Preview: Djokoviče se pokusí v Paříži zastavit Rubljov, o finále se utkají také Dimitrov a Tsitsipas

V rámci šestého hracího dne letošního ročníku Rolex Paris Masters jsou na programu souboje o finále. Se šesti triumfy nejúspěšnější hráč turnaje a největší favorit Novak Djokovič bude čelit Andrejovi Rubljovovi, se kterým vyhrál oba souboje v probíhající sezoně a už tři v řadě. Prvním finalistou bude Grigor Dimitrov, nebo Stefanos Tsitsipas. Bývalí šampioni Turnaje mistrů se potkávají na oficiálních akcích poosmé a Bulhar se pokusí přerušit sérii pěti porážek s řeckou jedničkou.

Grigor Dimitrov (17.) - Stefanos Tsitsipas (6.) | Court Central (14:00 SEČ)

Grigor Dimitrov si nemohl dovolit ve čtvrtfinále na Masters v Paříži slabší výkon, aby dokázal využít únavy Huberta Hurkacze, který byl stále pod tlakem boje o účast na Turnaji mistrů. V utkání předvedl jen jedno zaváhání na servisu a oba vyhrané sety měl pod kontrolou (6:1, 4:6, 6:4).

Dvaatřicetiletý Bulhar sice neprožívá tak dobrou sezonu jako v roce 2017, během něhož získal včetně Masters v Cincinnati a Turnaje mistrů čtyři tituly a dostal se do TOP 10 žebříčku, nicméně i tak ji bude hodnotit jako jednu z těch nejpovedenějších. Pokud by ukončil téměř šestileté čekání na další triumf, tak by to nakonec mohla být skvělá sezona, v níž předčil některé úspěchy z nejlepšího roku 2017.

V roce 2017 se mu ani jednou nepovedlo projít na dvou po sobě jdoucích podnicích Masters do semifinále, ovšem letos se mezi nejlepší kvarteto podíval v Šanghaji a teď v Paříži. Na probíhající akci v hale Bercy vyřadil Lorenza Musettiho, Daniila Medveděva, Alexandera Bublika a Hurkacze a poprvé v kariéře porazil na jednom klasickém turnaji čtyři členy TOP 30 pořadí.

Navíc letos přerušil frustrující sérii 11 semifinálových nezdarů na nejvyšším okruhu táhnoucí se od roku 2018, když na jaře na antuce v Ženevě přemohl Taylora Fritze. Velmi rychle se však k tomuto trendu vrátil a následně nezvládl souboj o finále ve Washingtonu, Chengdu ani na Masters v Šanghaji.

Bývalý třetí muž hodnocení má v semifinále Masters mizernou úspěšnost 1:8. Jeden z nezdarů si připsal právě v Paříži, před čtyřmi lety tu prohrál ve dvou těsných setech s nasazenou jedničkou a pozdějším šampionem Novakem Djokovičem.

Grigor Dimitrov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva (F); Šanghaj, Chengdu, Washington, Rotterdam (SF)

Největší úspěchy v hale: Rotterdam (SF)

Bilance: 42:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance v hale: 9:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 6:10 (kariérní 36:83)

Bilance v semifinále Masters: 0:1 (kariérní 1:8)

Bilance v semifinále: 1:4 (kariérní 15:32)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (OF), Wimbledon (OF), US Open (3K)

Grigor Dimitrov - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 21:10

Nejlepší výsledek: semifinále (2019, 2023)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0:1

Generálka: Vídeň (2K)

Cesta turnajem: Musetti (6:2, 6:7, 6:3), (3) Medveděv (6:3, 6:7, 7:6), Bublik (6:2, 6:2), (11) Hurkacz (6:1, 4:6, 6:4)

Stefanos Tsitsipas přehrál v osmifinále pařížského Masters svého neoblíbeného rivala Alexandera Zvereva a zajistil si další start na Turnaji mistrů. O den později měl jednoznačně navrch proti bývalému šampionovi Karenovi Chačanovovi a vzájemnou bilanci s ruským tenistou upravil na 7:1 (nepočítaje exhibice).

