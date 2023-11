Preview: Vondroušová potřebuje porazit Gauffovou ve dvou setech, jinak je bez šance na postup

V rámci šestého hracího dne letošního ročníku Turnaje mistryň v mexickém Cancúnu se rozhodne, kdo v semifinálových bojích doplní vítězku skupiny Bacalar Jessicu Pegulaovou. Aryna Sabalenková s Jelenou Rybakinovou budou dohrávat přímý souboj o postup. Ve skupině Chetumal jsou ve hře stále všechny aktérky včetně Markéty Vondroušové, která ale potřebuje porazit Coco Gauffovou ve dvou setech a co možná nejjasnějším rozdílem. Po nich nastoupí Iga Šwiateková s Ons Jabeurovou.

Markéta Vondroušová (6.) - Coco Gauffová (3.) | Estadio Paradisus (22:00 SEČ)

Markéta Vondroušová prožívá naprosto nepovedený debut na Turnaji mistryň. Čtyřiadvacetiletá Češka nedokázala uhrát set s Igou Šwiatekovou (6:7, 0:6) ani Ons Jabeurovou (4:6, 3:6). Její jedinou nadějí na postup do semifinále je porazit Gauffovou co nejjednoznačnějším poměrem a doufat v příznivý výsledek druhého zápasu skupiny.

Přestože jí premiéra na akci pro osm nejlepších tenistek roku nevychází, může tuto sezonu s přehledem hodnotit jako tu nejlepší v kariéře. Ještě na začátku dubna figurovala hlavně kvůli loňskému zranění mimo TOP 100 pořadí, ovšem pak se stala první nenasazenou vítězkou Wimbledonu v open éře a také čtvrtfinalistkou v Cincinnati a na US Open.

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (T); Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Cincinnati, Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 40:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 19:11

Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:8 (kariérní 11:22)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K), Wimbledon (T), US Open (ČF)

Markéta Vondroušová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0:2

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Peking (1K)

Odehrané zápasy: Šwiateková (6:7, 0:6), Jabeurová (4:6, 3:6)

Coco Gauffová už podeváté prohrála s Igou Šwiatekovou a i tentokrát ve dvou setech, čímž si zkomplikovala postup ze skupiny na Turnaji mistryň. Devatenáctiletá Američanka vedla ve druhé sadě 4:2 a podávala na vynucení si rozhodujícího dějství, ale nakonec i kvůli jen šesti winnerům a 31 nevynuceným chybám prohrála 0:6, 5:7.

Spokojená nebude ani se svým působením v deblové soutěži, v níž tvoří s Jessicou Pegulaovou nejvýše nasazený pár. Ve čtyřhře neuspěla v ani jednom zápase a je s krajankou na pokraji vyřazení. Na Turnaji mistryň debutovala loni v Texasu a prohrála všechny tři duely v singlu i deblu.

V posledních měsících má životní formu. Po nečekaném nezdaru v prvním kole Wimbledonu zvládla 23 z 26 utkání, recept na ni našly pouze Šwiateková a Pegulaová. Nejprve poprvé ovládla některý z podniků WTA 500 (Washington), následně premiérově triumfovala na "tisícovkách" (Cincinnati) a nakonec se stala grandslamovou šampionkou (US Open).

Coco Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Cincinnati, Washington, Auckland (T); Peking, Eastbourne, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Cincinnati, Washington, Auckland (T); Peking, Dubaj (SF)

Bilance: 50:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 38:8

Bilance proti hráčkám TOP 10: 8:6 (kariérní 15:22)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (ČF), Wimbledon (1K), US Open (T)

Coco Gauffová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 1:4

Nejlepší výsledek: skupina (2022-23)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Peking (SF)

Odehrané zápasy: Jabeurová (6:0, 6:1), Šwiateková (0:6, 5:7)

Vzájemná bilance: Vondroušová prohrává 0:2. Na Gauffovou nenašla recept předloni v Dubaji (6:3, 0:6, 4:6) ani letos v létě v Montrealu, kde s favoritkou uhrála pouhé tři gamy. Jedná se o souboj šampionek posledních dvou grandslamových podniků a vše nasvědčuje tomu, že navrch bude mít Američanka.

Iga Šwiateková (2.) - Ons Jabeurová (7.) | Estadio Paradisus (23:59 SEČ)

Iga Šwiateková na Turnaji mistryň natahuje aktuální neporazitelnost. Oba zápasy ve skupině zvládla ve dvou setech, ačkoli ve dvou sadách doháněla manko minimálně jednoho brejku. Světová dvojka si poradila 7:6, 6:0 s úřadující wimbledonskou šampionkou Markétou Vondroušovou a 6:0, 7:5 s vítězkou nedávného US Open Coco Gauffovou.

Postup do semifinále si zajistí jedním získaným setem v posledním utkání skupiny, i když ho vzhledem ke skvělé procentuální úspěšnosti vyhraných gamů nebude možná ani potřebovat. Turnaje mistryň se účastní potřetí, předloni v Guadalajaře skončila ve skupině a loni v Texasu dohrála v semifinále.

