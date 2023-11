Preview: Djokovič zaútočí na 40. trofej z Masters. V cestě stojí Dimitrov čekající šest let na titul

V rámci sedmého hracího dne Rolex Paris Masters se rozhodne o vítězi letošního ročníku posledního Masters sezony. Nejúspěšnější hráč turnaje Novak Djokovič bude útočit na svůj sedmý triumf v hale Bercy a také jubilejní 40. trofej z největších podniků ATP. Ve finále se utká s Grigorem Dimitrovem, který může na Masters triumfovat podruhé a také ukončit čekání na první titul od Turnaje mistrů 2017.

Novak Djokovič (1.) - Grigor Dimitrov (17.) | Court Central (15:00 SEČ)

Novak Djokovič zase jednou ukázal, že má prostě proti většině kolegů na tour psychickou převahu. V semifinále se skvěle hrajícím členem TOP 5 světového pořadí Andrejem Rubljovem měl sice potíže, ale po prohraném úvodním dějství vytáhl v klíčových momentech svůj nejlepší tenis a nezastavil ho ani problém se zády, kvůli němuž se nechal mezi druhým a třetím setem ošetřovat.

Šestatřicetiletý Srb odehrál před cestou do Paříže jen jeden soutěžní zápas po triumfu na US Open a není ve francouzské metropoli v nejlepší kondici. Sám přiznal, že ho v posledních dnech trápí žaludeční potíže a strávil více času na toaletě než na tréninkových kurtech.

Není tak překvapením, že musel v posledních třech duelech do tří setů. Tallona Griekspoora a Rubljova zdolal až po obratu a mezitím vyhrál téměř tříhodinovou reprízu loňského finále s obhájcem titulu Holgerem Runem. Také proti Nizozemci a dánskému mladíkovi našel v klíčových momentech svůj nejlepší tenis.

Rodák z Bělehradu je bezpochyby nejúspěšnějším hráčem Rolex Paris Masters. V tomto dějišti dosáhl na největší počet triumfů (6), finálových účastí (9) a také vítězství (49), a navíc jako jediný v historii obhájil titul.

Jedním z jeho cílů pro zbytek roku je zakončit sezonu coby světová jednička. Pokud by v neděli triumfoval v Paříži a vylepšil svou bilanci ve finále turnajů Masters, na kterých je nejúspěšnějším tenistou v historii, na 40:18, tak by mu stačilo na Turnaji mistrů v Turíně vyhrát jen jeden zápas.

Ve finálových duelech má skvělou úspěšnost 95:40 a na kontě už 96 trofejí. V této fázi málokdy prohrává s někým figurujícím mimo TOP 10, zejména na těch největších podnicích. Konkrétně na Masters v Paříži však už dvakrát zaváhal a ve finále prohrál s nenasazenými Karenem Chačanovem (2018) a Runem (2022). Pro zajímavost, jeho nedělní soupeř se mezi nasazené letošního ročníku nevešel.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Cincinnati, French Open, Australian Open, Adelaide 1 (T); Wimbledon (F); Dubaj (SF)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 50:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance v hale: 4:0

Bilance proti hráčům TOP 20: 19:3 (kariérní 383:140)

Bilance ve finále Masters: 1:0 (kariérní 39:18)

Bilance ve finále: 5:1 (kariérní 95:40)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T), Wimbledon (F), US Open (T)

Novak Djokovič - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 49:9

Nejlepší výsledek: triumf (2009, 2013-15, 2019, 2021)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve finále: 6:2

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Etcheverry (6:3, 6:2), Griekspoor (4:6, 7:6, 6:4), (6) Rune (7:5, 6:7, 6:4), (5) Rubljov (5:7, 7:6, 7:5)

Grigor Dimitrov neuhrál s Djokovičem ve třetím kole lednového Australian Open jediný set. Ovšem právě solidní výkon v tomto utkání mohl vést k tomu, že prožívá velmi povedenou a stabilní sezonu. Nyní ji může korunovat vítězstvím nad stejným soupeřem a ziskem svého prvního titulu od Turnaje mistrů 2017.