Pětadvacetiletý Řek prožívá výborný závěr jinak nepříliš povedené sezony. Co se týče soupeřů, které dokázal v tomto týdnu porazit, tak se jedná možná o jeho nejlepší vystoupení od lednového finále na Australian Open. V Melbourne Parku vyřadil Jannika Sinnera a Chačanova a ve finálovém duelu statečně vzdoroval Novakovi Djokovičovi. Od té doby se však ohromně trápil, postupně se zhoršoval a na konci nedávné sezony asijských betonů byl úplně bez formy a sebevědomí.

Na podnicích Masters je mnohem úspěšnější než Dimitrov, ačkoli je o sedm let mladší. V semifinálové fázi se radoval v šesti ze 14 případů a v letech 2021-22 ovládl antukové Monte Carlo. Šest z osmi nezdarů v semifinálových zápasech na největších turnajích ATP zaregistroval proti někomu figurujícímu v TOP 10 žebříčku.

V semifinále je na třetí akci v řadě, do finále neprošel v posledních týdnech ve Vídni ani Antverpách. Na pařížském Masters je jeho maximem semifinále, loni v něm podlehl v tie-breaku rozhodující sady Djokovičovi.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Los Cabos (T); Australian Open, Barcelona (F); Vídeň, Antverpy, Řím (SF)

Největší úspěchy v hale: Vídeň, Antverpy (SF)

Bilance: 51:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance v hale: 9:3

Bilance proti hráčům TOP 20: 12:9 (kariérní 71:63)

Bilance v semifinále Masters: 0:1 (kariérní 6:8)

Bilance v semifinále: 3:3 (kariérní 27:21)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (ČF), Wimbledon (OF), US Open (2K)

Stefanos Tsitsipas - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 8:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2022-23)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0:1

Generálka: Antverpy (SF), Vídeň (SF)

Cesta turnajem: volný los, Auger-Aliassime (6:3, 7:6), (10) Zverev (7:6, 6:4), (16) Chačanov (6:3, 6:4)

Vzájemná bilance: Tsitsipas vede 6:2, letos 1:0. Tsitsipas je spolehlivějším hráčem a na Dimitrova evidentně zahrát umí, nicméně bulharská jednička se v posledních měsících prezentuje lepšími výkony a větší stabilitou a má jedinečnou šanci ukončit sérii pěti proher s nejlepším řeckým tenistou.

Novak Djokovič (1.) - Andrej Rubljov (5.) | Court Central (17:00 SEČ)

Novak Djokovič zdolal v repríze loňského finále ve třech setech Holgera Runeho a postoupil do semifinále. Díky tomuto skalpu a také brzkým vyřazením Carlose Alcaraze a Daniila Medveděva vypadá jeho cesta k titulu na Masters v Paříži relativně snadno. V tomto týdnu ho však trápí žaludeční potíže a jeho výkony kvůli tomu nejsou úplně stoprocentní. V osmifinále prohrál úvodní set s outsiderem Tallonem Griekspoorem a problémy měl i s Runem, který se ovšem po dlouhé krizi v hale Bercy výrazně zlepšil.

Rune představoval pro 36letého Srba ze všech čtvrtfinalistů největší hrozbu, protože s dánským mladíkem prohrál dva ze tří předchozích soubojů. Teď by to mohl mít o něco snazší, s ostatními semifinalisty má totiž dohromady bilanci 26:4 v oficiálních zápasech. Díky tomu má proti všem třem psychicky navrch a dalo by se říct, že je už před zahájením utkání na poloviční cestě k vítězství.

Aktuální lídr žebříčku je nejúspěšnějším hráčem na Masters, ve statistikách kraluje v počtu titulů i finálových účastí. Navíc jako jediný vyhrál všech devět podniků Masters (Golden Masters), a to dokonce dvakrát. Postupem mezi nejlepší kvarteto v Paříži vyrovnal rekord svého největšího rivala Rafaela Nadala v počtu semifinále na Masters (76).

Rodák z Bělehradu drží většinu rekordů v tomto dějišti a je jasně nejúspěšnějším hráčem Rolex Paris Masters. V pařížské hale už šestkrát triumfoval a jako jediný v historii obhájil titul. Do sobotního duelu nastoupí se stoprocentní úspěšností 8:0 v semifinálových duelech na této akci.