Dvaadvacetiletá Polka si může dovolit poslední duel ve skupinové fázi prohrát a v případě triumfu stejně sesadit z trůnu světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, jelikož Běloruska to má v tuto chvíli ve druhé skupině 1:1. Momentálně se veze na vlně osmi výher zahrnující prvenství na "tisícovce" v Pekingu.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Peking, Varšava, French Open, Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Bad Homburg, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Peking, Varšava, Dauhá (T); Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Indian Wells (SF)

Bilance: 65:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 39:8

Bilance proti hráčkám TOP 10: 10:6 (kariérní 30:14)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (T), Wimbledon (ČF), US Open (OF)

Iga Šwiateková - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 6:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Tokio (ČF), Peking (T)

Odehrané zápasy: Vondroušová (7:6, 6:0), Gauffová (6:0, 7:5)

Ons Jabeurová dorazila do mexického Cancúnu po problémech s kolenem, kvůli nimž nenastoupila ke čtvrtfinálovému utkání v Zhengzhou a omluvila se z domácí akce v Monastiru. Devětadvacetiletá Tunisanka schytala v úvodním zápase za necelou hodinu výprask 0:6, 1:6 od Coco Gauffové a pak přehrála 6:4, 6:3 Markétu Vondroušovou.

Letošní sezona je v jejím podání celkem nestabilní. Na jednu stranu získala dva tituly, když ovládla dubnový Charleston a zářijové Ningbo. Na druhou musela skousnout několik brzkých vyřazení, prohru ve čtvrtfinále French Open a hlavně nezdar ve Wimbledonu, kde nezvládla ani svůj třetí kariérní souboj o titul na grandslamech.

Ons Jabeurová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ningbo, Charleston (T); Wimbledon (F); Stuttgart, Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Ningbo (T); Adelaide 1 (SF)

Bilance: 36:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 18:10

Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:3 (kariérní 16:23)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (ČF), Wimbledon (F), US Open (OF)

Ons Jabeurová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 2:3

Nejlepší výsledek: skupina (2022-23)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Ningbo (T), Peking (2K), Zhengzhou (ČF)

Odehrané zápasy: Gauffová (0:6, 1:6), Vondroušová (6:4, 6:3)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 4:2, v jediném předchozím střetnutí v aktuálním roce Jabeurová po pár gamech vzdala. Jabeurová bude útočit na svůj teprve druhý skalp TOP 2 v dohraných zápasech (letos ve Wimbledonu přemohla Arynu Sabalenkovou) a ideálně potřebuje vyhrát co nejjasnějším rozdílem ve dvou setech.

Scénáře skupiny Chetumal

- Pokud Šwiateková porazí Jabeurovou a Gauffová porazí Vondroušovou, tak Šwiateková vyhraje skupinu a Gauffová postupuje z druhého místa.

- Pokud Jabeurová porazí Šwiatekovou a Vondroušová porazí Gauffovou, tak Jabeurová vyhraje skupinu a Šwiateková postupuje z druhého místa.

- Vondroušová není bez šance na postup, ale potřebuje porazit Gauffovou ve dvou setech a zároveň dvousetové vítězství Šwiatekové nad Jabeurovou. Pokud se tak stane, Šwiateková vyhraje skupinu a o postupující z druhého místa rozhodne procentuální úspěšnost vyhraných gamů. Vondroušová, Jabeurová i Gauffová by měly zápasovou bilanci 1:2.

- Pokud Vondroušová vyhraje ve dvou setech a Šwiateková zvítězí ve třech, tak Šwiateková vyhraje skupinu a Jabeurová postupuje z druhého místa.

- Šwiateková může o postup ze skupiny přijít pouze v případě, kdy neuhraje s Jabeurovou set a Gauffová porazí ve dvou setech Vondroušovou. V tom případě by měly Šwiateková, Jabeurová a Gauffová zápasovou bilanci 2:1 a úspěšnost setů 4:2. O semifinalistkách by tak rozhodla procentuální úspěšnost vyhraných gamů.

Tabulkový přehled scénářů

Program 6. hracího dne

• ESTADIO PARADISUS • (od 17:30 SEČ)

1. Krejčíková/Siniaková (4-ČR) - Dabrowská/Routliffeová (7-Kan./N. Zél.)

2. Krawczyková/Schuursová (5-USA/Niz.) - Melicharová-Martinezová/Perezová (8-USA/Austr.) / nejdříve v 19:00 SEČ

3. Sabalenková (1-) - Rybakinová (4-Kaz.) 6:2, 3:5 / nejdříve ve 21:00 SEČ

4. Vondroušová (7-ČR) - Gauffová (3-USA) / nejdříve ve 22:00 SEČ

5. Šwiateková (2-Pol.) - Jabeurová (6-Tun.) / nejdříve ve 23:59 SEČ

6. Gauffová/Pegulaová (1-USA) - Siegemundová/Zvonarevová (6-Něm./-)



Pořadí skupin dvouhra | Pořadí skupin čtyřhra