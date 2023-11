Preview: Vondroušová ideálně potřebuje porazit Jabeurovou, Gauffová vyzve neoblíbenou Šwiatekovou

V rámci čtvrtého hracího dne letošního ročníku Turnaje mistryň v mexickém Cancúnu jsou na programu další zápasy skupiny Chetumal. Debutantka Markéta Vondroušová se o první výhru na závěrečném vrcholu sezony popere s Ons Jabeurovou, se kterou vyhrála všechny tři letošní souboje. Tunisanku potřebuje ideálně porazit, aby zvýšila své šance na postup. Ještě před nimi na kurt nastoupí vítězky pondělních utkání Iga Šwiateková a Coco Gauffová. Polka to má se šampionkou nedávného US Open 8:1.

Markéta Vondroušová (6.) - Ons Jabeurová (7.) | Estadio Paradisus (čtvrtek 0:30 SEČ)

Markéta Vondroušová zahájila své působení dvousetovou porážkou. Čtyřiadvacetiletá česká debutantka nestačila na bývalou světovou jedničku Igu Šwiatekovou. Souboj s Polkou přitom rozehrála skvěle a vedla o dva brejky 5:2. Set však dotáhnout nedokázala, v následujícím průběhu nepůsobila stoprocentně fit a prohrála 6:7, 0:6.

Po téměř dvou a půl letech zaznamenala sérii tří porážek, do té aktuální spadají ještě nezdary ve čtvrtfinále US Open proti Madison Keysové a v prvním kole v Pekingu proti Anhelině Kalininové. Taková statistika ale nejspíše nebude rodačku ze Sokolova trápit, protože ještě v březnu figurovala mimo TOP 100 pořadí.

Aktuální světová šestka letos posbírala napříč všemi úrovněmi celkem 40 vítězství, za celou loňskou sezonu dosáhla jen na osm výher v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. Navíc podnikla šokující tažení ve Wimbledonu a stala se první nenasazenou šampionkou nejslavnějšího turnaje v otevřené éře tenisu.

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (T); Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Cincinnati, Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 40:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 19:10

Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:7 (kariérní 11:21)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K), Wimbledon (T), US Open (ČF)

Markéta Vondroušová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Peking (1K)

Odehrané zápasy: Šwiateková (6:7, 0:6)

Ons Jabeurová odehrála svůj první zápas po problémech s kolenem, kvůli nimž nenastoupila ke čtvrtfinále v Zhengzhou a odhlásila se z domácí akce v Monastiru. Úvodní duel na Turnaji mistryň, na kterém debutovala loni a skončila s bilancí 1:2 ve skupině, vůbec nezvládla. Se šampionkou US Open Coco Gauffovou prohrála 0:6, 1:6.

V letošní sezoně se zdravotně trápí často, právě kvůli potížím s kolenem musela kompletně vynechat únorové turnaje. Bývalá světová dvojka sice ukořistila triumfy v dubnu na antuce v Charlestonu a v září na betonech v Ningbu, ale bude zklamaná z toho, že ve Wimbledonu prohrála i své třetí grandslamové finále.

Ons Jabeurová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ningbo, Charleston (T); Wimbledon (F); Stuttgart, Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Ningbo (T); Adelaide 1 (SF)

Bilance: 35:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 17:10

Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:3 (kariérní 15:23)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (ČF), Wimbledon (F), US Open (OF)

Ons Jabeurová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 1:3

Nejlepší výsledek: skupina (2022-23)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Ningbo (T), Peking (2K), Zhengzhou (ČF)

Odehrané zápasy: Gauffová (0:6, 1:6)

Vzájemná bilance: Vondroušová vede 4:3. V aktuální sezoně potkala Jabeurovou třikrát a pokaždé zvítězila. Konkrétně ve druhém kole Australian Open, třetím v Indian Wells a ve finále Wimbledonu, kde slavila svůj teprve druhý titul a první na akcích vyšších než WTA 250.

