Sabalenková: Grandslamová finále? Myslela jsem si, že mi zaručují vítězství
Na tiskové konferenci se Sabalenková ke svým grandslamovým zápasům vrátila. "Po Australian Open jsem si myslela, že bude nejlepší na vše zapomenout a jít dál. To samé se ale opakovalo na Roland Garros. Tehdy jsem si řekla, že je načase se nad těmi nezdary zamyslet a něco se z toho naučit. Nechtěla jsem, aby se to opakovalo pořád dokola," říkala šampionka.
Cestu z porážek hledala rodačka z Minsku mimo tenisové kurty. "Odpočívala jsem, četla si, chodila do přírody a přemýšlela o tom, proč jsem se v těch dvou finálových zápasech v Melbourne a Paříži nechala ovládnout emocemi. Myslela jsem si, že když se dostanu do finále, znamená to automaticky vítězství. Neočekávala jsem, že soupeřky budou tak bojovat. To byl naprosto špatný způsob myšlení," vysvětluje Sabalenková.
To v newyorském finále změnila. "Snažila jsem se za každou cenu kontrolovat své emoce. Nechtěla jsem se nechat jimi řídit, ať už se v zápase stane cokoli. Mým cílem bylo jednoduše bojovat o každý bod, bez ohledu na situaci. Musela jsem se soustředit jen na sebe a na to, co mám udělat, abych zápas vyhrála. Poučila jsem se a doufám, že pokud budu hrát další finále, zvládnu své myšlení znovu."
Velkou roli v její kariéře hraje i vzpomínka na otce. "Když zemřel, bylo to pro mě i rodinu velmi těžké období. Rozhodla jsem se ale, že to vezmu jako motivaci k tomu, abych se zapsala do historie naší rodiny. Věřím tomu, že na mě dává shora pozor."
Dvojnásobná šampionka US Open se rozpovídala také o duševním zdraví. "Čtyři nebo pět let pracuji s psycholožkou. Zpočátku mi hodně pomohla, zejména v pochopení, že všechno je možné, když věnujete svůj čas a život svým snům. Pak jsem si ale uvědomila, že jsem na ni příliš závislá. Myslela jsem si: ‚Ona mě musí napravit, ona musí dát odpověď.‘ Nechtěla jsem převzít zodpovědnost za své činy a dělala jsem stejné chyby pořád dokola."
Zlom podle jejích slov nastal, když se rozhodla spolehnout sama na sebe. "V určitém okamžiku jsem pochopila, že musím převzít zodpovědnost a přijít na to sama – přemýšlet, analyzovat a lépe se pochopit. Bylo to správné rozhodnutí. Možná jednou zase pocítím, že potřebuji někoho, s kým bych si mohla promluvit, ale teď jsem hrdá na to, že jsem dokázala převzít zodpovědnost. Hodně mi to pomohlo lépe pochopit, kdo jsem, a proto teď pod tlakem zvládám své emoce mnohem lépe."
Úspěšná obhajoba! Sabalenková si podmanila US Open, slaví čtvrtý grandslamový titul
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře