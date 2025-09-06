Překvapivý tah. V Soulu budu hrát debla s Bárou, říká Siniaková

Kateřinu Siniakovou (29) porážka ve finále čtyřhry na US Open bolela, a když nebude její americká spoluhráčka Taylor Townsendová (29) na turnajích, vrátí se k Barboře Krejčíkové (29). Obě spojí síly v polovině září v Soulu. Devětadvacetiletá Siniaková to řekla Radiožurnálu Sport a webu Tenisovysvet.cz poté, co v pátek s Townsendovou podlehly kanadsko-novozélandské dvojici Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová 4:6, 4:6.
Kateřina Siniaková se v Soulu představí po boku Barbory Krejčíkové (@ Radek Vebr / MFDNES + LN / Profimedia)

"Bohužel asi nemůžu vyhrát všechno," uvedla rodačka z Hradce Králové. "Porážka samozřejmě bolí. US Open je pro mě trošičku zakleté, ale přesto jsme byly ve finále. A zápasy jsem si užila. Doufám, že se příště vrátíme silnější," podotkla.

Siniaková s Townsendovou, které plnily roli nasazených jedniček, usilovaly o třetí společný titul. Triumfovaly na letošním Australian Open a vloni ve Wimbledonu. Česká teniska mohla vybojovat jedenáctý grandslamový titul z ženské čtyřhry a druhý na US Open. S Dabrowskou a Routliffeovou ale prohrály za necelou hodinu a půl. Neoplatily jim tak loňskou porážku z finále Turnaje mistryň.

"Soupeřky zahrály lépe v důležitých momentech, obzvlášť na returnu méně chybovaly. Mrzí nás, že nemáme hlavní trofej, ale turnaj byl super. Budeme na sobě pracovat dál, nechaly jsme tam všechno," uvedla Siniaková.

S grandslamovou sezonou byla druhá deblistka žebříčku spokojená. Vedle výsledků s Townsendovou vybojovala letos ve Wimbledonu také titul ze smíšené čtyřhry. V londýnském All England Clubu triumfovala po boku Nizozemce Sema Verbeeka.

"Jsem ráda, že jsem všechny grandslamy odehrála, že jsem byla zdravá. Titul z ženské čtyřhry tam byl, takže je to dobrý. Austrálii jsme odehrály skvěle. Se sezonou jsem spokojená," hodnotila Siniaková.

S Townsendovou plánuje hrát dál deblové soutěže. Pro turnaj v Soulu, který je na programu od 15. do 21. září, se však domluvila na spolupráci s Krejčíkovou. Olympijské šampionky z Tokia 2021, které společně získaly sedm grandslamových titulů, si zahrají poprvé od loňské olympiády v Paříži. "Velké turnaje budu hrát s Taylor. Ale v Soulu ona nebude, takže tam budu hrát s Bárou," vysvětlila Siniaková.

Siniaková s Townsendovou předvedly slabý výkon a třetí společný grandslam nezískaly

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
HAJ
06.09.2025 20:50
Třeba rostou nástupkyně JK+AK vyhrály čtyřhru juniorek
Reagovat
com
06.09.2025 20:05
Ale o tom zde už dobrý týden hovoříme, Mlho!
Reagovat
GaelM
06.09.2025 20:02
Aspoň nějaká šance na návrat na deblový trůn. Bude nejspíš potřeba turnaj vyhrát, ale je to jen 500 a nejspíš nebude nijak skvěle obsazená. Takže tolik nevadí ani to, že Bára nemá pořádný žebříček a tím pádem budou nejspíš nenasazené.

Pak už následují tisícovky, které si TT asi nenechá ujít. Takže na návrat na post světové jedničky bude pravděpodobně do konce roku už jen tato jedna šance... a v lednu pak odepisují titul na AO, takže je velmi pravděpodobné, že dál už nebude jedničkou ani jedna z nich.
Reagovat
com
06.09.2025 20:07
tak loni byla Townsendka jen v Pekingu, treba se letos bude zase flákat smile
Reagovat
tommr
06.09.2025 20:39
pro Townsend je to ale spíš výhoda protože tak v Asii nic neobhajuje zatímco Katka musí obhajovat loňské semifinále z Wuhanu (390 bodů) ...
Reagovat

