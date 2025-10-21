Vondroušová posílá vyjádření a ukončuje sezonu. Reagovala i na drsnou kritiku Plíškové

Pro Markétu Vondroušovou (26) po včerejší skreči na pětistovce v Tokiu skončila jedna z nejtěžších sezon, během které si prošla hned několika zraněními. "Ukončit sezonu v bolestech jsem rozhodně nechtěla, ale takový je život," napsala na Instagramu. Reagovala také na kritiku Karolíny Plíškové (33), která ji za odstoupení z posledního zápasu kritizovala. "Pardon, ale já si myslím, že se to dalo dohrát," vyjádřila se bývalá světová jednička.
Markéta Vondroušová po dalším zranění ukončila sezonu (@ Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Vondroušová včera skrečovala zápas prvního kola na pětistovce v Tokiu proti Karolíně Muchové. Za stavu 2:6, 0:1 se rozhodla v utkání nepokračovat kvůli bolestem ramene a sezona tak pro ni skončila smutně dalším zraněním. Ještě nedávno totiž léčila koleno, které si poranila během tréninku na US Open, kde po skvělých skalpech Jasmine Paoliniové a Jeleny Rybakinové nenastoupila do čtvrtfinále k souboji se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou a následně si dala pauzu šest týdnů.

Už v úvodu sezony měla Češka zdravotní potíže, musela skrečovat hned první turnaj roku v Adelaide a přišla o Australian Open. Chyběla i na téměř celou antukovou sezonu, ze které stihla jen French Open. Není tak divu, že sezonu označila za jednu z nejsložitějších v kariéře. "Tohle byla možná nejtěžší sezona v mém životě, a to nejen kvůli bolestem. Udržet hlavu vztyčenou, když věci nejdou podle plánu je prostě úplně jiný sport," napsala na Instagram.

"Naučila jsem se, že být zdravá – opravdu zdravá – je to nejdůležitější. Ukončit sezonu v bolestech jsem rozhodně nechtěla, ale takový je život," pokračovala ve svém vyjádření pod příspěvkem, kde zveřejnila fotky především z úspěšných částí její sezony. Vondroušová letos získala svůj třetí kariérní titul na trávě v Berlíně, postoupila mezi osmičku nejlepších na grandslamu v New Yorku a na pětistovce v Abú Zabí.

Bývalá wimbledonská vítězka nezapomněla poděkovat všem svým blízkým, kteří tu pro ni jsou i v těch nejhorších chvílích. "Uvidíme, co bude dál, ale zatím jsem ráda, že jsem tento chaos zvládla," ukončila své vyjádření ohledně letošní sezony. Na instagramu ale ještě zůstaneme.

V jednom z příběhů reagovala i na kritiku, kterou schytala od Karolíny Plíškové. Bývalé světové jedničce se nelíbila skreč z posledního duelu Vondroušové. "Dneska za mě Markéta neměla absolutně šanci, Karolíně Muchové dávám kredit, hrála výborně. A opět téma skreč: Pardon, ale já si myslím, že se to dalo dohrát," vyjádřila se Plíšková. "Možná Markétu něco bolelo, ale spíše si myslím, že viděla, že nemá šanci a z toho důvodu utkání vzdala."

Na to aktuálně 34. hráčka světa pochopitelně reagovala a za odstoupením z utkání si stála. "Každý, kdo někdy hrál se zraněním ví, že někdy postě nejde pokračovat. Po operaci ramene si tohle uvědomuju dvojnásob. Nechápu, že tohle zpochybňuje někdo, kdo by tomu měl nejvíc rozumět," ohradila se Vondroušová.

Je rozhodně pochopitelné, že často zraněná tenistka skrečuje už při prvních bolestech v zápase, aby své zranění, se kterým už byla na operaci výrazně nezhoršila. Navíc se jedná o konec sezony a pro Vondroušovou bude lepší, když se plně zotaví a do nového roku vstoupí v plné síle. Navíc kamarádce Muchové ušetřila alespoň trochu sil do dalšího kola.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Serpens
21.10.2025 12:18
Karolína v tom podcastu poměrně okatě ukazuje (ne tolik Kristýna), jak chladnou individualistkou ve skutečnosti byla. Vztah k ostatním Češkám velmi rezervovaný, až negativní, v případě GS vítězek možná i zamindrákovaný. V hodnocení málokdy chválí (i v případě velkeho uspěchu), zato špatného se najdy vždycky něco. Sympatie naopak chová k těm, kdo se chová podobně odtažitě jako ona (třeba sestry Fruhvirtovy). Teď je teprve vidět, jak skvělý diplomat Pála byl, když ji dostal do FC. Každopádně tam s touhle náturou musela trpět jako pes.
Alien
21.10.2025 12:15
Dobrý den. Nedávno jsem se zamyslel, jak ten čas letí a rozhodl jsem se trošinečku bilancovat. Prosím vás, pomůžete mi dohledat, která z našich stále aktivních hráček nad 30 let nevyhrála žádný GS titul, potažmo turnaj 1000? To je jaksi poslední údaj, co mi vrtá hlavou. Děkuji.
Serpens
21.10.2025 12:21
Pegula, myslím.
Amadeus1
21.10.2025 12:03
Kája z(Loun). Co na srdci, to na jazyku!
aligo
21.10.2025 12:08
Někdo by řekl upřímná a odvážná, někdo by zase řekl netaktní a hloupá
aligo
21.10.2025 11:54
Rozumbrada Plíšková...
George_Renel
21.10.2025 11:33
Jak již jsem psal níže:
Již před lety jsem psal, že sociální inteligence Karolíny je nezvykle nízká. Nyní již je v záporných hodnotách.
Nebo snad je to závist, že Markéta ten wimbledonský GS titul má a ona naň ano jiný GS nikdy nedosáhne?
Blondie
21.10.2025 11:41
Souhlas s tou sociální inteligencí. Ona je hrozně netaktní - což si někteří vykládají jako.... um, odvážná a upřímná vyjádření XD
ludolf
21.10.2025 12:17
Nejen sociální. Sama přiznává, že neví, jak to bylo, ale přesto obviňuje.
Mantra
21.10.2025 11:54
taky jsem psal jinde: je to rodinným zázemím, táta kriminálník, podvodník a manžel spratek, nevěrník a bůhví co ještě - kdy ona to toleruje = morálka nula, to nebude jen na sockách
HAJ
21.10.2025 11:17
Markétu úplně chápu, že nechce riskovat další vleklé zranění po takových zdravotních peripetiích. Bohužel nemají společně s Karolínou a Bárou takovou tělesnou odolnost, která snese takový záhul na úrovni top ten. Ale dík jim za to, co předvedli a já doufám, že ještě předvedou.
Si myslím, že Karolina Plíšková přestřelila, protože nemůže vědět, co je vážné a co není vážné. Ty žvásty o Markétě a o Tomášovi si mohla nechat od cesty.
jackiec
21.10.2025 11:41
A hlavně to říká někdo, kdo dokázal zápasy pěkně odchodit, když jí to nešlo. Třeba neskrečla, ale odchodila to a neudělala metr krok do strany.
HAJ
21.10.2025 11:44
Taky si to pamatuji. Na rozdíl od Maky toho pohybu bylo mnohem, mnohem míň.
