Preview: Šwiateková zabojuje o návrat na trůn. Ve finále Turnaje mistryň nastoupí proti Pegulaové

V rámci posledního hracího dne letošního ročníku Turnaje mistryň v mexickém Cancúnu jsou na programu obě finále. Iga Šwiateková se v případě triumfu vrátí na post světové jedničky, o nějž přišla po skončení US Open. Ve finále nastoupí proti Jessice Pegulaové, která rovněž vyhrála všechna čtyři utkání ve dvou setech. Deblové finále obstarají dvojice Nicole Melicharová-Martinezová, Ellen Perezová a Laura Siegemundová, Věra Zvonarevová.

Jessica Pegulaová (5.) - Iga Šwiateková (2.) | Estadio Paradisus (22:30 SEČ)

Jessica Pegulaová odehrála v sobotu své první semifinále na Turnaji mistryň a se ztrátou jediného servisu a přesně za hodinu v něm zničila 6:2, 6:1 svou deblovou parťačku Coco Gauffovou. Po cestě do finále nemusela ani jednou do rozhodující sady a ve čtyřech duelech dohromady prohrála jen 22 gamů.

Světová pětka bude po finále první hráčkou od roku 1975, kdy byl zaveden žebříček WTA, která na jednom turnaji potkala všechny čtyři nejvýše postavené tenistky ve světovém pořadí. Proti Jeleně Rybakinové a Aryně Sabalenkové ztratila vždy jen sedm her a pak přehrála 6:3, 6:2 Marii Sakkariovou, vítězku nedávné akce v Guadalajaře.

Devětadvacetiletá Američanka se nyní veze na vlně devíti vítězství zahrnující triumf v Soulu. Rodačka z Buffala zvládla od začátku srpna 24 z 29 zápasů a hrála finále na prestižním podniku WTA 1000 v Montrealu (vítězství), na "pětistovce" v Tokiu (porážka) a na akci WTA 250 v Soulu (vítězství).

V pondělí zaútočí na svůj pátý titul, včetně loňského prvenství na WTA 1000 v mexické Guadalajaře vybojovala tři ze čtyř na severoamerickém kontinentu. Ve finále na této úrovni má úspěšnost 4:5. Letošní vystoupení na Turnaji mistryň může už teď hodnotit jako povedené, při loňském debutu doma v Texasu prohrála všechny tři duely.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Soul, Montreal (T); Tokio, Dauhá (F); Washington, Charleston, Miami, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Soul, Montreal (T); Tokio, Dauhá (F); Washington, Miami, Dubaj (SF)

Bilance: 59:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 43:11

Bilance proti hráčkám TOP 10: 9:4 (kariérní 19:26)

Bilance ve finále: 2:2 (kariérní 4:5)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (3K), Wimbledon (ČF), US Open (OF)

Jessica Pegulaová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 4:3

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: skupina

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Tokio (F), Peking (OF), Soul (T)

Odehrané zápasy: Rybakinová (7:5, 6:2), Sabalenková (6:4, 6:3), Sakkariová (6:3, 6:2), Gauffová (6:2, 6:1)

Iga Šwiateková musela dlouho čekat a k semifinálovému střetnutí se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou nastoupila kvůli počasí až v neděli. Úřadující šampionku Australian Open porazila suverénně 6:3, 6:2. Proti Bělorusce odvrátila oba brejkboly a oplatila jí semifinálovou porážku z loňského Turnaje mistryň.

Ve čtyřech utkáních ztratila dohromady pouhých 19 gamů, od znovuzavedení skupinového formátu Turnaje mistryň v roce 2003 se v této statistice dělí o první místo s Justine Heninovou (2007). Belgičanka zároveň drží ve stejném období rekord pro nejmenší počet prohraných her po cestě za titulem (34, ročník 2007).

