Vondroušová posílá vyjádření a ukončuje sezonu. Reagovala i na drsnou kritiku Plíškové
Vondroušová včera skrečovala zápas prvního kola na pětistovce v Tokiu proti Karolíně Muchové. Za stavu 2:6, 0:1 se rozhodla v utkání nepokračovat kvůli bolestem ramene a sezona tak pro ni skončila smutně dalším zraněním. Ještě nedávno totiž léčila koleno, které si poranila během tréninku na US Open, kde po skvělých skalpech Jasmine Paoliniové a Jeleny Rybakinové nenastoupila do čtvrtfinále k souboji se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou a následně si dala pauzu šest týdnů.
Už v úvodu sezony měla Češka zdravotní potíže, musela skrečovat hned první turnaj roku v Adelaide a přišla o Australian Open. Chyběla i na téměř celou antukovou sezonu, ze které stihla jen French Open. Není tak divu, že sezonu označila za jednu z nejsložitějších v kariéře. "Tohle byla možná nejtěžší sezona v mém životě, a to nejen kvůli bolestem. Udržet hlavu vztyčenou, když věci nejdou podle plánu je prostě úplně jiný sport," napsala na Instagram.
"Naučila jsem se, že být zdravá – opravdu zdravá – je to nejdůležitější. Ukončit sezonu v bolestech jsem rozhodně nechtěla, ale takový je život," pokračovala ve svém vyjádření pod příspěvkem, kde zveřejnila fotky především z úspěšných částí její sezony. Vondroušová letos získala svůj třetí kariérní titul na trávě v Berlíně, postoupila mezi osmičku nejlepších na grandslamu v New Yorku a na pětistovce v Abú Zabí.
Bývalá wimbledonská vítězka nezapomněla poděkovat všem svým blízkým, kteří tu pro ni jsou i v těch nejhorších chvílích. "Uvidíme, co bude dál, ale zatím jsem ráda, že jsem tento chaos zvládla," ukončila své vyjádření ohledně letošní sezony. Na instagramu ale ještě zůstaneme.
V jednom z příběhů reagovala i na kritiku, kterou schytala od Karolíny Plíškové. Bývalé světové jedničce se nelíbila skreč z posledního duelu Vondroušové. "Dneska za mě Markéta neměla absolutně šanci, Karolíně Muchové dávám kredit, hrála výborně. A opět téma skreč: Pardon, ale já si myslím, že se to dalo dohrát," vyjádřila se Plíšková. "Možná Markétu něco bolelo, ale spíše si myslím, že viděla, že nemá šanci a z toho důvodu utkání vzdala."
Na to aktuálně 34. hráčka světa pochopitelně reagovala a za odstoupením z utkání si stála. "Každý, kdo někdy hrál se zraněním ví, že někdy postě nejde pokračovat. Po operaci ramene si tohle uvědomuju dvojnásob. Nechápu, že tohle zpochybňuje někdo, kdo by tomu měl nejvíc rozumět," ohradila se Vondroušová.
Je rozhodně pochopitelné, že často zraněná tenistka skrečuje už při prvních bolestech v zápase, aby své zranění, se kterým už byla na operaci výrazně nezhoršila. Navíc se jedná o konec sezony a pro Vondroušovou bude lepší, když se plně zotaví a do nového roku vstoupí v plné síle. Navíc kamarádce Muchové ušetřila alespoň trochu sil do dalšího kola.
Již před lety jsem psal, že sociální inteligence Karolíny je nezvykle nízká. Nyní již je v záporných hodnotách.
Nebo snad je to závist, že Markéta ten wimbledonský GS titul má a ona naň ano jiný GS nikdy nedosáhne?
Si myslím, že Karolina Plíšková přestřelila, protože nemůže vědět, co je vážné a co není vážné. Ty žvásty o Markétě a o Tomášovi si mohla nechat od cesty.