Preview: Sabalenková může uhájit trůn před Šwiatekovou, další semifinále obstarají parťačky

V rámci sedmého hracího dne letošního ročníku Turnaje mistryň v mexickém Cancúnu jsou na programu souboje o finále. Loňská finalistka Aryna Sabalenková se střetne s Igou Šwiatekovou, a pokud stejně jako před rokem v Texasu vyhraje, tak přezimuje na postu světové jedničky. Druhé semifinále obstarají deblové parťačky Coco Gauffová s Jessicou Pegulaovou, obě postoupily ze skupinové fáze akce pro osm nejlepších tenistek roku poprvé.

Jessica Pegulaová (5.) - Coco Gauffová (3.) | Estadio Paradisus (23:00 SEČ)

Jessica Pegulaová vyhrála všechny tři zápasy v základní skupině a poprvé prošla do semifinále Turnaje mistryň. Devětadvacetiletá Američanka přehrála Arynu Sabalenkovou, Jelenu Rybakinovou i Marii Sakkariovou ve dvou setech, dokonce ani jedné ze tří soupeřek nepovolila více než sedm gamů.

Na Turnaji mistryň debutovala loni v domácí hale v texaském Fort Worthu a naopak prohrála všechna tři utkání ve skupině, ve dvou případech s hráčkou, kterou nyní v mexickém Cancúnu porazila. Šampionka nedávné akce v Soulu se nyní veze na vlně osmi výher a od začátku srpna zvládla 23 z 28 duelů.

Ve své kariéře se začala prosazovat až velmi pozdě, teprve několik dní před 27. narozeninami debutovala v TOP 50 světového pořadí. Od začátku loňské sezony odehrála 13 semifinálových zápasů s bilancí 6:7. Letos to má v semifinále kvůli čtyřem zaváháním v řadě 4:4, ale ve všech třech posledních se radovala.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Soul, Montreal (T); Tokio, Dauhá (F); Washington, Charleston, Miami, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Soul, Montreal (T); Tokio, Dauhá (F); Washington, Miami, Dubaj (SF)

Bilance: 58:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 42:11

Bilance proti hráčkám TOP 10: 8:4 (kariérní 18:26)

Bilance v semifinále: 4:4 (kariérní 9:10)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (3K), Wimbledon (ČF), US Open (OF)

Jessica Pegulaová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 3:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: skupina

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Tokio (F), Peking (OF), Soul (T)

Odehrané zápasy: Rybakinová (7:5, 6:2), Sabalenková (6:4, 6:3), Sakkariová (6:3, 6:2)

Coco Gauffová byla kousek od druhé dvousetové porážky na letošním Turnaji mistryň, když Markéta Vondroušová podávala na vítězství. České zástupkyni však nedovolila utkání ukončit a po dvou a půl hodinách boje úřadující wimbledonskou vítězku zdolala 5:7, 7:6, 6:3. Také ona si zahraje první semifinále na této akci.

Devatenáctiletá Američanka dorazila do Mexika v životní formě. V posledních měsících premiérově triumfovala na podnicích WTA 500 (Washington), turnajích WTA 1000 (Cincinnati) a na grandslamech (US Open). Od začátku srpna absolvovala 27 zápasů a zaznamenala pouhé tři porážky.

Úvodní dva duely skupiny pro ni skončily naprosto odlišným výsledkem, nejprve zničila 6:0, 6:1 Ons Jabeurovou a pak sama schytala kanára od Igy Šwiatekové (0:6, 5:7). Světová trojka se pokusí vylepšit svou momentální semifinálovou bilanci 7:8 a teprve podruhé v sezoně projít do finále mimo domácí půdu (Auckland).

Coco Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Cincinnati, Washington, Auckland (T); Peking, Eastbourne, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Cincinnati, Washington, Auckland (T); Peking, Dubaj (SF)

Bilance: 51:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 39:8

Bilance proti hráčkám TOP 10: 9:6 (kariérní 16:22)

Bilance v semifinále: 4:3 (kariérní 7:8)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (ČF), Wimbledon (1K), US Open (T)

Coco Gauffová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 2:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: skupina

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Peking (SF)

Odehrané zápasy: Jabeurová (6:0, 6:1), Šwiateková (0:6, 5:7), Vondroušová (5:7, 7:6, 6:3)

Vzájemná bilance: Pegulaová vede 2:1. Deblové parťačky se letos střetly dvakrát a v obou případech ve čtvrtfinále, na trávě v Eastbourne měla navrch Gauffová a na hardu v Montrealu šla dál Pegulaová. Po tomto duelu mají společně nastoupit ještě k dohrávce posledního skupinového utkání ve čtyřhře a případně i k semifinále.

