovědi. "Každý, kdo někdy hrál se zraněním, ví, že někdy prostě nejde pokračovat. Po operaci ramene si tohle uvědomuju dvojnásob. Nechápu, že tohle zpochybňuje někdo, kdo by tomu měl rozumět nejvíc," reagovala Vondroušová.
Vondroušová posílá vyjádření a ukončuje sezonu. Reagovala i na drsnou kritiku Plíškové
Takže – zbytečná slova lounské rodačky, nebo uražená ješitnost Vondroušové? Faktem je, že slova Plíškové byla zcela zbytečná a jen těžko mohla reálně zhodnotit situaci, ve které se její krajanka nacházela.
Nemohla tušit, s jakou bolestí se musela Vondroušová vyrovnávat, a už vůbec ne hodnotit, jestli mohla zápas dohrát, nebo ne. A i kdyby v konečném důsledku měla Plíšková pravdu a sokolovská rodačka byla schopná utkání, byť s problémy, dokončit, otázkou zůstává, proč by to měla dělat.
Vondroušová si v minulosti prošla řadou zdravotních problémů, letošní sezonu nevyjímaje. Pokud ucítila bolest, dost dobře si uvědomila, že pokračovat v utkání může vyústit jen ve dva závěry – oba špatné.
Zaprvé, zdolat Muchovou se zraněním by byla prakticky mission impossible; a zadruhé, pokračovat v utkání mohlo výrazně zhoršit zdravotní problémy, s nimiž se musela vypořádat.
Na druhou stranu Plíšková má na svůj názor právo. A nebojí se ho dát najevo. Často pojmenuje věci tak, jak je opravdu cítí, a které by se jiné hráčky bály prezentovat. To jí bezesporu slouží ke cti. Otázkou však zůstává, jestli někdy není dobré o celé věci více přemýšlet…