Úřadující šampion Australian Open, French Open a US Open má letos na tvrdých površích včetně haly a jednoho utkání v Davis Cupu famózní bilanci 31:1. Jediný nezdar zaznamenal proti ruskému protivníkovi, když v semifinále na začátku sezony v Dubaji podlehl Daniilovi Medveděvovi. Jedná se o jeho jedinou letošní porážku v semifinálových bojích.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Cincinnati, French Open, Australian Open, Adelaide 1 (T); Wimbledon (F); Dubaj (SF)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 49:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance v hale: 3:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 12:3 (kariérní 252:110)

Bilance v semifinále Masters: 1:0 (kariérní 56:18)

Bilance v semifinále: 6:1 (kariérní 134:47)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T), Wimbledon (F), US Open (T)

Novak Djokovič - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 48:9

Nejlepší výsledek: triumf (2009, 2013-15, 2019, 2021)

Loňský výsledek: finále

Bilance v semifinále: 8:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Etcheverry (6:3, 6:2), Griekspoor (4:6, 7:6, 6:4), (6) Rune (7:5, 6:7, 6:4)

Andrej Rubljov ve čtvrtfinále po obratu přetlačil Alexe de Minaura a definitivně ukončil jeho šanci na účast na Turnaji mistrů v Turíně. S Australanem prohrál tři z předchozích čtyř soubojů, včetně jediného letošního v únoru v rotterdamské hale.

Šestadvacetiletého Rusa teď čeká mnohem těžší překážka. Na akcích Masters se letos zlepšil a v Monte Carlu vybojoval svůj první triumf na největších podnicích ATP a před měsícem v Šanghaji uhrál další finále. Na grandslamech však stále nedošel ani do semifinále, ve dvou ze tří letošních čtvrtfinále ho zastavil právě Djokovič, konkrétně na Australian Open a ve Wimbledonu.

Kromě obrovské hrozby v podobě Djokoviče se bude muset v sobotu poprat také s minimálním časem na odpočinek. V podobné situaci byl před pár dny Jannik Sinner, který dohrál velmi pozdě utkání druhého kola a rozhodl se k osmifinále vůbec nenastoupit.

"Musím po takovém zápase stihnout ještě večeři, regeneraci, cestu na hotel, sprchu... půjdu spát tak ve čtyři nebo v pět ráno. To je šílené. Fakt skvělý program, děkuju!" vyjádřil člen rady ATP svou nespokojenost.

V probíhající sezoně zvládl oba semifinálové duely na Masters. Je však potřeba zmínit, že nečelil zrovna těm největším hrozbám, proti nimž má obvykle potíže uspět. Po cestě za triumfem na antuce v Monte Carlu porazil ve třech setech Taylora Fritze, který je mnohem nebezpečnější na ostatních površích, a nedávno v Šanghaji zdolal ve dvou těsných setech Grigora Dimitrova.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo, Bastad (T); Šanghaj, Halle, Banja Luka, Dubaj (F); Vídeň (SF)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (SF)

Bilance: 56:22

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance v hale: 6:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:5 (kariérní 23:32)

Bilance v semifinále Masters: 2:0 (kariérní 4:2)

Bilance v semifinále: 6:1 (kariérní 23:12)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (3K), Wimbledon (ČF), US Open (ČF)

Andrej Rubljov - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 5:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Vídeň (SF)

Cesta turnajem: volný los, Nišioka (6:4, 6:3), Van De Zandschulp (6:3, 6:3), (13) De Minaur (4:6, 6:3, 6:1)

Vzájemná bilance: Djokovič vede 4:1. V soubojích s Rubljovem má evidentní psychickou výhodu a měl by slavit další vítězství, ačkoli jeho výkony nejsou v tomto týdnu hlavně kvůli neideální fyzické kondici úplně přesvědčivé.

Program 6. hracího dne

• COURT CENTRAL • (od 11:30 SEČ)

1. Heliövaara/Pavič (Fin./Chorv.) - Bopanna/Ebden (3-Indie/Austr.)

2. Dimitrov (Bulh.) - Tsitsipas (7-Řec.) / nejdříve ve 14:00 SEČ

3. Djokovič (1-Srb.) - Rubljov (5-) / nejdříve v 17:00 SEČ

4. Ram/Salisbury (4-USA/Brit.) - González/Roger-Vasselin (7-Mex./Fr.)