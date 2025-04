Přemožitel Kopřivy to dotáhl až k titulu. Darderi v Marrákeši slaví druhou trofej

19:11

Česku chybí hvězdy, kapitán Pála oslovil Šafářovou

Karolína Muchová a Kateřina Siniaková se nezúčastní kvalifikace o postup do finálového turnaje o Pohár Billie Jean Kingové. Zraněnou Sáru Bejlek by v nominaci mohla překvapivě nahradit Lucie Šafářová. Média o tom dnes informoval kapitán Petr Pála. Kvalifikační skupina, v níž Češky narazí na Brazílii a Španělsko, se uskuteční od 10. do 12. dubna v Ostravě. Více informací najdete v článku.