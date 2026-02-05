Prestižní podnik přijde o velký seznam hvězd. Kvůli zranění se odhlásila i Vondroušová

Už v neděli začne jedna z tradičních únorových tisícovek na Blízkém východě. Do Dauhá však letos nepřijede hned několik předních světových hráček. Z turnaje odstoupily Aryna Sabalenková (27), Jessica Pegulaová (31), Madison Keysová (30), Belinda Bencicová (28) či Naomi Ósakaová (28). Chybět bude i Markéta Vondroušová (26), která stále nedoléčila zranění ramene. Na podniku by neměly chybět přední české hráčky v čele s Lindou Noskovou (21) a hrát bude i Karolína Plíšková (33).
Markétu Vondroušovou na turnaje stále nepustí zraněné rameno (@ Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Tradičně hvězdně obsazený podnik WTA 1000 v Dauhá, který je prvním ze dvou velkých únorových turnajů na Blízkém východě, se letos bude muset obejít bez několika elitních světových tenistek. Mnoho hráček trápí nějaké zranění anebo potřebují více odpočinku po náročném úvodu roku v Austrálii.

Do Kataru nedorazí světová jednička Sabalenková, Američanky Pegulaová, Keysová a Iva Jovicová, nemocná Švýcarka Bencicová či Ósakaová, kterou stále trápí zranění břišních svalů, kvůli kterému odstoupila už z Australian Open, a další tenistky.

Na dlouhém seznamu odhlášených je také Vondroušová. Často zraněná Češka kvůli bolestem ramene odstoupila z lednového podniku v Adelaide, vynechala grandslam v Melbourne a problém stále ještě úplně nedoléčila. V Dauhá navíc loni dohrála hned v prvním kole, takže ji výrazný propad žebříčkem zatím nečeká.

Z českých hráček by se na první letošní tisícovce měly představit Nosková, Karolína Muchová, Marie Bouzková, Barbora Krejčíková, na chráněný žebříček bude startovat Plíšková. V kvalifikaci se pokusí uspět Kateřina Siniaková a Tereza Valentová.

Hlavními favoritkami budou světová dvojka Iga Šwiateková a loňská šampionka Amanda Anisimovová. Neměla by chybět ani vítězka letošního Australian Open Jelena Rybakinová či Američanka Coco Gauffová.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
PTP
05.02.2026 11:37
U některých hráček by mělo být v závorce spíš (head)
Reagovat
aligo
05.02.2026 11:29
Pegula je evidentně mladičká na 21 však nevypadá pane Hájku
Reagovat
Serpens
05.02.2026 11:26
Koordinovaný protest proti nabitému kalendáři?
Reagovat
PTP
05.02.2026 11:08
Na chráněný žebříček bude startovat Plíšková, ale asi (se) nechytne.
Vondroušové se uzdraví rameno, až si nechá odstranit tetování.
Reagovat
jeronym
05.02.2026 11:23
Má milovaná, proč chodí taková ztetovaná?
Věčně se ptám, chovám i dále však lásku k ní...
Nebot ten, kdo Wimbledon vyhral
stava se prakticky nedotknutelnym...
Reagovat

Nový komentář