Aryna Sabalenková (1.) - Iga Šwiateková (2.) | Estadio Paradisus (neděle 0:30 SEČ)

Aryna Sabalenková hrála kvůli dešti přímý souboj o postup do semifinále s Jelenou Rybakinovou dva dny. S ruskou rodačkou reprezentující Kazachstán prohrála dva ze tří letošních soubojů a v páteční dohrávce si její soupeřka vynutila rozhodující set. Pětadvacetiletá Běloruska nakonec zvítězila 6:2, 3:6, 6:3.

Aktuální světová jednička tak stále může vylepšit loňský výsledek na akci pro osm nejlepších tenistek roku. Loni v hale v texaském Fort Worthu porazila tehdy tři nejvýše postavené hráčky v žebříčku a ve finálovém souboji podlehla ve dvou těsných setech rozjeté a znovuzrozené Caroline Garciaové.

Tentokrát na Turnaj mistryň dorazila coby vítězka Australian Open a nová grandslamová šampionka a bude se snažit odčinit poslední nezdary v závěrečných kolech. Na titul čeká už šest měsíců, ačkoli se probojovala do semifinále na French Open, ve Wimbledonu a v Cincinnati a do finále na US Open.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Australian Open, Adelaide 1 (T); US Open, Stuttgart, Indian Wells (F); Cincinnati, Wimbledon, French Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Adelaide 1 (T); US Open, Indian Wells (F); Cincinnati (SF)

Bilance: 55:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 35:8

Bilance proti hráčkám TOP 10: 8:6 (kariérní 29:30)

Bilance v semifinále: 6:3 (kariérní 24:15)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (SF), Wimbledon (SF), US Open (F)

Aryna Sabalenková - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 6:5

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: finále

Bilance v semifinále: 1:0

Generálka: Peking (ČF)

Odehrané zápasy: Sakkariová (6:0, 6:1), Pegulaová (4:6, 3:6), Rybakinová (6:2, 3:6, 6:3)

Iga Šwiateková si svůj nejlepší výkon ve skupině schovala na poslední duel, v němž deklasovala 6:1, 6:2 trápící se Ons Jabeurovou. Šampionka letošního French Open vyhrála všechny tři zápasy skupiny ve dvou setech a dalším letošním grandslamovým vítězkám Markétě Vondroušové a Coco Gauffové nadělila kanára.

Dvaadvacetiletá Polka si zahraje semifinále na Turnaji mistryň druhým rokem po sobě. Čtyřnásobná grandslamová šampionka suverénně zvládla všechna tři utkání skupiny také loni v texaském Fort Worthu a v semifinále prohrála ve třech setech právě se Sabalenkovou. V Cancúnu se tak pokusí o úspěšnou odvetu.

V probíhající sezoně absolvuje své 12. semifinále, sedmkrát šla dál, třikrát neuspěla a k jednomu nenastoupila. Momentálně má na kontě sérii devíti vítězství, osm z nich zapsala ve dvou setech. Tato vítězná šňůra zahrnuje triumf v Pekingu, její jediný na podnicích WTA 1000 v aktuálním roce.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Peking, Varšava, French Open, Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Bad Homburg, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Peking, Varšava, Dauhá (T); Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Indian Wells (SF)

Bilance: 66:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 40:8

Bilance proti hráčkám TOP 10: 11:6 (kariérní 31:14)

Bilance v semifinále: 7:3 (kariérní 20:7)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (T), Wimbledon (ČF), US Open (OF)

Iga Šwiateková - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 7:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2022-23)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0:1

Generálka: Tokio (ČF), Peking (T)

Odehrané zápasy: Vondroušová (7:6, 6:0), Gauffová (6:0, 7:5), Jabeurová (6:1, 6:2)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 5:3, letos to mají po antukových finále ve Stuttgartu a Madridu 1:1. V tomto střetnutí půjde o více než jen postup do finále. Sabalenková si totiž v případě výhry zajistí setrvání na postu světové jedničky a naopak Šwiateková se na něj může vrátit, pokud Turnaj mistryň ovládne.

Program 7. hracího dne

• ESTADIO PARADISUS • (od 20:30 SEČ)

1. Dabrowská/Routliffeová (7-Kan./N. Zél.) - Melicharová-Martinezová/Perezová (8-USA/Austr.)

2. Pegulaová (5-USA) - Gauffová (3-USA) / nejdříve ve 23:00 SEČ

3. Sabalenková (1-) - Šwiateková (2-Pol.) / nejdříve ve 23:59 SEČ

4. Gauffová/Pegulaová (1-USA) - Siegemundová/Zvonarevová (6-Něm./-) 6:3, 1:1 / dohrávka

5. Hunterová/Mertensová (2-Austr./Belg.) - čekají na soupeřky