V posledních 11 měsících si vede nejstabilněji a nejlépe od životního roku 2017. V Paříži dokonce poprvé v kariéře porazil čtyři členy TOP 30 pořadí na jednom klasickém turnaji, dokonce se mu to povedlo už pětkrát a zahrnuje to skalpy hráčů TOP 10 Daniila Medveděva ve druhém kole a Stefanose Tsitsipase v semifinále.

Dvaatřicetiletý Bulhar by si bezpochyby zasloužil ukončit šestileté čekání na triumf. Letos se mu to nepovedlo hlavně kvůli častým soubojům s nejlepšími tenisty světa. Ve svém posledním letošním finále bohužel pro něj potkává světovou jedničku a pro mnohé nejlepšího hráče všech dob.

V aktuální sezoně dokázal posbírat sedm skalpů TOP 10, více jich zapsali pouze Djokovič, Medveděv, Carlos Alcaraz a Jannik Sinner. Je však potřeba zmínit, že většinu takto cenných výher zaznamenal proti soupeřům v neideální fyzické kondici, případně těm, kteří si své členství v elitní desítce žebříčku zajistili spíše loňskými výkony než těmi letošními.

I kdyby se rodákovi z Chaskova nepovedlo v neděli získat titul, tak si může vzít z tohoto roku spoustu pozitiv do toho následujícího. V probíhající sezoně pravidelně vzdoroval nejlepším hráčům světa, přerušil sérii 11 semifinálových nezdarů na nejvyšším okruhu táhnoucí se od roku 2018 a vrátil se do TOP 20 hodnocení.

"Nechci se za poslední roky litovat. Vím, že jsem promarnil příležitosti. Nebylo jich málo. Smířil jsem se s tím a jdu dál. Teď mám další šanci, tak se ji pokusím využít," řekl bývalý třetí hráč světa, který mohl slavit triumf už na jaře na antuce v Ženevě proti Nicolásovi Jarrymu.

Dva zástupce TOP 10 porazil v jednom týdnu poprvé od Cincinnati 2017, kde ve finále přemohl ve dvou setech Nicka Kyrgiose a dosáhl na svůj dosud jediný titul z Masters. Zároveň se jedná o jeho jediné předchozí finále na největších akcích ATP. Celkově to má ve finálových duelech na hlavní tour 8:8.

Grigor Dimitrov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva (F); Šanghaj, Chengdu, Washington, Rotterdam (SF)

Největší úspěchy v hale: Rotterdam (SF)

Bilance: 43:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance v hale: 10:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 7:10 (kariérní 37:83)

Bilance ve finále Masters: 0:0 (kariérní 1:0)

Bilance ve finále: 0:1 (kariérní 8:8)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (OF), Wimbledon (OF), US Open (3K)

Grigor Dimitrov - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 22:10

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Vídeň (2K)

Cesta turnajem: Musetti (6:2, 6:7, 6:3), (3) Medveděv (6:3, 6:7, 7:6), Bublik (6:2, 6:2), (11) Hurkacz (6:1, 4:6, 6:4), (7) Tsitsipas (6:3, 6:7, 7:6)

Vzájemná bilance: Djokovič vede včetně jednoho exhibičního zápasu 12:1. Dimitrov ve své kariéře sehrál napříč všemi povrchy nespočet napínavých bitev s hráči Big Three. Jenže s nimi dokázal vyhrát jen tři z 36 soubojů, což neodpovídá kvalitě jeho výkonů v těchto utkáních. Vzhledem k neideální kondici Djokoviče má Dimitrov jedinečnou příležitost si připsat cenný skalp a také titul z podniků Masters. Jeho historie v takto důležitých duelech však není dobrá. Oba aktéři strávili na kurtech už pořádnou porci času, takže úvodní set může být klíčový.

Program 7. hracího dne

• COURT CENTRAL • (od 12:30 SEČ)

1. Bopanna/Ebden (3-Indie/Austr.) - González/Roger-Vasselin (7-Mex./Fr.)

2. Djokovič (1-Srb.) - Dimitrov (Bulh.) / nejdříve v 15:00 SEČ