Úspěšná obhajoba! Sabalenková si podmanila US Open, slaví čtvrtý grandslamový titul

VČERA, 21:45
Aktuality 90
US OPEN - Aryna Sabalenková (27) se dočkala. Ve finálovém zápase US Open porazila domácí tenistku Amandu Anisimovovou (24) ve dvou setech 6:3, 7:6 a obhájila tak loňský titul. Pro úřadující světovou jedničku jde zároveň o zisk čtvrtého grandslamového titulu kariéry. Anisimovová si tak po nezdaru v boji o titul ve Wimbledonu připsala další finálovou porážku na turnajích velké čtyřky.
Aryna Sabalenková obhájila na US Open titul (TIMOTHY A.CLARY / AFP / AFP / Profimedia)

Sabalenková – Anisimovová 6:3, 7:6

Źádné vyčkávání. Hned od úvodních výměn se hrál v aréně Arthura Ashe agresivní tenis z obou stran. Na hraně maximálního rizika hrající Anisimovová si už v prvním gamu při podání Sabalenkové vypracovala tři brejkboly, ani jeden však neproměnila.

Nabuzená Američanka toho mohla vzápětí litovat. Vítězné míče střídala s nevynucenými chybami, díky tomu ztratila hned své úvodní podání a nabrala manko 0:2.

Anisimovová však nadále zůstala věrná sázce na maximální agresivitu. Díky výborným returnům k základní čáře vzala světové jedničce servis, brejk vzápětí potvrdila a bylo vyrovnáno.

Že tenistka s ruskými kořeny hodila veškeré vzpomínky na zpackané wimbledonské finále za hlavu, potvrzovala i nadále, když podruhé v řadě uspěla na returnu a poprvé v zápase šla do vedení 3:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Divoký úvod utkání však pokračoval. Anisimovová tentokrát získaný servis nepotvrdila a po necelé půlhodině hry svítilo na ukazateli skóre 3:3.

Klíčový moment první sady přišel za stavu 4:3 pro Bělorusku, kdy Anisimovová při svém podání spáchala dvě dvojchyby v řadě a výrazně tak pomohla své soupeřce do vedení 5:3.

Sabalenková si už nabídnutou příležitost ujít nenechala, set za 38 minut hry získala 6:3 a šla do vedení 1:0.

I do druhého setu vstoupila lépe rodačka z Minsku. Anisimovová si s velkými problémy ještě uhájila vlastní servis, o chvíli později se jí to už ale nepovedlo a úřadující šampionka šla do vedení 3:1.

Světová devítka ale zápas nezabalila. V pátém gamu čistou hrou vzala Sabalenkové podání a bylo vyrovnáno.

Anisimovová se ale příliš nemohla spolehnout na svůj servis. Dvojchybami své soupeřce značně zjednodušovala situaci a vzápětí to byla znovu ona, kdo neuspěl na podání.

Dramatická bitva však pokračovala. Sabalenková nevyužila vedení 5:3, Američanka k nadšení domácího publika hrou na maximální riziko srovnala na 5:5. O osudu druhé sady tak musela nakonec rozhodnout zkrácená hra.

V ní byla jednoznačně lepší světová jednička. Nervózně působící a chybující Anisimovová tie-break ztratila poměrem 3:7 a po výsledku 6:3, 7:6 se z obhajoby titulu mohla radovat Sabalenková.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
uztoje
07.09.2025 00:11
Jsem usnul. To je tam vyhlaseni z nějakého mistrovství Ruska na Eurosportu dle těch obličejů?
Tomas_Smid_fan
07.09.2025 00:17
soudrh Lukašenko tam asi vyslal delegaci.
Tomas_Smid_fan
07.09.2025 00:10
Děkuji streamu za včasný výpadek, který mě ušetřil sladkého úsměvu Xeny u sítě
Stippy
07.09.2025 00:28
Jděte se vycpat.
hanz
07.09.2025 00:04
Tohleto už Nabušenou zlomí...
bardunek666
07.09.2025 00:04
Obrovská gratulace Arynce. No zatrnulo mi, ale TB to naštěstí pojistil. Letos mohla klidně mít 3 GS, nakonec jen jeden, ale ten nejdůležitější. Další prohra ve finále by byla velmi bolestivá. Takže zasloužená pozice světové jedničky.
Ať se daří v Asii. Ještě chybí titul z TM!!!
Random33
07.09.2025 00:00
Velkej rozdil, jak brala 2 prohrane finale Paolini (vicemene s usmevem) a ten uzlicek nervu a zhrouceni Anisimova. Pritom je mlada, muze se jeste zlepsovat. Ale ten ceremonial ve dinale Wimbledonu, kde se 5 vterin tlemila a 5 vterin bulela, ukazal, ze tenhle material bude velmi tezky stabilizovat a dokoucovat az k tomu celkovymu vitezstvi.
Mac
07.09.2025 00:16
tak pro paolini finale je spis necekany uspech, i kdyz 2x po sobe. kdezto anissima ma vetsi potencial si to vyhrat sama svoji hrou... ostatne jsem presvedcen, ze jeste neco vyhraje...
RFanousek
07.09.2025 00:00
Anisimová měla tři setboly už v prvním gamu, to je asi první v historii.
com
07.09.2025 00:01
to se musi zkopirovat, nez to smazou

