Překvapivý tah. V Soulu budu hrát debla s Bárou, říká Siniaková
"Bohužel asi nemůžu vyhrát všechno," uvedla rodačka z Hradce Králové. "Porážka samozřejmě bolí. US Open je pro mě trošičku zakleté, ale přesto jsme byly ve finále. A zápasy jsem si užila. Doufám, že se příště vrátíme silnější," podotkla.
Siniaková s Townsendovou, které plnily roli nasazených jedniček, usilovaly o třetí společný titul. Triumfovaly na letošním Australian Open a vloni ve Wimbledonu. Česká teniska mohla vybojovat jedenáctý grandslamový titul z ženské čtyřhry a druhý na US Open. S Dabrowskou a Routliffeovou ale prohrály za necelou hodinu a půl. Neoplatily jim tak loňskou porážku z finále Turnaje mistryň.
"Soupeřky zahrály lépe v důležitých momentech, obzvlášť na returnu méně chybovaly. Mrzí nás, že nemáme hlavní trofej, ale turnaj byl super. Budeme na sobě pracovat dál, nechaly jsme tam všechno," uvedla Siniaková.
S grandslamovou sezonou byla druhá deblistka žebříčku spokojená. Vedle výsledků s Townsendovou vybojovala letos ve Wimbledonu také titul ze smíšené čtyřhry. V londýnském All England Clubu triumfovala po boku Nizozemce Sema Verbeeka.
"Jsem ráda, že jsem všechny grandslamy odehrála, že jsem byla zdravá. Titul z ženské čtyřhry tam byl, takže je to dobrý. Austrálii jsme odehrály skvěle. Se sezonou jsem spokojená," hodnotila Siniaková.
S Townsendovou plánuje hrát dál deblové soutěže. Pro turnaj v Soulu, který je na programu od 15. do 21. září, se však domluvila na spolupráci s Krejčíkovou. Olympijské šampionky z Tokia 2021, které společně získaly sedm grandslamových titulů, si zahrají poprvé od loňské olympiády v Paříži. "Velké turnaje budu hrát s Taylor. Ale v Soulu ona nebude, takže tam budu hrát s Bárou," vysvětlila Siniaková.
