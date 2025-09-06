Poslední dva týdny jsem na jedno ucho hluchá, přiznala Anisimovová po finále
Ve wimbledonském finále proti Ize Šwiatekové, kde neuhrála ani game, neměla žádnou šanci. V boji o titul ve Flushing Meadows se pro změnu musela vypořádat s netradičními problémy. "Poslední dva týdny jsem na jedno ucho hluchá," přiznala mladá Američanka a poděkovala fanouškům i svému týmu za podporu.
"Prohra ve dvou grandslamových finále za sebou je super těžká. Myslím, že jsem dnes dostatečně nebojovala za své sny," uvedla kriticky.
Anisimovová nezapomněla pogratulovat Sabalenkové: "Chci poblahopřát Aryně. Jsi neuvěřitelná. Žasnu nad tím, čeho jsi dokázala, a stále dosahuješ. Tvoje výkonnost je neuvěřitelná."
V závěru poděkovala také fanouškům: "Děkuji všem, kteří mě během těchto dvou týdnů přišli podpořit na mém domácím grandslamu. Byly to neuvěřitelné dva týdny. Miluji hraní tady a byl to sen hrát ve finále US Open. Děkuji vám, že se mi to podařilo."
Kritikou na svou adresu ale poražená finalistka nešetřila. "Cítila jsem, že jsem po celý zápas nehrála svůj nejlepší tenis. Byla jsem hodně nervózní, na tom musím ještě pracovat. Přála bych si, abych hrála agresivněji. Ona hrála úžasně, dělala všechno správně a hodně mi to ztížila. To je realita a musím ji přijmout. Možná kdybych víc bojovala, měla bych víc šancí, ale dnes jsem byla trochu v pozadí."
Podle bývalé britské jedničky Laury Robsonové byla Anisimovová k sobě až příliš kritická. "V její tváři často vidíte pocity zmaru a skleslosti. Amanda přitom hrála výborně, pro výhru udělala naprosto všechno, nemá důvod se cítit špatně.“
Po US Open se Anisimovová posune na 4. místo v aktualizovaném žebříčku, Sabalenková zůstává suverénně na první příčce.