Na hraně maximálního rizika hrající Anisimovová už v prvním gamu při podání Sabalenkové vypracovala tři setboly, ani jeden však neproměnila. smilesmile
rili
07.09.2025 00:03
Otmar
07.09.2025 00:00
Znamenitý tenis, Aryna o málo lepší a vyhrála po zásluze. Amandě patří dík a uznání za to, že hrála skvělý tenis nejen dnes, ale i v předchozích špílech s Igou a Naomi. Dobrý to bylo, holky!
farr
07.09.2025 00:03
Asi jsme se každý koukali na jiný zápas , ale tolik DF a FH vyloženě slaboučký. Zas to neusla( i když už to bylo o krapítek lepší než na Anglii )umí hrát určitě lepší tenis. Sabalenka chytře ji nechala vyházet. Asi nejsnazší GS finále které vyhrála, ale kdo jiný by si to zasloužil než jednička.
Stippy
07.09.2025 00:28
farr
06.09.2025 23:58
Já ty SF neviděl, ale ve finále měla hrát teda spíš střelená labuda Vosaka, ta by sehrála dustojnější match. Mě tahle labilní Anisima fakt nebaví, ta už tuplem jen tak nevyhraje GS. Samá chyba nic moc tenis hezkých výměn pomálu. Ale Aryna zaslouženě v sezóně hrála nejstabilnější tenis, kdyby neměla aspoň jeden GS nebylo by to normální. Obhajoba USO je ale teda majstrštyk Tak ale už se těšme na zítra na pořádný tenis.
Liverpool22
07.09.2025 00:32
Ano - Aryna si za letošní sezónu GS titul zaslouží i když také dnes byla nervní. Pokud by tam byla Naomi možná by opět prohrála. Amanda opět finále nezvládla v hlavě, od začátku nervní což bylo vidět i dle řeči těla - prostě se nedokázala uvolnit.
frenkie57
06.09.2025 23:55
Amazonka to zvládla a asi po zásluze, byla prostě lepší. Amandy je mně líto, prohrát dvě finále v řadě bolí, svě by k tomu mohla říci třeba Paolinni. Takže gratulace, Aryno, i když mi drobet skřípou zuby.
Liverpool22
07.09.2025 00:28
Aryna po zásluze bere titul. Amanda to opět nezvládla psychicky což bylo vidět v TB. Holt finále GS to je úplně jiná disciplína - nápor na hlavu. smile
Tomas_Smid_fan
06.09.2025 23:46
TB - to nevypadá dobře
com
06.09.2025 23:44
chceme treti set smile Ale taky chceme jit uz spat
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.09.2025 23:48
řešení to má, ale asi nepřijde...
com
06.09.2025 23:56
Anisimovic - dve prohrany finale, stejne jako Karolina

