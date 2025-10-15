Pomalejší kurty na Masters v Paříži. Upravili podmínky pro úspěch Alcaraze a Sinnera?
Poslední letošní tisícovka, která se tradičně koná na konci října v Paříži, letos nabídne hned dvě podstatně velké změny. Podnik se přesune ze známé haly Bercy do větší La Défense Areny, která má kapacitu 17 500 diváků. Z tenisových stadionů je větší už jen centrální kurt US Open, který nese název Arthura Ashe.
Druhá změna už je daleko kontroverznější a potvrzuje nedávná slova tenisové legendy Rogera Federera. "Turnaje dovolily to, aby rychlost kurtů i míčů byla v podstatě každý týden stejná," řekl Švýcar, který neskrýval, že zpomalení povrchu dává výhodu Alcarazovi se Sinnerem. "Přesně takhle ředitelé turnajů přemýšlí. Chtějí, aby se ti dva potkávali ve finále."
Pořadatelé pařížského Masters zpomalení kurtu zdůvodnili tím, že se chtěli, co nejvíce přiblížit podmínkám, které budou na následujícím Turnaji mistrů v Turíně. "Cílem je usnadnit hráčům přechod na závěrečný turnaj sezony," řekl ředitel turnaje Cédric Pioline. Sinnerovi s Alcarazem se však na halovém Masters nikdy nedařilo a tak je možné, že tento krok pořadatelé podnikli, aby zde jeden z nich konečně uspěl.
Se zpomalení kurtů v Paříži rozhodně nebude mít radost ani světová trojka a loňský šampion Alexander Zverev, kterému se letos na jeho poměry tolik nedaří a už vůbec ne proti Italovi se Španělem. Navíc souhlasil se slovy Federera. "Nesnáším, když je rychlost všech kurtů stejná. A vím, že tohle pořadatelé dělají kvůli tomu, aby se na každém turnaji dařilo Jannikovi a Carlosovi," kritizoval rozhodnutí pořadatelů.
Druhý hráč světa Sinner se v posledních dnech nechal slyšet, že do Paříže s největší pravděpodobností nepojede, což hraje do karet právě Alcarazovi, kterému se zde však nikdy nedařilo. Pouze před třemi lety si zde zahrál čtvrtfinále a dál nikdy nedošel. Pomůže mu pomalejší povrch k zisku titulu v pařížské hale?
