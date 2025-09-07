Úspěšná obhajoba! Sabalenková si podmanila US Open, slaví čtvrtý grandslamový titul
Sabalenková – Anisimovová 6:3, 7:6
Źádné vyčkávání. Hned od úvodních výměn se hrál v aréně Arthura Ashe agresivní tenis z obou stran. Na hraně maximálního rizika hrající Anisimovová si už v prvním gamu při podání Sabalenkové vypracovala tři brejkboly, ani jeden však neproměnila.
Nabuzená Američanka toho mohla vzápětí litovat. Vítězné míče střídala s nevynucenými chybami, díky tomu ztratila hned své úvodní podání a nabrala manko 0:2.
Anisimovová však nadále zůstala věrná sázce na maximální agresivitu. Díky výborným returnům k základní čáře vzala světové jedničce servis, brejk vzápětí potvrdila a bylo vyrovnáno.
Že tenistka s ruskými kořeny hodila veškeré vzpomínky na zpackané wimbledonské finále za hlavu, potvrzovala i nadále, když podruhé v řadě uspěla na returnu a poprvé v zápase šla do vedení 3:2.
Divoký úvod utkání však pokračoval. Anisimovová tentokrát získaný servis nepotvrdila a po necelé půlhodině hry svítilo na ukazateli skóre 3:3.
Klíčový moment první sady přišel za stavu 4:3 pro Bělorusku, kdy Anisimovová při svém podání spáchala dvě dvojchyby v řadě a výrazně tak pomohla své soupeřce do vedení 5:3.
Sabalenková si už nabídnutou příležitost ujít nenechala, set za 38 minut hry získala 6:3 a šla do vedení 1:0.
I do druhého setu vstoupila lépe rodačka z Minsku. Anisimovová si s velkými problémy ještě uhájila vlastní servis, o chvíli později se jí to už ale nepovedlo a úřadující šampionka šla do vedení 3:1.
Světová devítka ale zápas nezabalila. V pátém gamu čistou hrou vzala Sabalenkové podání a bylo vyrovnáno.
Anisimovová se ale příliš nemohla spolehnout na svůj servis. Dvojchybami své soupeřce značně zjednodušovala situaci a vzápětí to byla znovu ona, kdo neuspěl na podání.
Dramatická bitva však pokračovala. Sabalenková nevyužila vedení 5:3, Američanka k nadšení domácího publika hrou na maximální riziko srovnala na 5:5. O osudu druhé sady tak musela nakonec rozhodnout zkrácená hra.
V ní byla jednoznačně lepší světová jednička. Nervózně působící a chybující Anisimovová tie-break ztratila poměrem 3:7 a po výsledku 6:3, 7:6 se z obhajoby titulu mohla radovat Sabalenková.
Výsledky dvouhry žen na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