Dobrou s kobrou
Tomas_Smid_fan
07.09.2025 00:07
Oin
06.09.2025 23:42
Tak co, bude slečna Hejkalová zase močit do poháru?
farr
06.09.2025 23:40
Sabalenka je fakt tenisová jednička na baterky trumfnout uzlíčkek nervů a předvést takový blikanec místo aby doservírovala fakt to je teda vizitka WTA. Ať se pak nikdo nediví, že prohráva tolik finále...
Patik
06.09.2025 23:40
Amanda..
Chcel som byť tvoj amant a aj keď asi prehras síce pobozkam ťa na smutné líce..ale pozerám že ešte zivis šancu k nášmu spoločnému.. víťaznému tancu..
frenkie57
06.09.2025 23:39
Amanda teď zahrála výborně a pomohla i Aryna zkaženou smečí. Tak polď, holka, nandej jí to.
pantera1
06.09.2025 23:44
Možná bude třetí set
frenkie57
06.09.2025 23:46
Ale fakt jenom možná, TB je velká loterie.
Orgasmator
07.09.2025 00:02
Velká Sabalenka 19. vyhraný TB v řadě, nejvíce v Open éře ženské
Tomas_Smid_fan
07.09.2025 00:12
už by bylo na čase, aby začala hrát s chlapama
frenkie57
06.09.2025 23:22
Řekne mi někdo, co to mají někteří diváci v uchu za ty modré krabičky s tkalounem? Díky.
Tomas_Smid_fan
06.09.2025 23:37
bych si tipnul, že můžou poslouchat komentář z kurtu.
Georgino
06.09.2025 23:10
Hned první odstavec perla. Mít tři setbally v prvním gemu, to je unikát.
Tomas_Smid_fan
06.09.2025 23:39
frenkie57
06.09.2025 23:41
Stippy
06.09.2025 23:00
Nechoďme kolem horké kaše: jsou to obě krásný holky.
zfloyd
06.09.2025 23:05
obě jsou pěkně prsatý
annah
06.09.2025 23:09
Amanda je navrch (mírně řečeno) velmi nehezká.
Patik
06.09.2025 23:10
Krása je subjektivna.
frenkie57
06.09.2025 23:12
Hmm, jako týnka se mně líbila o dost více. Teď je taková divně robustní. A ty vnady? Nechtěl bych je vidět ze šajsky venku. Nicméně fandím jí, ať to urve. Aryna má už titulů dost a ještě dost jich vyhraje.
Random33
06.09.2025 23:21
Davam ji max 4 roky. Myslim, ze do nejakych 35 nebude ani nahodou hrozbou WTA
frenkie57
06.09.2025 23:24
V 35-i už bude mít kariéru dávno za sebou.
Random33
06.09.2025 23:36
Chtel jsem rict, ze v ni nevidim Serenu, aby vyhrala grandslam v 35 letech.
frenkie57
06.09.2025 23:42
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.09.2025 23:39
finalistky?
zfloyd
06.09.2025 23:00
jak jsem psal odpoledne , rozhodnou nervy , Amanda měla velké nervy už s Osakou , jen tak tak tu koncovku dohrála a teď je o kolo výše a bude to ještě horší , není to na ní tolik vidět , ale řeč těla nelže
Liverpool22
06.09.2025 23:15
frenkie57
06.09.2025 23:20
Jj Amanda nemá herně problém, ale ona je prostě nervus. Což je normální, ne každý den je člověk ve finále majoru. Jak říkáš, rozhodnou to ty nervíky. A obávám se, hlavně díky zkušenostem, že to urve Aryna. Ne, že bych jí to přál, fandím Amandě.
Dovodo6
06.09.2025 22:45
To je souboj jak Rocky vs. Ivan Drago
zfloyd
06.09.2025 22:49
Random33
06.09.2025 22:41
Ta umpirova rozhodci metamorfuje v kachnu.
Patik
06.09.2025 22:43
chcel som to sem napísať..pritom to bola pekná ženská..strašné.. prečo..
Random33
06.09.2025 22:45
Zajimalo by me, jestli to delaj kvuli sobe a nebo kvuli nekomu. Ja bych se ji a dalsich podobnych normalne lekl, kdybych ji mijel.
Patik
06.09.2025 22:51
Myslím že aj pre seba aj kvôli iným..každopádne je to choré a neprirodzené..
Tomas_Smid_fan
06.09.2025 23:45
