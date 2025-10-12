Předpověděl Vacherot svůj životní úspěch? Šílená jízda může začít kdykoli, napsal před odletem
Vacherot na Masters v Šanghaji napsal příběh, ve kterém ukázal, že v tenise se může stát opravdu všechno. Hráč z Monaka byl až devátým náhradníkem do kvalifikace, přesto se rozhodl na turnaj dorazit a zkusit své štěstí. Nakonec se postaral o obrovské překvapení a stal se šokujícím šampionem.
Pokud by mu turnaj nevyšel, měl v plánu start na některém z asijských challengerů. Místo toho však zažil nejlepší dva týdny své kariéry. "Nad tímhle turnajem jsem přemýšlel, protože jsem věděl, že je to jediný velký turnaj do konce roku, na který se mohu dostat. Snažil jsem se tu splnit svůj cíl a dostat se do TOP 100," odkryl Vacherot své cíle před začátkem tisícovky.
Ještě, než se na turnaj vydal, napsal na instagramu zprávu, která se po jeho vítězství rozšířila na všech sociálních sítích a zdálo se, jako by svůj největší kariérní úspěch předpověděl. "Zkusím svoji šanci v kvalifikaci Šanghaje, protože šílená jízda může začít kdykoli." A tak se i stalo.
"Když jsem sem přiletěl, ani nebylo jisté, že se do turnaje dostanu. Dozvěděl jsem se to až den před začátkem kvalifikace," objasnil situaci, ve které byl 204. hráč světa před startem turnaje. Hned úvodní set v kvalifikaci prohrál a musel otáčet. Po dvou obratech se však dostal do hlavní soutěže a jeho jízda nabrala na obrátkách.
Poté vyřadil Srba Lasla Djereho a následně si připsal premiérový skalp hráče TOP 20 Alexandera Bublika. Po skreči Tomáše Macháče postoupil do osmifinále a dorovnal národní maximum na takto prestižní akci. Po výhře nad Tallonem Griekspoorem si zajistil posun do elitní stovky a tím splnil svůj cíl, který si do konce roku stanovil.
Ještě více šokující byly jeho výhry nad Holgerem Runem a nejúspěšnějším hráčem historie Novakem Djokovičem. Až pohádkový příběh završil emotivním vítězstvím nad svým bratrancem a dalším nečekaným finalistou Arthurem Rinderknechem. Stal se nejníže postaveným šampionem na Masters v historii a prvním hráčem z Monaka, který vyhrál turnaj ATP. Jeho úspěch je ještě více překvapující, když v těžkých podmínkách musel pět ze sedmi duelů otáčet.
Díky šokujícímu triumfu v žebříčku vyletěl o 164. příček a je v TOP 40. Zajistil si tak start na všech turnajích ATP v následujícím roce a pokud ještě nějaké body do konce sezony přidá, mohl by být nasazený na grandslamových turnajích. Zároveň si během jednoho turnaje vydělal téměř dvojnásobek peněz než za svoji dosavadní kariéru.
Není žádný poražený, jen dva vítězové, říkal po šokujícím triumfu dojatý Vacherot
