POHLED: Zbytečná slova. Plíšková naštvala Vondroušovou. A není divu…

DNES, 17:00
Téma 24
Ostrá a především naprosto zbytečná. Tak působí slovní přestřelka dvou českých hvězd – Karolíny Plíškové (33) a Markéty Vondroušové (26). Dvou osobností, které se bez diskuse zapsaly do historie českého tenisu. První coby bývalá světová jednička, druhá jako wimbledonská šampionka. I to celou kauzu staví do poněkud smutného světla.
Karolína Plíšková a Markéta Vondroušová na archivním snímku (@ Pavel Mazáč / CNC / Profimedia)

Vše odstartovalo vyjádřením Plíškové v podcastu Rakety, kde se rozpovídala o skreči Vondroušové, která vzdala na turnaji v Tokiu ve druhém setu duel s Karolínou Muchovou.

Diskuse přitom začala nevinně. "Nikdy není příjemné nastupovat dvakrát v řadě proti stejné soupeřce, to prostě nechcete. Obě trénují na Štvanici, myslím, že jsou kamarádky. Pro Markétu to bylo obzvlášť nepříjemné. S Karolínou prohrála teď v Tokiu, v Ningbo a i velký zápas v Indian Wells," říkala Plíšková.

Pak však bývalá světová jednička přitvrdila. "A opět téma skreč. Pardon, ale myslím si, že se to dnes dalo dohrát. Za mě je to podobné jako Tomáš Macháč v Šanghaji. Možná Markétu něco bolelo, ale spíš si myslím, že Markéta viděla, že nemá šanci, a z tohoto důvodu utkání vzdala. Asi dostanu opět hejt, ale dejte mi ho," pokračovala dvojnásobná grandslamová finalistka.

Asi těžko mohla tato slova zůstat bez odpovědi. "Každý, kdo někdy hrál se zraněním, ví, že někdy prostě nejde pokračovat. Po operaci ramene si tohle uvědomuju dvojnásob. Nechápu, že tohle zpochybňuje někdo, kdo by tomu měl rozumět nejvíc," reagovala Vondroušová.

Vondroušová posílá vyjádření a ukončuje sezonu. Reagovala i na drsnou kritiku Plíškové

Takže – zbytečná slova lounské rodačky, nebo uražená ješitnost Vondroušové? Faktem je, že slova Plíškové byla zcela zbytečná a jen těžko mohla reálně zhodnotit situaci, ve které se její krajanka nacházela.

Nemohla tušit, s jakou bolestí se musela Vondroušová vyrovnávat, a už vůbec ne hodnotit, jestli mohla zápas dohrát, nebo ne. A i kdyby v konečném důsledku měla Plíšková pravdu a sokolovská rodačka byla schopná utkání, byť s problémy, dokončit, otázkou zůstává, proč by to měla dělat.

Vondroušová si v minulosti prošla řadou zdravotních problémů, letošní sezonu nevyjímaje. Pokud ucítila bolest, dost dobře si uvědomila, že pokračovat v utkání může vyústit jen ve dva závěry – oba špatné.

Zaprvé, zdolat Muchovou se zraněním by byla prakticky mission impossible; a zadruhé, pokračovat v utkání mohlo výrazně zhoršit zdravotní problémy, s nimiž se musela vypořádat.

Na druhou stranu Plíšková má na svůj názor právo. A nebojí se ho dát najevo. Často pojmenuje věci tak, jak je opravdu cítí, a které by se jiné hráčky bály prezentovat. To jí bezesporu slouží ke cti. Otázkou však zůstává, jestli někdy není dobré o celé věci více přemýšlet…

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

24
Přidat komentář
PTP
22.10.2025 17:44
Bezcenná slova
Říkáš zas a znova
Abych pochopila, abych ti uvěřila
Dívám se ti do očí
Poslouchám tón tvých řečí
Abych pochopila, abych ti uvěřila
Reagovat
Kandinsky1
22.10.2025 17:35
Jen by mě zajímalo, čeho tím výrokem jako chtěla docílit.
Ale asi nad tím vůbec neuvažovala.
Reagovat
aligo
22.10.2025 17:22
Nemohla tušit, s jakou bolestí se musela Vondroušová vyrovnávat, a už vůbec ne hodnotit, jestli mohla zápas dohrát, nebo ne.

Tím bych to uzavřel....
Reagovat
muster
22.10.2025 17:30
nedává to smysl... řekne kravinu a ještě si sama odpoví, že dostane hejty možná úmysl, aby přitáhla lidi na ten její podcast
Reagovat
muster
22.10.2025 17:05
takové věčné dilema, dohrát to. zhoršit si zranění nebo se na to vykašlat a skrečnout...jinak KP si docela naběhla, to ona asi taky rok simulovala
Reagovat
com
22.10.2025 17:04
a furt se to tu bude rozmazavat Uplne zbytecne clanek smile Ale clanek o tom jak byla nastvana Katka kvuli zdejsimu clanku sem nikdo neda ze smile
Reagovat
aligo
22.10.2025 17:21
Také bych ho uvítal
Reagovat
muster
22.10.2025 17:27
jaký článek
Reagovat
Tomas_Smid_fan
22.10.2025 17:39
?
Reagovat
com
22.10.2025 17:55
https://isport.blesk.cz/clanek/blesk-sport/467682/hvezdna-siniakova-se-nastvala-ja-ze-krachuju.html
Reagovat
Kandinsky1
22.10.2025 18:12
Jak zněl ten původní titulek ?
Reagovat
Trojchyba_Mat
22.10.2025 18:14
"Nečekaný krach a komplikace v boji o trůn. Siniaková si další deblové finále nezahraje"
Reagovat
Kandinsky1
22.10.2025 18:34
Dík.
Další hysterka.
Reagovat
Dobry-den
22.10.2025 18:48
Katka nám letos krachuje nějak často.

https://www.tenisportal.cz/zpravy/dalsi-krach-siniakova-se-trapi-i-ve-sve-kralovske-discipline-neuspela-ani-s-vondrousovou-49183/
Reagovat
com
22.10.2025 18:50
tak kdo ji to posle?
Reagovat
muster
22.10.2025 18:18
kdoví, jestli čte i ty naše diskuzní moudra
Reagovat
com
22.10.2025 18:28
tak kdyz se k ni dostal ten clanek odsud, tak si urcite precetla i komentare pod nim
Reagovat
Trojchyba_Mat
22.10.2025 18:29
Kde jsi komentoval jako první ty a ještě jsi blil...
Reagovat
com
22.10.2025 18:33
Není možná, ja mam Kačenku rád smile
Reagovat
Trojchyba_Mat
22.10.2025 18:34
Nezapírej Bleješ furt
Reagovat
Kandinsky1
22.10.2025 18:37
Je to tak
https://www.tenisportal.cz/zpravy/necekana-prohra-a-komplikace-v-boji-o-trun-siniakova-si-dalsi-deblove-finale-nezahraje-52038/#comments
Reagovat
com
22.10.2025 18:41
jo vlastne, ale to bylo tim, ze prijde o post svetovy jednicky a to nase.. nastve
Reagovat
Trojchyba_Mat
22.10.2025 17:39
Tak si ho napiš...
Reagovat
PTP
22.10.2025 17:03
Novotný, ty kecy o Aničce Slováčkový byly taky zbytečný.
Reagovat