smile třeba ráda kouří nebo musí... Žádné jiné rozumné vysvětlení pro to nemám.
pantera1
06.09.2025 22:52
Možná je náruživá fajčiarka .
Patik
06.09.2025 22:55
A čo fajčí..osie hniezda ?
pantera1
06.09.2025 22:56
Jj vyčoudila včelín jako Evelyn .
Patik
06.09.2025 22:57
Harperova ?
pantera1
06.09.2025 22:59
Jasně, klinika doktora Šenkmena nezahálí
pantera1
06.09.2025 23:02
Myslím, že Cirkulárka Amandu zařízne. Ale je to finále. Chce to tři sety. Amanda musí máknout .
Patik
06.09.2025 23:06
Nepokračuj Alan..Amanda zareze cirkularku...
pantera1
06.09.2025 23:12
Uvidíme, ale myslím, že dojde na má slova. Titul poletí přes oceán
frenkie57
06.09.2025 23:15
To nesmí, Amazonka má už GS titulů dost, občas může pustit nějaký někomu jinému.
Ale popravdě? Asi to neklapne, okružní pila je přeci jenom o něco lepší.
pantera1
06.09.2025 23:18
Koukám jen po očku. Dívám se na Doyla s Bodiem. Ale ano Aryna už to nepustí.
Patik
06.09.2025 23:19
Vyzerá to zatiaľ tak (povedané veľmi smutným tónom hlasu).
pantera1
06.09.2025 23:20
Já jsem byla smutná včera .
frenkie57
06.09.2025 23:28
Také jsem smuten, ale ne zase až tak moc. Je mně to víceméně šumák, když tam není nikdo z našich.
Patik
06.09.2025 23:34
Veď jasné to ja len..kecam..
frenkie57
06.09.2025 23:16
Čeho?
pantera1
06.09.2025 23:19
Však ty víš
frenkie57
06.09.2025 23:25
Hmm, vím.
Tomas_Smid_fan
06.09.2025 23:45
aha, som sa oneskoril...
pantera1
06.09.2025 23:47
Využila jsem toho, že je po 22 hodině, tak můžeme trošku divočit
frenkie57
06.09.2025 23:07
Nejspíše měla mindrák z tzv. rybích rtů. Laždopádně to přehnala a teď má pysky jak pornoherečka. Děs běs. Jinak by to byla pohledná ženská. Holt, jak se říká, kdo chce kam, pomozme mu tam.
Patik
06.09.2025 22:38
Teda ten backhand Amandy ..to sú krásne priamky..buum..ale celkovo tie údery sú občas dobre šupy..krása..
Patik
06.09.2025 22:39
Vau..thank you very much..
Tomas_Smid_fan
06.09.2025 22:34
wow! to byl nazec!
Tomas_Smid_fan
06.09.2025 22:17
Amanda má v příjmení o jedno ov navíc, tak snad převaha v češtinském paskvilu pomůže
Patik
06.09.2025 22:10
Amande držím palce čo ju isto povzbudí a ak vyhrá dám jej božtek na líčko čo je pre ňu rozhodne tou najväčšou motiváciou dnešný večer.
Drzymalski
06.09.2025 22:06
Slovanské finále mírně namixované Amerikou. Ať vyhraje lepší. Přeji to oběma.
Liverpool22
06.09.2025 22:09
smile smile
Stippy
06.09.2025 22:58
Liverpool22
06.09.2025 21:55
New Jersey Devils - Dinamo Minsk. V hokeji by byl favorit jasný - Jersey, ale dnešní tenisové finále je hodně nečitelné a šance jsou vyrovnané. Ať je to hlavně pěkný tenis
Dovodo6
06.09.2025 21:48
Granollers 39 let, Zeballos 40 let, letošní vitězové US Open
Toliko ke zdejším chytrolínům tvrdící, že po 37 se nedá vyhrát GS
Reagovat
com
06.09.2025 21:57
ale tady se maji komentovat ženy smile
Patik
06.09.2025 22:05
Ale to je GS v exibicii..to je nič.
Drzymalski
06.09.2025 22:09
Debl je jiný sport než tenisový singl. Stačí vidět tyhle veterány nebo chlapy s cíchou (Pavlásek).
paddy
06.09.2025 22:10
smiř se s tím, nebudeš se tak trápit smile

nejstarší vítězové
dvouhra Rosewall 37r, čtyřhra Bopanna 43r
dvouhra S. Williams 35r, čtyřhra L. Huber 38r
mix Navrátilová 49r (dvouhra a debl 33r)

v deblu nepotřebuješ moc běhat smile
TOPlist