Úřadující šampionka French Open porazila v Cancúnu všechny tři ostatní vítězky letošních grandslamů. Dvaadvacetiletá Polka si poradila také s Markétou Vondroušovou i Coco Gauffovou a na závěr skupiny deklasovala Ons Jabeurovou. Pokud v mexické metropoli zvládne i finále, vrátí se na post světové jedničky.

Na kontě má ještě o kousek delší vítěznou sérii než Pegulaová. Společně s triumfem v Pekingu, jediným letošním na akcích WTA 1000, vyhrála posledních 10 utkání. Rodačka z Varšavy má skvělou finálovou bilanci 16:4 a může se stát druhou polskou šampionkou Turnaje mistryň po Agnieszce Radwaňské, která kralovala v roce 2015.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Peking, Varšava, French Open, Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Bad Homburg, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Peking, Varšava, Dauhá (T); Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Indian Wells (SF)

Bilance: 67:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na venkovních betonech: 41:8

Bilance proti hráčkám TOP 10: 12:6 (kariérní 32:14)

Bilance ve finále: 5:2 (kariérní 16:4)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (T), Wimbledon (ČF), US Open (OF)

Iga Šwiateková - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 8:3

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Tokio (ČF), Peking (T)

Odehrané zápasy: Vondroušová (7:6, 6:0), Gauffová (6:0, 7:5), Jabeurová (6:1, 6:2), Sabalenková (6:3, 6:2)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 5:3, ovšem letos prohrála v United Cupu a také v semifinále v Montrealu a uspěla jen ve finále v Dauhá. Vítězka tohoto souboje se stane první neporaženou šampionkou Turnaje mistryň od Eliny Svitolinové, jež to dokázala před pěti lety v Singapuru.

N. Melicharová-Martinezová / E. Perezová - L. Siegemundová / V. Zvonarevová | Estadio Paradisus (19:30 SEČ)

Ještě před singlovým finále se bude bojovat o trofej ve čtyřhře. Deblové finále se mělo původně odehrát už v neděli, ale Laura Siegemundová s Věrou Zvonarevovou by musely absolvovat třetí zápas během jednoho dne. V souboji o titul, který má překvapivé obsazení, vyzvou Nicole Melicharovou-Martinezovou a Ellen Perezovou. Jediný předchozí souboj se uskutečnil letos ve čtvrtfinále ve Washingtonu a v super tie-breaku měly navrch Němka s Ruskou.

Melicharová-Martinezová s Perezovou to daly dohromady zhruba v půlce předchozí sezony a loni v létě kralovaly na malé akci WTA 250 v Clevelandu. Dalších sedm finále však prohrály. Na Turnaji mistryň začaly porážkou se Storm Hunterovou a Elise Mertensovou, ale od té doby sbírají jen výhry. Třicetiletá Američanka s českými kořeny bude usilovat o svou 13. a nejcennější trofej. O dva roky mladší Australanka má na dosah šestý vavřín a první na podnicích větších než WTA 250.

Cesta turnajem

RR: Hunterová/Mertensová (5:7, 4:6)

RR: Aojamaová/Šibaharaová (4:6, 6:2, 10:6)

RR: Krawczyková/Schuursová (6:2, 7:5)

SF: Dabrowská/Routliffeová (6:1, 6:7, 10:6)

Siegemundová se Zvonarevovou spolu slavily úspěchy už v minulosti, včetně triumfu na US Open 2020. Pravidelně ale začaly nastupovat bok po boku až od konce letošního března. Ve finále mají vynikající úspěšnost 6:1, trofeje pro poražené finalistky přebíraly pouze na letošním US Open. Také ony prošly do finále Turnaje mistryň překvapivě a jen s jednou porážkou. Pětatřicetiletá Němka má na kontě 13 deblových titulů, 39letá Zvonarevová jich posbírala patnáct.

Cesta turnajem

RR: Krejčíková/Siniaková (6:3, 6:7, 10:5)

RR: Dabrowská/Routliffeová (4:6, 2:6)

RR: Gauffová/Pegulaová (3:6, 6:4, 10:8)

SF: Hunterová/Mertensová (3:6, 6:3, 10:5)