Iga Šwiateková (2.) - Coco Gauffová (3.) | Estadio Paradisus (23:00 SEČ)

Iga Šwiateková nevstoupila do úvodního zápasu skupiny na Turnaji mistryň dobře a s Markétou Vondroušovou prohrávala o dva brejky 2:5. Čtyřnásobná grandslamová vítězka ovšem manko smazala, ve druhé sadě získala 12 ze 14 bodů na returnu a úřadující wimbledonskou šampionku přehrála 7:6, 6:0.

Dvaadvacetiletá Polka se pokusí znovu vylepšit své maximum na závěrečném vrcholu sezony. Při předloňském debutu skončila v Guadalajaře s bilancí 1:2 ve skupině, ale loni v Texasu vyhrála všechny tři duely ve skupině suverénně a vypadla až v semifinále po třísetové bitvě s Arynou Sabalenkovou.

Už teď je jisté, že druhou sezonu po sobě zakončí s nejvyšším počtem výher na hlavním okruhu. Před cestou do mexického Cancúnu se představila v Pekingu a ukořistila svůj první letošní triumf na podnicích série WTA 1000. Po skončení Turnaje mistryň se může vrátit na post světové jedničky.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Peking, Varšava, French Open, Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Bad Homburg, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Peking, Varšava, Dauhá (T); Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Indian Wells (SF)

Bilance: 64:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 38:8

Bilance proti hráčkám TOP 10: 9:6 (kariérní 29:14)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (T), Wimbledon (ČF), US Open (OF)

Iga Šwiateková - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 5:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Tokio (ČF), Peking (T)

Odehrané zápasy: Vondroušová (7:6, 6:0)

Coco Gauffová, která nedávno předvedla sérii 16 vítězství, zahájila svůj poslední týden v aktuální sezoně drtivou výhrou 6:0, 6:1 nad Ons Jabeurovou. Zápas trval necelou hodinu a 19letá Američanka toho moc vymýšlet nemusela, jelikož soupeřka spáchala 24 nevynucených chyb a trefila jen pět winnerů.

Na Turnaji mistryň debutovala loni v domácí hale v Texasu a nedokázala v ani jednom ze tří zápasů ve skupině uhrát set, navíc skončila s bilancí 0:3 i v deblové soutěži. Na akci pro osm nejlepších tenistek a párů roku se vrátila coby singlová světová trojka a deblová světová jednička.

V posledních třech měsících má životní formu a ukázkově vylepšovala své kariérní maximum. Ve Washingtonu získala svůj první titul z podniků WTA 500, v Cincinnati premiérovou trofej z akcí WTA 1000 a na US Open, kde porazila čtyři nasazené hráčky, se stala novou grandslamovou šampionkou.

Coco Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Cincinnati, Washington, Auckland (T); Peking, Eastbourne, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Cincinnati, Washington, Auckland (T); Peking, Dubaj (SF)

Bilance: 50:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 38:7

Bilance proti hráčkám TOP 10: 8:5 (kariérní 15:21)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (ČF), Wimbledon (1K), US Open (T)

Coco Gauffová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 1:3

Nejlepší výsledek: skupina (2022-23)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Peking (SF)

Odehrané zápasy: Jabeurová (6:0, 6:1)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 8:1. O neporazitelnost proti Gauffové přišla v srpnovém semifinále v Cincinnati, v němž Američance podlehla ve třech setech. O pár měsíců později ve stejné fázi v Pekingu však znovu dominovala a i osmou výhru si připsala ve dvou setech.

Program 4. hracího dne

• ESTADIO PARADISUS • (od 18:30 SEČ)

1. Siegemundová/Zvonarevová (6-Něm./-) - Dabrowská/Routliffeová (7-Kan./N. Zél.)

2. Hunterová/Mertensová (2-Austr./Belg.) - Melicharová-Martinezová/Perezová (8-USA/Austr.) 7:5, 2:0 / nejdříve ve 20:00 SEČ

3. Šwiateková (2-Pol.) - Gauffová (3-USA) / nejdříve ve 23:00 SEČ

4. Vondroušová (7-ČR) - Jabeurová (6-Tun.) / nejdříve ve 23:59 SEČ

5. Krejčíková/Siniaková (4-ČR) - Gauffová/Pegulaová (1-USA)



Pořadí skupin dvouhra | Pořadí skupin čtyřhra